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Дмитрий Косырев

Запад успешно подавил западников в России

© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Дмитрий Косырев
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Мы переживаем эндшпиль эпохи, обвальное ускорение давно назревавших событий, сводящихся к кризису Запада как основного звена мироустройства. Продлится эта эпоха от пяти до десяти лет.

Исходит наш противник из ошибочных предпосылок: что Россия слабеет, что против власти выступит какая-то ключевая часть населения. То есть против нас ведут предыдущую войну — ту, что была в 80-е годы прошлого века.

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© REUTERS / SANA / Handout
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Однако позиции России в нынешней холодной войне куда прочнее, чем в предыдущей, в том числе благодаря урокам истекшей эпохи. Заодно в течение десяти лет, о которых идет речь, уйдут наши последние идеалисты 80-х годов, чьи надежды на новый прекрасный мир не сбылись.

Принадлежат эти высказывания трем очень разным людям из числа выступавших на проходившей под Москвой  ежегодной ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП). Повторим: очень разным.

Дело в том, что создававшийся четверть столетия назад СВОП вполне намеренно объединил людей чрезвычайно разных взглядов. Лучших экспертов военных и разведывательных структур. Правительственных чиновников, дипломатов и не только их. Профессуру и прочих мыслителей старых и только возникавших тогда исследовательских центров.

В итоге СВОП стал дискуссионной площадкой "ястребов" — тех, кто предупреждал насчет излишнего энтузиазма в отношении Запада, и "голубей" — людей, искренне мечтавших о слиянии России с этим самым Западом в счастливых объятиях.

И вот сейчас (а ассамблея началась одновременно с ударами по Сирии) человек, который… Здесь необходима оговорка: по правилам СВОП звучавшие там высказывания приводить можно, но имена выступавших упоминать не принято… Итак, человек, который произнес ту самую фразу, — насчет ухода последних идеалистов 80-х годов, — говорил о себе. Он сам раньше был таким идеалистом, видным идеологом слияния и объятий с Евросоюзом, США и так далее. И все в зале это хорошо знали.

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Происходящее в мире помогло российскому экспертному сообществу — представленному в СВОП и не только — выработать консенсус, сломать все прежние расхождения по части любви и нелюбви к тому самому Западу. Этот консенсус был очевиден по военно-политическим вопросам. Расхождения были в том, как российская экономика должна вести себя в эпоху чуть не ежедневно объявляемых санкций, но даже и по этому вопросу желающих капитулировать не нашлось.

Так что перед нами немалое событие или симптомы такового. А именно — прозападные силы в российском экспертном сообществе успешно подавлены тем самым Западом. Это в 1970-1980-е годы немалая часть элиты могла "выступить против властей", видя "слабеющую страну" и надеясь на "возвращение в цивилизованный мир". А сегодня "цивилизованный мир" показал себя во всей красе.

Первые симптомы процесса "излечения от западнизма" наблюдались в 1999 году, когда США бомбили Югославию. Я тогда работал в газете, где существовало правило: если сегодня печатаем какое-то мнение по острому вопросу, завтра должно быть представлено мнение противоположное. Но… противоположных мнений насчет бомбардировок, то есть мнений, поддерживавших таковые, в наличии не оказалось.

Лучшее, что я слышал от самых прозападных персонажей того времени, которым предлагал что-то написать, — загадочное "не сейчас".

Сегодня мы видим, что 1999 год был точкой невозврата для смещения баланса мнений в экспертном сообществе России от прозападного крена до противоположного. А нынешние события маятник этот попросту сделали несуществующим, качаний не наблюдается.

Флаг Соединенных Штатов Америки
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При этом многие из прозападных людей, создававших СВОП, на ассамблее присутствовали. Более того, год назад, на такой же ассамблее, они что-то еще говорили. Сегодня молчали или говорили нечто совсем другое. Потому что, если человек — эксперт, то не видеть реальность он не может. Значит, надо менять взгляды и признавать заблуждения.

Что касается реальности, то вот какие мнения звучали на ассамблее о сути происходящего: в уходящую эпоху одни силы на Западе надеялись принять Россию в западную систему, другие хотели ее уничтожить. В результате они не смогли договориться по этой теме, выбрав что-то среднее и невнятное. Но в следующий раз, если появится такой шанс, как в 1991-м, они постараются Россию добить.

Вот это самое "постараются добить" уже ясно, видимо, всем. И сегодня можно и нужно набраться мужества и сказать: да, мы (я, мои друзья, целое поколение) верили в возможность существования мира, в котором Россия могла оставаться собой — и быть частью гармоничной семьи разных народов. Сегодня мы видим, что зря надеялись. Выводы сделаны, уроки усвоены.

Что касается выводов, то здесь речь об экономике, споры о которой на ассамблее, как уже сказано, были серьезны. Мысль, понятная всем, звучала так: существовать в прежнем "открытом мире", в котором действуют общие правила, нам никто не позволит. Тем более что открытой мировой экономики с такими правилами не будет уже ни для кого. Повторить опыт Китая или Индии, поднявшихся на экспорте на Запад, нам не дадут. Но из этой ситуации можно извлечь массу выгод.

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Каких? Одни выступавшие призывали, по сути, к сосредоточению на внутреннем развитии. Примерно так: в послевоенную эпоху было две страны, которые по 30 лет занимались внутренним социальным и экономическим развитием, особо не активничая на международной арене. Это — Китай и Германия. И посмотрите на результаты. Это нас чему-то учит?

Другие были настроены более оптимистично. Дело в том, что суть происходящего в мире вовсе не сводится к удушению именно России. Ту самую эпоху глобального хаоса, которую эксперты на ассамблее прочили на ближайшие десять лет, спровоцировали не мы.

Вот еще одна из высказанных там мыслей: главным полем глобальной битвы стала экономика, притом что США своих же союзников принуждают принимать экономически невыгодные им решения. И это не вопрос противоречий России и Запада, это вопрос выживания Америки, перезагрузки ее ставшей неконкурентоспособной экономической системы.

Задача России в этой ситуации не злорадствовать по поводу чужих проблем, а спокойно участвовать в создании более рационального мироустройства.

Мнение автора не всегда совпадает с позицией редакции.

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