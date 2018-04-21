Поматросил и бросил: ЕС довел Болгарию до ручки – что ждет Молдову?

"Курица — не птица, Болгария – не заграница". Таким "милым" и знакомым до боли шаблоном советские люди небрежно обозначали тот факт, что отдыхать "на моря" они выезжали за пределы СССР.
Эта страна была самой доступной для советского человека. Более того, пожалуй, она была единственной, чей климат, образ жизни и еда подходили нашим гражданам. Чего греха таить – и сегодня именно отдыхающие из России, Молдовы, Украины и других бывших советских республик составляют основу туристического потока.
Полнится слухами земля: Нет общей границы? В СССР не брать!
Болгария, кстати, в свое время очень просилась в СССР, но тогда Москва отказалась ее взять 16-й республикой в Союз.
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Причем, по слухам, которые ходили в СССР брежневского периода, отказали Софии из-за простой причины – мол, нет общей границы с Союзом, однако этот факт не помешал Болгарии стать частью общей исторической памяти о советском прошлом.
"А я был в Молдавии, там у жены родственники – в Тараклийском районе", — портье, открывая дверь отеля, расположенного неподалеку от Кафедрального собора, интересуется, надолго ли мы приехали.
Он, конечно, удивлен тому, что туристы прибыли в несезон, когда нельзя искупаться в море, но виду не показал. Начало весны для местных широт – это, скажем прямо, не просто низкий сезон, а очень низкий.
Вода в Черном не для водных процедур, загорать тоже холодно. Туристическая жизнь в этом болгарском городке остановилась аккурат с завершением лета, то есть еще в прошлом году, а бурное процветание страны — в целом после того, как Евросоюз забрал Болгарию под свое "заботливое крылышко".
Румыния и Болгария: Дорогой секс – не предлагать!
Больше десяти лет прошло после вступления Болгарии в ЕС, но она по-прежнему остается наиболее бедной, а пять из ее шести регионов рассматриваются как наименее развитые в сообществе. В странах-членах Евросоюза нет государства с более низким ВВП на душу населения, более невысокой производительностью труда, более слабым развитием бизнеса, чем Болгария.
Но при этом именно Болгария и Румыния являются центрами дешевого европейского секс-туризма. Всего за несколько последних лет эти страны превратились в лидеров по поставкам "живого товара", опередив даже Украину, легенды о доступности девушек которой ходят годами.
Проституция процветает и внутри этих стран. В самом центре Бухареста можно за 30 евро снять проститутку. Примерно, столько же стоит в пик сезона девушка для развлечений на один сеанс на морских курортах Болгарии – Солнечный Берег, Золотые пески и т.д.
Вот и получается, что Евросоюз как вальяжный любовник раздевает беззащитных женщин — в роли беззащитных женщин выступают самые бедные страны — Румыния и Болгария. Причем, забирает у них все – до последнего.
Промышленность, сельское хозяйство, людские ресурсы превращают женщин и детей в живой товар. Поматросил и бросил! Сурово? Но правдиво!
Кто поможет Молдове сделать правильный геополитический выбор?
Уже пять лет подряд по одним и тем же дорогам колесим в Румынию и Болгарию.
Нельзя не заметить эволюцию сельского хозяйства. На месте кукурузных и пшеничных полей – сначала рапсовые насаждения, а потом … голая земля. И все это за какие-то последние лет пять-семь. А все потому, что после рапса ничего не растет: он буквально выжимает все соки из чернозема. С одной стороны, рапс для бизнесменов — это настоящая находка. Он неприхотлив, из него изготавливают масло, используемое вместо дизельного топлива, солома идет потом в корм скоту. Как уже сказано, рапс убивает землю. И в Румынии, как, впрочем, и в Болгарии, все об этом прекрасно знают. Эти страны уже вошли в экономическое пространство Евросоюза и своими пахотными землями не распоряжаются. Подписаны договора, выделены квоты.
