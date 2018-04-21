Поматросил и бросил: ЕС довел Болгарию до ручки – что ждет Молдову?

Колумнист Sputnik, прокатившись в несезон до Варны, обнаружил, что жизнь в болгарском городке остановилась ровно с завершением туристического сезона, а экономика страны пришла в упадок после вступления в ЕС — какие уроки может извлечь Молдова на пути сближения с Европой.

"Курица — не птица, Болгария – не заграница". Таким "милым" и знакомым до боли шаблоном советские люди небрежно обозначали тот факт, что отдыхать "на моря" они выезжали за пределы СССР.

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Эта страна была самой доступной для советского человека. Более того, пожалуй, она была единственной, чей климат, образ жизни и еда подходили нашим гражданам. Чего греха таить – и сегодня именно отдыхающие из России, Молдовы, Украины и других бывших советских республик составляют основу туристического потока.

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Болгария, кстати, в свое время очень просилась в СССР, но тогда Москва отказалась ее взять 16-й республикой в Союз.

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Причем, по слухам, которые ходили в СССР брежневского периода, отказали Софии из-за простой причины – мол, нет общей границы с Союзом, однако этот факт не помешал Болгарии стать частью общей исторической памяти о советском прошлом.

"А я был в Молдавии, там у жены родственники – в Тараклийском районе", — портье, открывая дверь отеля, расположенного неподалеку от Кафедрального собора, интересуется, надолго ли мы приехали.

Он, конечно, удивлен тому, что туристы прибыли в несезон, когда нельзя искупаться в море, но виду не показал. Начало весны для местных широт – это, скажем прямо, не просто низкий сезон, а очень низкий.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Побег из Европы

Вода в Черном не для водных процедур, загорать тоже холодно. Туристическая жизнь в этом болгарском городке остановилась аккурат с завершением лета, то есть еще в прошлом году, а бурное процветание страны — в целом после того, как Евросоюз забрал Болгарию под свое "заботливое крылышко".

Румыния и Болгария: Дорогой секс – не предлагать!

Больше десяти лет прошло после вступления Болгарии в ЕС, но она по-прежнему остается наиболее бедной, а пять из ее шести регионов рассматриваются как наименее развитые в сообществе. В странах-членах Евросоюза нет государства с более низким ВВП на душу населения, более невысокой производительностью труда, более слабым развитием бизнеса, чем Болгария.

© Sputnik / Ilie Catrinoiu Бухарест. Массажные салоны. Всегда ждут клиентов.

Но при этом именно Болгария и Румыния являются центрами дешевого европейского секс-туризма. Всего за несколько последних лет эти страны превратились в лидеров по поставкам "живого товара", опередив даже Украину, легенды о доступности девушек которой ходят годами.

Проституция процветает и внутри этих стран. В самом центре Бухареста можно за 30 евро снять проститутку. Примерно, столько же стоит в пик сезона девушка для развлечений на один сеанс на морских курортах Болгарии – Солнечный Берег, Золотые пески и т.д.

Вот и получается, что Евросоюз как вальяжный любовник раздевает беззащитных женщин — в роли беззащитных женщин выступают самые бедные страны — Румыния и Болгария. Причем, забирает у них все – до последнего.

© Sputnik / Ilie Catrinoiu Столица Румынии. Центр города.

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Кто поможет Молдове сделать правильный геополитический выбор?

Уже пять лет подряд по одним и тем же дорогам колесим в Румынию и Болгарию.

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Нельзя не заметить эволюцию сельского хозяйства. На месте кукурузных и пшеничных полей – сначала рапсовые насаждения, а потом … голая земля. И все это за какие-то последние лет пять-семь. А все потому, что после рапса ничего не растет: он буквально выжимает все соки из чернозема. С одной стороны, рапс для бизнесменов — это настоящая находка. Он неприхотлив, из него изготавливают масло, используемое вместо дизельного топлива, солома идет потом в корм скоту. Как уже сказано, рапс убивает землю. И в Румынии, как, впрочем, и в Болгарии, все об этом прекрасно знают. Эти страны уже вошли в экономическое пространство Евросоюза и своими пахотными землями не распоряжаются. Подписаны договора, выделены квоты.

