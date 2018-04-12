Почему Германия против присоединения Молдовы к Румынии

Поддержка этих идей упала до исторического минимума как в самой Молдове, так и в Румынии. И тому есть свои причины. Очевидно, что в соседних государствах на берегах Прута население преимущественно занято выживанием, а не борьбой за идеи, какими бы эти идеи ни были.

Число граждан Молдовы, которые настроены категорически — "против" — присоединения нашей страны к Румынии, стабильно растет, только за последние два года — на 4 процента, как сообщают нам опросы "Барометр общественного мнения". Живется нашим людям и так тяжело, по принципу "никаких новостей — это хорошие новости", и никому не нужны лишние потрясения.

А население Румынии все еще осмысляет итоги первого десятилетия в составе ЕС. Наверное, главным его результатом стал не поток инвестиций в Румынию — он как раз слабоват, — а поток гастарбайтеров, который ринулся завоевывать трудовые рынки стран Запада.

Поток этот усиливается, и Румыния уже занимает четвертое место в ЕС по числу граждан, которые живут за пределами страны. Больше всего румынских граждан уехали в Италию, Испанию, Германию и Великобританию. И за "европейское десятилетие" они прислали домой более 50 миллиардов евро. Увы, но это больше, чем весь объем европейских инвестиций за тот же период. Гастарбайтеры — вот где Румыния нашла свой настоящий, а не декларативный европейский ресурс.

© Sputnik/ Григорий Сысоев Что думают жители Румынии об объединении с Республикой Молдова

Нет ничего удивительного, что в ситуации, когда многие румыны пытаются покинуть собственную страну, их мало интересуют идеи присоединения к своей родине соседнего государства. Как уже отмечали социологи, в 2018 году "за" присоединение Республики Молдова к Румынии проголосовали бы всего 27% румынских граждан.

Таким образом, опереться внутри двух стран унионистам не на кого. Идеи унионизма снова оттеснены в дебри парламентских кулуаров, где иногда принимают ритуальные декларации, и на трибуны футбольных "ультрас", которым традиционно близки всякого рода радикальные ультраправые идеи.

Правда, есть еще один важный фактор — внешний. Известно, что в слабых демократиях, которыми являются как Молдова, так и Румыния, именно внешнее вмешательство, а не настроения населения страны, могут сыграть определяющую роль.

Для унионизма и здесь все плохо. Немногочисленным международным лоббистам идей "unirea" ("объединения") наглухо закрыты двери в большинство влиятельных западных учреждений. Это никому не интересно. Конфронтация с Россией, эскалация напряженности в Сирии, боевые действия в Ираке и сложные отношения с курдами, неослабевающий ближневосточный кризис — все это как-то не оставляет места для очередного румынского "ходока" с его абсолютно не актуальными идеями.

А собственного заказа на поглощение Молдовы в повестке дня Запада не выработалось. В итоге "Unirea" в глазах европейцев выглядит как вредная, граничащая с экстремизмом, совершенно не нужная местечковая суета, которая, к тому же, претендует на некую роль в процессе перекраивания границ в Европе. И это, точно, уже слишком. К тонкому делу "кройки и шитья" Румынию допускать никто не собирается.

В этом смысле очень характерны несколько фраз, которые обронил в интервью одному из румынских изданий посол Германии в Бухаресте Корд Майер-Клодт. Два года назад он был спецпредставителем председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию и знаком с нашими реалиями не понаслышке.

Отвечая на вопрос, "при каких условиях может произойти объединение Молдовы и Румынии", германский дипломат мягко, но решительно отверг любые попытки провести параллели между "unirea" и воссоединением Западной и Восточной Германии.

"Сравнение с объединением Германии не очень уместно, потому что оно происходило в совершенно ином политическом и историческом контексте", — напомнил Майер-Клодт.

Более того, дипломат твердо дал понять, что Германия расценила бы такие планы как опасную угрозу для стабильности Европы, и возникновение нового очага конфликта на месте "замороженного" приднестровского в ЕС никто приветствовать не станет.

Заодно Корд Майер-Клодт расставил точки над "i" и по приднестровскому вопросу, не оставив места для спекуляций. Он подтвердил позицию, которую уже не раз выражала Германия: решение приднестровского конфликта находится в рамках суверенной Молдовы с особым статусом для Приднестровья и автономией Гагаузии.

Заявления посла Германии в Бухаресте лишний раз свидетельствуют, что попытки развить в регионе идеи поглощения Молдовы Румынией неизбежно встретят консолидированную и однозначно негативную реакцию Запада. Достаточно вспомнить резкие оценки, которые дал этим идеям около года назад посол США в Кишиневе Джеймс Петтит.

"Молдова должна оставаться суверенным и независимым государством в пределах безопасных границ. Присоединение к Румынии ради вступления в ЕС или по любой другой причине не является практическим выбором и не является выбором, который улучшит положение вещей в Молдове", — заявил американский дипломат в интервью одному из молдавских изданий.

Учитывая все это, для уединенных занятий унионизмом сейчас и в самом деле неблагоприятные условия. С тем же успехом сталевар у пышущей жаром мартеновской печи мог бы увлечься изготовлением ледяных скульптур прямо на рабочем месте. Или, допустим, оригами — искусством складывать бумажных слоников и птичек. Трудное, неподходящее время.

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