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Учения по защите от химического и ядерного заражения

Страшнее химоружия: "безрассудная Россия" загнала элиты Запада в ловушку

© Sputnik / Sergey Krivosheev
Колумнисты
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Виктор Мараховский
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Вчера в Гааге за закрытыми дверями состоялась очередная экстренная встреча дипломатов в рамках Организации по запрещению химоружия. Инициаторы, британцы, еще раз решительно "обвинили безрассудную Россию в нарушении двадцатилетнего запрета на использование химического оружия".

Виктор Мараховский

Как отмечают СМИ, на совещании в очередной раз прозвучали британские мегааргументы:

1) "Очень вероятно (то самое знаменитое уже highly likely. — Прим. авт.), что российские разведывательные ведомства рассматривают по меньшей мере некоторых предателей как легитимные цели для убийств"

и

2) "Россия имеет доказанную историю убийств, спонсированных государством".

ООН
© REUTERS / Carlo Allegri
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Российское посольство в Нидерландах отозвалось на все это усталым стебом: "Нет убедительной альтернативы, очень вероятно (дважды), похоже, что велика вероятность, возможно, должно быть — вот выражения, употребленные в очередной раз британской делегацией. Какова глубина аргументации". Но эта реплика, разумеется, безнадежно утонула в море публикаций, некритично передавших слова британцев без включения мозга. 

Что тут по-настоящему любопытно. Уже трое суток прошло с выступления Сергея Лаврова, рассказавшего о результатах исследования отравляющего вещества для Скрипалей, проведенного в швейцарской лаборатории Шпица по заданию той же ОЗХО.

Напомним текст швейцарского отчета: "Обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоры. BZ является нервно-паралитическим отравляющим веществом, временно выводящим человека из строя. Психотоксичный эффект достигается через 30-60 минут после применения и длится до четырех суток. Данная рецептура находилась на вооружении армий США, Великобритании и других стран НАТО. В СССР и России разработок подобных химических соединений не осуществлялось".

В принципе, это была бомба. В нормальном мире она должна была (по логике) разметать все здание британской антироссийской кампании. И даже, может быть, обрушить правительство — поскольку ну нельзя же закатывать глобальную истерику против ядерной державы, и инициировать высылку дипломатов, и кричать про Гитлера и русскую атаку, и все такое — на основании фактически разоблаченного подлога.

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Однако — как легко убедиться по западным СМИ — на антироссийском фестивале обнародование результатов швейцарского расследования не сказалось вообще никак.

Те, кто о нем вообще упомянул, — сообщили, не вдаваясь, что "Россия продолжает отрицать причастность к отравлению Скрипалей". Подробности дают разве что Sputnik и RT, но на последних "уже заведено семь расследований". RT неправильно и необъективно освещает "дело Скрипалей" и вообще пытается влиять на мнение граждан с помощью "фантазий и версий".

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Не Борис Джонсон, министр иностранных дел, пойманный на вранье. Не британские таблоиды, рассказывающие то об отравленной гречке, то об отравленной ручке, — а СМИ, выражающие сомнение в изначальной "российской версии", вот кто вредит.

Кстати, даже в подробных, казалось бы, отчетах о расследовании против RT не найти никакой конкретики: "русскому СМИ" вменяются "действия, противоречащие приемлемым ценностям Британии".

…Короче, мы видим одну простую вещь.

На наших глазах практика опровергает все прежние представления о возможном и немыслимом.

Раньше считалось, что обвинения можно выдвигать лишь по итогам расследования, — сейчас их можно выдвигать просто так.

Раньше считалось, что карать можно лишь основываясь на фактах, — сейчас можно не то что вводить санкции, но даже наносить ракетные удары на основании роликов в YouTube.

Раньше считалось, что СМИ должны "равно представлять все стороны и мнения", — сейчас эту норму можно послать к чертям. Потому что представлять все стороны и мнения — значит "противоречить ценностям".