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Молдова как страна соседка до сих пор фактически никак не может определиться и сделать свой правильный геополитический выбор. Граждане республики стали свидетелями противостояния между пророссийским президентом и парламентским большинством. Хотя, по житейской логике, мудрые правители что могут сделать? Просто сесть и посмотреть, что происходит рядом – у соседей.
Так ли это?
Sputnik решил выяснить у специалиста по Восточной Европе Юрия Нагерняка.
Какие уроки могут преподать Молдове соседи?
"Пример Болгарии и Румынии на самом деле еще не худший вариант, — рассуждает в беседе с корреспондентом Sputnik директор Международного фонда содействия развитию культуры, науки и образования "Гуманизм, прогресс и правопорядок" Юрий Нагерняк.
По его мнению, с Молдовой может получиться еще хуже.
"Я говорю с точки зрения той ситуации, которая складывается и в самой Молдове, и в регионе в целом. Если обратиться к истории и вспомнить период, когда Бессарабия входила в состав королевской Румынии, то она по всем параметрам находилась в самом бесправном и ущербном положении по сравнению с другими румынскими регионами. Тот, кто сейчас продвигает тему "унири", во-первых, забывает исторический опыт, а, во-вторых, не понимает, что речь идет не об объединении, а просто о поглощении Молдовы Румынией. Поэтому, если молдавские политики выберут путь в Европу через Румынию, Молдова может в любом случае очень многое потерять. Если Румынию можно назвать второсортным членом ЕС, то Молдова в таком контексте в лучшем случае будет вообще "третьесортной". Конечно, несмотря на то, что сейчас в двух странах искусственным путем подняли волну "объединения", вероятность вхождения Молдовы в состав Румынии по многим объективным и субъективным причинам очень невелика.".
Однако, по словам эксперта, если даже чисто гипотетически предположить, что Молдова войдет в состав Румынии, сложности будут лишь нарастать, а к существующим проблемам добавится целый ряд новых.
"Но и при "самостоятельном шествии" Молдовы в ЕС ситуация будет весьма непростой. По большому счету, в какой бы форме Молдова не вошла в Европу, никто о ней там заботиться не будет. ЕС было важно по геополитическим причинам воспользоваться ее территорией и природными ресурсами, но при этом даже не столько приблизить Молдову к себе, сколько оторвать ее от России", — рассказал политолог.
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"Опыт Соглашения об ассоциации показал, что по большому счету Европе народ Молдовы не нужен. Ей важно лишь подчинить Кишинев своим политическим и экономическим интересам, а облагодетельствовать молдаван, поднимая уровень жизни в республике и приближая его к европейскому, или просто создать нормальные условия жизни для граждан РМ никто в ЕС не собирается!".
"Важнейшим итогом вхождения Болгарии и Румынии в Европу стала потеря ими политического суверенитета, с одной стороны, и, фактически, ликвидация в этих странах национальной промышленности и превращение их в аграрный придаток Европы, с другой. Следуя в фарватере антироссийской политики Европы, они лишились не только основы для полномасштабного и диверсифицированного экономического развития, которое в свое время обеспечивало сотрудничество с СССР, но и в значительной степени возможности использовать потенциал взаимовыгодных торговых связей с Россией".
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Поэтому, по мнению Нагерняка, те преимущества, которые эти страны получили после вхождения в ЕС, очень сомнительны.
"Есть, конечно, определенные социальные слои, группы населения, выигравшие от этого, но, по большому счету, основной выигрыш для населения заключается в безвизовом режиме, который позволяет болгарам и румынам отправляться в Европу и трудиться за небольшие деньги на самой черной и грязной работе", — отметил эксперт.
"Если бы можно было провести в этих странах объективные референдумы, то результаты были бы весьма неоднозначными, но, я думаю, это невозможно — ведь никто ни в Румынии, ни в Болгарии не согласился бы проводить такой опрос и спрашивать население, чего оно хочет на самом деле", — добавил эксперт. "Думаю, здесь есть над чем поразмыслить и гражданам Молдовы. К сожалению, в сегодняшней Европе, когда готовятся подобные политические решения, мнением населения интересуются меньше всего".
Кишинев-Бухарест-Констанца-Варна-Бургас
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