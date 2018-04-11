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Флаг периода событий 1956 года на фоне Парламента Венгрии в Будапеште

"Это - лавина": в Венгрии обнаружили угрозу существованию Европы

© Fotolia/ Tibor
Колумнисты
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Виктор Мараховский
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Пока Запад путался в срочных мощных ответах России на возможную химатаку в Сирии, возможное отравление Скрипаля в Англии и возможное вмешательство в выборы в США, у него созрел новый большой вызов. На сей раз — изнутри.

"Большим вызовом Евросоюзу" западная пресса называет венгерского премьер-министр Виктора Орбана, на минувших выходных одержавшего неприличную (везде используется природно-катастрофический эпитет "лавинная") победу над всеми противниками, пишет Виктор Мараховский в колонке на РИА Новости.

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© REUTERS/ Eduardo Munoz
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Напомним: партия "Фидес" Орбана (идущая в западных СМИ исключительно в сцепке с характеристиками "антииммигрантская националистическая ксенофобская") получила почти половину голосов, улучшив свои результаты даже по сравнению с прошлыми выборами. На втором месте (около 20%) — ультраправая "Йоббик". Евроориентированные социалисты и зеленые оказались в аутсайдерах.

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В чем тут трагедия с точки зрения западного идеологического официоза. Как пишет Guardian: "Орбан и его партия задавили в Венгрии демократическую систему сдержек и противовесов, ограничили независимость судов и заглушили независимые медиа. Отступление Венгрии от демократии сопровождается дробью ксенофобской риторики, направленной против беженцев, Брюсселя и Сороса. Евросоюз, борющийся с Brexit, теперь столкнулся со страной в самом центре континента, которая отвергла либеральные ценности ЕС, но продолжает пользоваться бонусами членства".

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В переводе на человеческий это означает: в центре Европы есть страна, в принципе не управляемая снаружи. Страна, пользующаяся неприлично большим (для восточноевропейского члена ЕС и НАТО в особенности) суверенитетом. И проводящая политику на укрепление этого суверенитета и неуправляемости извне.

"Сдержки и противовесы", над утратой которых плачет публикация, — это не механизмы демократии, а система ее ограничения. Это как раз то, что делает демократию либеральной — то есть отстаивающей не волю большинства, а свободы (в идеале) всех групп, больших и малых. А на практике обычно превращающее демократию в пустую шкурку, натянутую на власть привилегированных меньшинств.

"Независимые" от избранной власти суды — это механизм ограничения народовластия. Джордж Сорос и его бесчисленные, как у корейской секты, "гражданские институты" и "некоммерческие организации" — это механизм ограничения демократии. И даже пресловутых "беженцев", то есть массовых носителей принципиально иной культуры, пакеты которых Запад так настойчиво пытается запустить в восточноевропейские государства, — тоже можно рассматривать как "инструмент ограничения".

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И вот от всего этого Орбан избавляется, при этом открыто заявляя, что в Венгрии строится "нелиберальная демократия".
Это само по себе неприятно, поскольку Венгрия — слишком важная (географически и стратегически) страна, чтобы оставлять ее независимой. Венгрия аккуратно торчит между ЕС и Балканами и между ЕС и Украиной. Выпади она из политической обоймы — и вся карта Европы будет переделана.

Отдельно неприятна победа Орбана потому, что она является живой иллюстрацией: "нелиберальная демократия" в принципе возможна и жизнеспособна. Вопреки традиционным либеральным догмам, Венгрия бурно развивается экономически и из нее не едут на Запад гастарбайтеры.

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А самое противное — что нынешнему руководству Венгрии нечего толком предъявить. То, что оно не любит Сороса, — не криминал. То, что оно не возражает против российских газовых "потоков", — тоже ненаказуемо. У Орбана нет даже своего "настоящего лидера нации и дико популярного блогера, которого до выборов не допускают, а то бы он набрал ого-го". Потому что есть такая партия — самая популярная в венгерском фейсбуке, блогерско-оппозиционная, едкая и сатирическая — "Партия собаки с двумя хвостами". Результат на выборах — 1,78 процента. А больше ставить не на кого. На фоне партии номер два, "Йоббика", даже орбановская "Фидес" — правозащитники, леваки и феминисты.

Кроме того, Венгрия формально исполняет все обязанности "члена западного блока". В НАТО — состоит. Командные центры блока у себя открывать — разрешает. Венгрия даже (пусть демонстративно по минимуму) продемонстрировала солидарность с союзниками в "деле Скрипаля". В то время как прочие восточноевропейцы наперегонки соревновались, кто вышлет больше русских дипломатов (победила, естественно, вообще нееэсовская Украина с 13 высланными), Венгрия выслала одного. Видимо, потому что меньше не могла. Но все же выслала.
Итого: в прорусскости нынешнюю Венгрию никто обвинить не в силах.

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© Photo: РИСИ ТВ
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И поэтому ей вменяется другое: она оскорбительно прагматична. То есть вместо того, чтобы руководствоваться "либеральной сознательностью", руководствуется национальными интересами. И когда либеральная сознательность требует, например, закрывать глаза на все шалости Киева — Венгрия использует свое членство в НАТО как инструмент и блокирует сотрудничество блока с Украиной, потому что "там не соблюдают права венгерского меньшинства". А когда либеральная сознательность требует препятствовать российским газовым потокам — Венгрия нагло договаривается с Россией об их продлении на свою территорию. И, что совсем тревожно, договаривается с Китаем о том, чтобы стать главным европейским "хабом" его метапроекта "Пояс и путь".

…Все это вместе и представляется идеологам Сплоченного Либерального Единства большим вызовом.

Сергей Мясоедов
© Sputnik/ Михаил Воскресенский
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И поэтому сегодня мы можем читать знакомо звучащие обвинения: "Хотя избирателям был предоставлен широкий спектр партий — запугивающая ксенофобская риторика, давление СМИ и непрозрачное финансирование сузили пространство для настоящих политических дебатов". Это из заключения ОБСЕ по венгерским выборам.

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Что любопытно: британские и американские медиа высказывают надежду, что за Венгрию все же возьмутся всерьез. Что вот сменится руководство Еврокомиссии, уйдет в отставку правый в душе Жан-Клод Юнкер. И Брюссель перестанет мямлить и резко навалится на Будапешт, поставив его перед выбором: или проявляй покорность, или получай санкции.

Однако некоторые уже паникуют и считают: очередная победа Орбана — знак того, что "глобалистская фантазия развеялась".

Мнение автора не всегда совпадает с позицией редакции.

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Теги:
выборы, Венгрия, Будапешт, Политика
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