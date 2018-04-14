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Автомобильный пункт пропуска на украинской границе

Зачем Киев втягивают в конфликт Кишинева и Тирасполя

© Sputnik / Александр Полегенько
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Александр Хроленко
Тема:
Приднестровское урегулирование (152)
55310

Отдельные руководители в Киеве и Кишиневе очень опасаются, что предстоящие парламентские выборы в Молдове могут трансформировать правящее большинство и правительство, политический курс и молдо-украинские отношения.

Премьер-министр Молдовы Павел Филип и президент Украины Петр Порошенко 12 апреля в Киеве ратифицировали соглашение о совместном контроле украинско-молдовской государственной границы. Особое внимание стороны уделили вопросам приднестровского урегулирования, и в очередной раз продемонстрировали взаимопонимание и сходство позиций.

Премьер-министр Молдовы Павел Филип
© Photo: пресс-служба правительства Молдовы
Как премьер Молдовы в Киев съездил: до чего договорился Филип

Днем ранее украинский посол в Кишиневе Иван Гнатишин отметил, что российские войска в Приднестровье представляют угрозу для Киева:

"Приднестровский конфликт следует рассматривать как элемент гибридной войны в широком масштабе. В этом контексте для Украины представляют угрозу размещенные в приднестровском регионе Молдовы российские войска и вооружения".

Здесь следует привести цифры и факты. В Приднестровье находятся всего 402 российских военнослужащих-миротворца. Вместе с ними более четверти века поддерживают мир в регионе военнослужащие Молдовы (355 человек), Приднестровья (492 человека) и 10 украинских военных наблюдателей. Обстановка спокойная, и "гибридной войны в широком масштабе" не наблюдается.

Кишинев и Киев осуществляют совместный контроль в рамках Миссии Европейского Союза по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM) — с 2005 года. Некий дублирующий EUBAM механизм совместного пограничного и таможенного контроля внедрен на шести международных пунктах пропуска украинско-молдовской границы в 2017 году. Скоро появятся еще два, а всего на приднепровском участке украинской границы запланировано создать 13 подобных КПП.

В чем же смысл существования заграничных пограничников Молдовы?

Подстраховались Соглашением

Украинские пограничники могли бы успешно выполнять свои обязанности и без помощи коллег из Молдовы, тем более что соседнее Приднестровье — спокойный, мирный регион. Соглашение, вроде бы, повышает эффективность борьбы с контрабандой и упрощает пересечение границы гражданами сопредельных стран, но не это главное.

Вице-премьер Молдовы по реинтеграции Кристина Лесник и глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев
CC BY 4.0 / mid.gospmr.org
Приднестровье поддерживает идею переговоров в формате "5+2" в мае

Отдельные руководители в Киеве и Кишиневе очень опасаются, что предстоящие парламентские выборы в Молдове могут трансформировать правящее большинство и правительство, политический курс и молдо-украинские отношения.

И созданная де-факто технология давления на Приднестровье закрепляется межгосударственным соглашением, которое отменить сложнее, чем теневые договорные отношения. Здесь чувствуется рука опытного внешнего управляющего.

Помните, как эффектно и торжественно, невзирая на протесты Тирасполя, открывали в июле 2017-го "гибридный" КПП "Кучурган-Первомайск" премьер Молдовы Павел Филип и президент Украины Петр Порошенко?

А потом в приграничных Болградском и Измаильском районах Одесской области без лишнего шума были дислоцированы подразделения Национальной гвардии Украины, вероятно, резерв второго эшелона.

И все же, разместить и узаконить силовые структуры Молдовы за рубежом, то есть на внешнем участке границы с Приднестровьем, — это полдела. А дальше надо как-то избавляться от российских миротворцев, которые, вряд ли позволят провести в Приднестровье молдавский вариант операции "Чистое поле".

Синхронизация возможностей

О выводе российских военнослужащих-миротворцев некоторые политики в Молдове говорят так часто, будто это — единственный путь к процветанию государства. Заметим: на борьбу с влиянием Москвы США весной 2017 года пообещали Кишиневу всего 250 млн долларов. Деньги небольшие, но уже в июле парламент Молдовы утвердил декларацию о выводе российских миротворцев с территории Приднестровья, и призвал преобразовать миротворческую миссию в гражданскую.

В сентябре ту же тему представители Молдовы поднимали на Генеральной Ассамбле ООН, а в октябре — на Парламентской ассамблее НАТО.

Похоже, Вашингтон, Брюссель и симпатизирующие им молдавские руководители систематически пытаются выдавить Россию из миротворческого процесса. Переговоры в формате "5+2" (Кишинев, Тирасполь — стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — посредники, ЕС и США — наблюдатели) находятся в стагнации.

Франко Фраттини в Тирасполе
© Sputnik / Irina Leahova
Фраттини высказался по поводу миротворцев в Приднестровье

А Североатлантический альянс и Пентагон не дремлют. ВМС США строят военные объекты близ молдавского населенного пункта Бульбоака, и в реновацию базы за пять лет вложено 1,6 миллиона долларов. Президент республики Игорь Додон говорит о нейтральном статусе Молдовы, а спикер парламента Андриан Канду полагает, что представительство НАТО в Кишиневе этому не противоречит. Сложнейший клубок противоречий.

Безусловно, Молдова — внеблоковая страна, и синхронизация возможностей национального 22-го миротворческого батальона с силами альянса в совместных операциях США и НАТО (якобы повышающая обороноспособность Молдовы в формате совместных действий — Building Integrity Programme) — явно избыточна. Подобная синхронизация и структурное развитие военного альянса в нейтральной стране выглядят как продолжение расширения НАТО на восток. Это противоречит национальным интересам Молдовы, которой не угрожает ни одно из соседних государств.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Тема:
Приднестровское урегулирование (152)
Теги:
приднестровское урегулирование, скандал, ситуация, таможня, граница, Молдова
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