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Молдова как страна соседка до сих пор фактически никак не может определиться и сделать свой правильный геополитический выбор. Граждане республики стали свидетелями противостояния между пророссийским президентом и парламентским большинством. Хотя, по житейской логике, мудрые правители что могут сделать? Просто сесть и посмотреть, что происходит рядом – у соседей.

© AFP 2018 / BORYANA KATSAROVA Болгария

Так ли это?

Sputnik решил выяснить у специалиста по Восточной Европе Юрия Нагерняка.

Какие уроки могут преподать Молдове соседи?

"Пример Болгарии и Румынии на самом деле еще не худший вариант, — рассуждает в беседе с корреспондентом Sputnik директор Международного фонда содействия развитию культуры, науки и образования "Гуманизм, прогресс и правопорядок" Юрий Нагерняк.

По его мнению, с Молдовой может получиться еще хуже.

"Я говорю с точки зрения той ситуации, которая складывается и в самой Молдове, и в регионе в целом. Если обратиться к истории и вспомнить период, когда Бессарабия входила в состав королевской Румынии, то она по всем параметрам находилась в самом бесправном и ущербном положении по сравнению с другими румынскими регионами. Тот, кто сейчас продвигает тему "унири", во-первых, забывает исторический опыт, а, во-вторых, не понимает, что речь идет не об объединении, а просто о поглощении Молдовы Румынией. Поэтому, если молдавские политики выберут путь в Европу через Румынию, Молдова может в любом случае очень многое потерять. Если Румынию можно назвать второсортным членом ЕС, то Молдова в таком контексте в лучшем случае будет вообще "третьесортной". Конечно, несмотря на то, что сейчас в двух странах искусственным путем подняли волну "объединения", вероятность вхождения Молдовы в состав Румынии по многим объективным и субъективным причинам очень невелика.".

Однако, по словам эксперта, если даже чисто гипотетически предположить, что Молдова войдет в состав Румынии, сложности будут лишь нарастать, а к существующим проблемам добавится целый ряд новых.

© AFP 2018 / DIMITAR DILKOFF Болгария

"Но и при "самостоятельном шествии" Молдовы в ЕС ситуация будет весьма непростой. По большому счету, в какой бы форме Молдова не вошла в Европу, никто о ней там заботиться не будет. ЕС было важно по геополитическим причинам воспользоваться ее территорией и природными ресурсами, но при этом даже не столько приблизить Молдову к себе, сколько оторвать ее от России", — рассказал политолог.

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"Опыт Соглашения об ассоциации показал, что по большому счету Европе народ Молдовы не нужен. Ей важно лишь подчинить Кишинев своим политическим и экономическим интересам, а облагодетельствовать молдаван, поднимая уровень жизни в республике и приближая его к европейскому, или просто создать нормальные условия жизни для граждан РМ никто в ЕС не собирается!".

"Важнейшим итогом вхождения Болгарии и Румынии в Европу стала потеря ими политического суверенитета, с одной стороны, и, фактически, ликвидация в этих странах национальной промышленности и превращение их в аграрный придаток Европы, с другой. Следуя в фарватере антироссийской политики Европы, они лишились не только основы для полномасштабного и диверсифицированного экономического развития, которое в свое время обеспечивало сотрудничество с СССР, но и в значительной степени возможности использовать потенциал взаимовыгодных торговых связей с Россией".

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Поэтому, по мнению Нагерняка, те преимущества, которые эти страны получили после вхождения в ЕС, очень сомнительны.

"Есть, конечно, определенные социальные слои, группы населения, выигравшие от этого, но, по большому счету, основной выигрыш для населения заключается в безвизовом режиме, который позволяет болгарам и румынам отправляться в Европу и трудиться за небольшие деньги на самой черной и грязной работе", — отметил эксперт.

© AFP 2018 / DANIEL MIHAILESCU Румыния

"Если бы можно было провести в этих странах объективные референдумы, то результаты были бы весьма неоднозначными, но, я думаю, это невозможно — ведь никто ни в Румынии, ни в Болгарии не согласился бы проводить такой опрос и спрашивать население, чего оно хочет на самом деле", — добавил эксперт. "Думаю, здесь есть над чем поразмыслить и гражданам Молдовы. К сожалению, в сегодняшней Европе, когда готовятся подобные политические решения, мнением населения интересуются меньше всего".

© AFP 2018 / DIMITAR DILKOFF Болгария

Кишинев-Бухарест-Констанца-Варна-Бургас

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