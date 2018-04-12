Можно ли в наш век жить без телевидения

То, что Первый национальный канал телевидения всегда был самым почетным, знают все жители и гости Молдовы. Но время бежит, все меняется, особенно техника и новые научные достижения в мире. И как ни хочется нам удержаться подольше в старом уютном кресле, часы отбивают бегущее время.

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Это все правильно, но как сделать, чтобы и "времени угодить и самому остаться в седле", да и подумать о тех, кто пусть по объективным причинам, остается под угрозой стать безработным. Так происходит во всем мире, увы.

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Все эти трудные задачи стали перед директором общественного телевидения Екатериной Стратан.

Государственное молдавское телевидение распахнуло свой экран много десятилетий назад. Отгремело по всему СССР. В Молдову тогда люди хотели приезжать со всего мира. И главное ТВ должно было соответствовать пожеланиям зрителя. Нельзя забывать, кто сделал его таким.

Это люди, которые пришли тогда и поняли, что телевидение — их мир, их работа, их смысл жизни.

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"Профессионалы", — с восторгом отзывались о них поэт Андрей Вознесенский, актеры Олег Янковский, Николай Караченцов, знаменитая балерина Майя Плисецкая и десятки, десятки других классиков культуры. А какими яркими были отзывы космонавтов о государственном ТВ! Работников канала каждый год посылали еще и еще учиться к коллегам в Москву и Ленинград. Так и проработали они до наших дней, став известными на всю страну.

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Но, увы, все меняется, и в лучшую, и в худшую сторону. Давно на пенсии директор ТВ Степан Иванович Лозан, тот, кто был создателем телевидения в Молдове и организатором профессиональной команды высочайшего класса.

Но опять "но"… Бюджет канала сегодня ужимается — это плохо, а техника меняется — это уже в лучшую сторону. Но и здесь появились новые трудности. Ведь время предъявило свои требования.

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Замечательные журналисты, операторы, режиссеры, другие творцы телевизионного жанра, — все, кто работал годами на прежнем оборудовании, столкнулись с трудностями освоения нового, сложнейшего. Молодые кадры еще в достаточном количестве не пришли на канал, чтобы трудиться и учиться работать на первом канале, делая его интересным и современным. И зрители, и руководство стали задумываться, как выполнить эту работу профессиональней и быстрее. Пошли слухи, что здесь происходит массовое увольнение. От отчаяния люди, попавшие под сокращение, видели еще более тяжелую для себя ситуацию, стали говорить об увольнении сотен людей. Это не так, под сокращение попали 40 человек. Да, те самые лучшие, создавшие огромный творческий Дом, который так полюбили молдавские жители и гости республики.

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Журналисты обратились к ТВ, к директору канала Екатерине Стратан. Она, стремясь поставить на ноги эту сложную организацию, пошла по горькому для нее и сотрудников пути. По ее словам, все это больно, тяжело, но по-другому ничего не получится. Первое — бюджета не хватит, чтобы взять просто новых людей и оставить всех тех, кто стал бы замечательными наставниками. Да, это люди в возрасте, для которых поступившая техника — загадка.

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Новые веяния, подходы к телевизионной работе, круто изменившиеся правила всего процесса и требования для поднятия первого канала, — для познания всего этого необходимо время.

На наш вопрос директору Телерадио-Молдова последовал ответ с долей разочарования нашей "непонятливостью". Екатерина Стратан объяснила, что и ей и другим руководителям больно за этих людей. К сожалению, каждый из нас взрослеет, каждого ждет такая участь во второй половине жизни.

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Ее можно понять. Но боль за тех, кто отдал жизнь своему делу, тех, кто служил стране и ее жителям — безысходна. И талант, который не теряется, и их трагедия заставляет, уверены, каждого, кто любил и будет любить этих людей и их детище, помнить об их судьбе. Но мы все уверены, что и само телевидение, Первое, и другие каналы помогут этим людям не попасть в среду брошенных, оставшихся без куска хлеба. Для них — беда быть вне привычной судьбы — без дела, работы и любимого телевидения.

Скоро день рождения нашего национального ТВ. Тридцатое апреля — эта дата для нас, "телевизионщиков", всегда была радостью. Журналисты, коллеги, те, в чьих руках есть такая возможность, помогите этим людям, и тогда и они вместе с нами отпразднуют этот день, — 30 апреля, — вот будет радость!

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