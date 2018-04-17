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Ракеты в небе над Дамаском во время атаки на Сирию

Ложная эйфория Запада: российский "Панцирь" Сирию бережёт

© AP Photo / Hassan Ammar
Колумнисты
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Александр Хроленко
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Дамаск и Минобороны России заявили об уничтожении на подлете к целям 71 ракеты из 103.

Улеглась пыль от массированного удара сотней крылатых ракет США, Великобритании и Франции по несуществующим химическим арсеналам Дамаска. И возник очевидный парадокс: в военном отношении в Сирии практически ничего не изменилось. Если не считать полного освобождения сирийской армией Думы от террористов к исходу того же 14 апреля. Впрочем, оценки и выводы сторон разнятся, а степень дезинформации зашкаливает. 

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© Ruptly .
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Дамаск и Минобороны России заявили об уничтожении на подлете к целям 71 ракеты из 103 комплексами ПВО преимущественно советского производства. Вывод: "Восстановленная при содействии России система ПВО Сирии успешно отразила удар агрессора".

Пентагон, его британские и французские союзники доложили о стопроцентном успехе миссии, то есть о точном поражении целей всеми 105 ракетами. И американский телеканал CNN представил спутниковые снимки – доказательство точности ракетного удара по Сирии. Вывод Пентагона: система противовоздушной обороны Сирии неэффективна. Наверное, поэтому американцы с опаской "пуляли" издалека (даже из акватории Красного моря).

Искать истину где-то посередине – занятие неблагодарное. И все же заметим, что массированный ракетный удар силами США, Великобритании и Франции ценой в десятки миллионов долларов не привел к человеческим жертвам и серьезным разрушениям сирийской военной инфраструктуры. Все это напоминало скорее громкий стук кулаком в ворота Кремля – в промежутках между относительно тихими экстренными заседаниями Совета Безопасности ООН, который все более напоминает адвокатскую контору США. Что дальше?

На испуг

Американцы недвусмысленно намекают на возможность ударов по российским военным объектам в Сирии, и вводят против России новые санкции "за поддержку сирийского режима". Похоже, легитимность никого не волнует, разрешение СБ ООН или конгресса (парламента) не требуется, и международное сообщество впереди ожидают много потрясений и американских ракетных ударов. Россия вступает в полосу длительного военного противоборства с США.

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Касаясь 14 апреля, Минобороны РФ отметило, что крылатые ракеты западной коалиции не входили в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме. Развернутые там системы ПВО С-300 и С-400 способны бороться с крылатыми ракетами, но защищать со всех направлений отдаленные районы Сирии не могут технологически – на большом расстоянии маловысотные цели находятся вне поля зрения радаров. Логичнее разворачивать комплексы С-300 или "Панцирь-С1" вблизи каждого стратегического объекта.

Волею судьбы САР превратилась в испытательный полигон для новейших оружейных систем США и России. Только Москва находится здесь по приглашению законного правительства и помогает сирийской армии, а Вашингтон – нелегитимно и непосредственно защищает террористов. Война в Сирии продолжается, средства авиационного поражения и система ПВО обречены на прогресс.

Современные крылатые ракеты (включая американские JASSM, которые впервые применили в боевых условиях), были выпущены 14 апреля американскими бомбардировщиками B1-B "Лансер", французскими и британскими истребителями "Рафаль" и "Торнадо", а также с борта кораблей коалиции из акватории Средиземного моря. КР имеют дальность действия в сотни километров и низкую радиолокационную заметность, летят низко, огибая рельеф местности (или над водой). И, заметим, для уничтожения крылатых ракет Tomahawk тридцатилетних комплексов ПВО советского производства С-125, С-200, "Бук" и "Квадрат" недостаточно. Если сирийцы сбивали КР, то вероятнее – современными ракетно-пушечными  комплексами "Панцирь-С1" российского производства. Правительственные войска САР имеют на вооружении около 40 таких машин, доработанных с учетом применения на Ближнем Востоке.

Дамасская сталь

Действия США, Великобритании и Франции историю не остановят. Близится полное освобождение от боевиков сирийского Идлиба, где возможны новые инсценировки химических атак, а затем и продолжение ударов США по Сирии.

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Забывая о благородной миссии борьбы с терроризмом, американцы и их союзники систематически атакуют военные объекты САР. После осеннего удара по Дейр-эз-Зору осенью 2016 года ВВС США 59 крылатыми ракетами нанесли удар по аэродрому Шайрат в апреле 2017 года (по данным Минобороны РФ, долетели только 23 КР). Подобная практика может привести к прямому столкновению Соединенных Штатов с Россией, причем с непредсказуемыми последствиями. Надежд на благоразумие американской стороны остается все меньше, в среднесрочной перспективе вероятно дальнейшее ухудшение отношений Москвы и Вашингтона. Постпред США при ООН Никки Хейли подтверждает: "Мы готовы поддерживать давление, если сирийский режим будет настолько глуп, чтобы вновь испытать нашу решимость". В такой обстановке российские зенитные комплексы С-300 и "Панцирь-С1" сирийской армии необходимы. И Россия продолжит укреплять систему ПВО САР.

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" предназначен для защиты 20-километрового радиуса важных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения (высота защитного купола – до 12 км). Комплекс построен на шасси многоосного грузовика "Урал", несет 12 зенитных ракет и две 30-миллиметровых пушки (из комплекса "Тунгуска"), и каждая способна делать до 40 выстрелов в секунду.

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© Photo: РИСИ
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Созданный в Туле "Панцирь-С1" способен использовать пушечное и ракетное вооружение в движении по пересеченной местности. Высокая устойчивость к помехам любого рода достигнута интеграцией всех радиолокационных и оптико-электронных средств. Основное преимущество комплекса – малое время реакции при большой многоканальности. Станция обнаружения позволяет автоматически сопровождать до 20 целей одновременно. То есть, информация Генштаба России об уничтожении 71 крылатой ракеты средствами сирийской ПВО может свидетельствовать о слаженной боевой  работе четырех комплексов "Панцирь-С1".

Насколько США, Британии и Франции удалось напугать Россию,  Сирию и Иран субботним залпом, покажут ближайшие недели и месяцы. Полагаю, ответ будет неожиданным, эффективным, протяженным во времени и пространстве. Вероятные поставки правительственным войскам САР новейших российских зенитных ракетных комплексов могут оказаться для Запада не самым большим злом.

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Теги:
аналитика, Сирия, США, Россия, Политика
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