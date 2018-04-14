Трамп нанес шоу-удар по Сирии: что будет дальше

В ночь с 13 на 14 апреля Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ракетно-бомбовых ударов по Сирии. А точнее о ракетно-бомбовом шоу, которое должно было скрыть неготовность США нанести полноценный удар.

Что это было?

Произошедшее действительно сложно назвать "огнем и яростью". Официально удары силами американской, французской и британской армий наносили всего по трем целям: научному объекту возле Дамаска, старой ракетной базе в районе Хомса, которую США обозвали "хранилищем химического оружия", а также находящемуся неподалеку от «хранилища» командному посту. Все указанные объекты, видимо, не представляют критической важности для операций сирийской армии. Судя по всему, они были заранее отобраны и согласованы с российской стороной, которая затем донесла эту информацию Дамаску.

© AFP 2018 / Amer Almohibany Западная коалиция нанесла ракетный удар по Сирии

В результате техника и персонал с объектов были эвакуированы, а сирийцам разрешалось пострелять по самолетам коалиции и посбивать ракеты собственными средствами ПВО. Чем они и занимались утром, причем, по их словам, успешно. Самолеты, естественно, не положили (это было табу, ведь сбитый самолет не мог остаться без нового ракетно-бомбового ответа), однако заявили, что как минимум часть ракет, летящих на объект под Хомсом, ликвидировали. Итоговые данные по раненным и погибшим с сирийской стороны в ходе атаки на момент сдачи текста отсутствовали, однако, судя по всему, цифры будут минимальными.

Удар явно расходится с замахом, ведь американцы анонсировали полноценный авианалет с поражением множества целей на территории Сирии. Естественно, не только (а может даже и не столько) сирийских, сколько иранских — ни для кого не секрет, что некоторые силы в Вашингтоне рассматривают сирийскую гражданскую войну как американо-иранский "конфликт на периферии". И фейковая история о применении химического оружия давала Вашингтону повод физически сократить иранское военное присутствие в Сирии. Однако на пути американских планов встала Москва — Россия сначала заявила, что при угрозе жизни своим военнослужащим будет сбивать и ракеты, и носители, а затем дала понять, что вообще имеет право сбивать все, что прилетит в Сирию. В воздухе резко запахло российско-американским конфликтом.

Москва защищала мир

Естественно, Кремль так повысил ставки не только потому, что заинтересован в сохранении боеспособности сирийской армии и иранских вооруженных сил, поддерживающих освобождение страны от террористов. Все прекрасно понимали, что планируемый американцами полномасштабный удар по Сирии будет своего рода тестом нового американского подхода к международным делам, прописанного в программных стратегиях, принятых в конце 2017 — начале 2018 года.

© REUTERS / Osman Orsal Шесть человек ранены из-за попадания ракеты западной коалиции

Подход подразумевает окончательную девальвацию дипломатических методов урегулирования конфликтных ситуаций с упором на силу и угрозу силы. То есть под любым, даже очень сомнительным предлогом (снятое белыми касками фейк-видео), не дожидаясь итогов законного расследования (Дамаск и Москва тут же пригласили в Думу миссию ОЗХО, выразили готовность оказать ей максимальное содействие), и отказавшись от разумных компромиссов в ООН под предлогом "страданий сирийского народа" (аргументация американского постпреда Никки Хейли была построена сплошь на эмоциях) США готовы использовать свое военное превосходство.

С одной стороны, это логично. Политического или морального превосходства у США в мире уже нет (вина за это лежит не только на Трампе, распугавшем союзников, но и на предыдущих президентах). Экономическое стремительно девальвируется (речь не столько о падении доли США в глобальном ВВП, сколько о том, что американцы злоупотребляют своим контролем над мировыми финансовыми институтами, вводя односторонние санкции и устраивая торговые войны, в результате чего тот же Китай создает альтернативные институты). Остается лишь использовать военный инструмент, где Америка до сих пор впереди планеты всей. Однако, с другой стороны, применение такого инструментария наносит серьезный удар по остаткам мировой стабильности и резко повышает риски начала региональных конфликтов. В том числе на Украине. Поэтому Кремль, встав на пути американцев, защищал международный порядок и свои интересы.

Нужна стратегия

И защитил. Американский президент, поверив в гарантированный удар России, отказался от полномаштабной атаки. Однако не ударить вообще Трамп уже не мог — слишком много слов и обещаний он произнес. Поэтому Вашингтон и Москва договорились о повторении шоу-удара годичной давности с минимальными последствиями для сирийской боеспособности. Москва в этот раз не стала сбивать ракеты и ограничилась лишь устным возмущением, а Запад поспешил поставить точку.

"Сейчас это одноразовая акция, и, по моему мнению, она стала четким сигналом, который удержит их (сирийские власти — прим. ред.) от повторения (использования химического оружия — прим. ред.)", — заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

Примерно эту же мысль выразила Тереза Мэй, добавив, что вмешиваться в гражданскую войну Соединенное Королевство не будет. При этом союзни-ки отмечают, что в случае использования Асадом химического оружия в будущем они ос-тавляют за собой возможность повторить банкет.

Остается вопрос — что Америка будет делать дальше? Ведь эта атака была свидетельством не силы, а слабости позиции Соединенных Штатов. Слабости по причине как раз отсутствия внятной позиции по Сирии. Как отмечает один из лидеров демократов в Конгрессе Нэнси Пелози, одна ночь ударов не означает, что у США есть стратегия по Сирии. К выработке такой стратегии Трампа призвали и республиканцы, например тот же Джон Маккейн.

Америка должна определиться, что дальше делать в Сирии: оставаться там для сдерживания Ирана (тогда надо ставить на место турок и опираться на курдов), или же уходить на другой, более перспективный фронт "войны на периферии"с Ираном (тот же Ливан или Йемен). Москва, конечно, тоже очень хотела бы, чтобы Трамп определился. Любая стратегия будет подразумевать продуманность и взвешенность поступков, а значит их предсказуемость. Не хочется каждый раз наблюдать метания американского президента и вразумлять его напоминанием о возможных последствиях.

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