В известном смысле мы наблюдаем период, так сказать, "упоения безответственностью". Россия может сколько угодно с документами в руках уличать во лжи западные элиты — но кому это интересно, если 99% публики (читающей, смотрящей и слушающей) надежно изолированы от того, чтобы Россию услышать. Россия может делать сенсационные заявления — но они останутся внутри российского же информационного пространства. Их даже не процитируют.

Теоретически на этом месте нужно было вспомнить про "международные площадки". Где, по идее, должны беспристрастно устанавливаться факты и выноситься решения.

Но фокус в том, что по-настоящему международные площадки вроде ОЗХО или Совбеза ООН сегодня по факту бессильны — иначе с чего бы пресловутый ракетный "удар Трампа" был нанесен за день до визита в Сирию экспертов первой и без одобрения последнего. А те организации, что претендовали на статус международных в эпоху несостоявшейся глобализации, — сегодня являются по факту лишь мелкими пиар-конторами при элитном клубе западных правительств. 

База ВВС сирийской армии
© Sputnik / Илья Питалев
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Таким образом, стоит признать: сегодня, в эпоху повсеместного интернета из любого утюга — попросту не существует никакой всемирной информационной сети. И нет никакого глобального информационного пространства.

Вместо него — все сильнее обособляющиеся друг от друга информационные вселенные. И в этих вселенных картины мира различаются не интерпретациями фактов — а самими фактами. Это просто разные миры с разной действительностью.

В западном англоязычном пространстве, напомним, имеются очевидные, как рассвет и сирень, факты: Россия вторглась в беззащитную Грузию, отравила Скрипаля и оккупировала рыдающий Крым. Она же выбрала Трампа. Она же вынашивает планы по захвату Прибалтики. Сирия забрасывает своих мирных оппозиционных женщин и детей зариновыми бомбами. И это все — не подлежит ни опровержению, ни сомнению, ни критике. Потому что нелепо отрицать рассвет или круглую Землю.

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Тут есть, кстати, еще один парадоксальный нюанс. Российское медиапространство — при всем желании властей (если бы оно даже имелось) — не сможет по-настоящему изолироваться от западного. Потому что в России живут миллионы людей, если не говорящих, то, по крайней мере, читающих по-английски. И покуда весь иностранный интернет не заблокирован на территории России (а таких планов нет) — русские будут иметь доступ к позиции глобальных оппонентов. Не говоря уже о второй русскоязычной стране мира, Украине, где истребление собственных СМИ на русском еще перспектива долгой деградационной работы по "национальному строительству".

А вот медийное пространство Запада — несмотря на свое могущество, а во многом и по его вине — замкнуто на себя в куда большей степени.

Додавив у себя RT (а в перспективе и китайские англоязычные медиа) — жители бывшей Британской империи останутся в полной и завершенной мировоззренческой изоляции от альтернативных картин мира.

Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Sputnik / Сергей Гунеев
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То есть информационная самодостаточность превращается прямо сегодня в источник информационного невежества.

Российские чиновники и журналисты, почитывая западные СМИ, конечно, норовят держать в кармане фигу, самонаводящуюся на родное государство, — но попутно более или менее пытаются представить себе "мир глазами Запада". Поэтому безоглядный порой официоз, транслируемый федеральными СМИ, не вредит объемному, 3D-восприятию мира всеми желающими.

Граждане же западных стран, формирующие элиты, живут в собственной медиавселенной, к тому же зачищаемой ударными темпами. И поэтому никакая трехмерность в восприятии мира им не грозит.

То есть за спасение своей картины мироздания от Русского Медиаоружия они платят утратой настоящей объемности, переходом в мультяшную двухмерность.

А что настигает элиты, окончательно защитившиеся от вредных влияний и закуклившиеся в своем уютном мировосприятии, могли бы рассказать императорский Китай периода опиумных войн и поздний СССР.

Если бы они уцелели при столкновении с шершавой действительностью.

Мнение автора не всегда совпадает с позицией редакции.

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Теги:
химоружие, Сирия, запрет, ОЗХО, Виктор Мараховский, Сирия, США, Россия, Политика
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