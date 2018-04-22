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Флаги США и Евросоюза

Скованные одной целью?

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Колумнисты
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Сергей Баблумян
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Колумнист Sputnik рассуждает о том, почему одно суверенное государство должно спрашивать у другого, тоже суверенного, разрешения с кем и как торговать?

Говорят, овцам бессмысленно принимать резолюцию в пользу вегетарианства, если волки придерживаются другого мнения. Подтверждено нижеследующим сообщением The Wall Street Journal.

Газета оповестила о планах немецких властей обратиться к американской администрации с просьбой освободить представителей крупного бизнеса Германии от участия в антироссийских санкциях. Об этом изданию рассказали чиновники из правительства ФРГ. 

По их сведениям, возглавляющий министерство финансов Германии Олаф Шольц затронет эту тему в ходе визита в американскую столицу уже на этой неделе. Глава правительства Ангела Меркель, в рабочем графике которой на конец апреля назначена встреча с президентом США Дональдом Трампом, также намерена замолвить слово за представителей немецкого бизнеса. Симптоматично… 

Александр Гусев
© Sputnik /
Гусев: США не разрешат Германии отменить антироссийские санкции

Нежелающие принимать участие в политическом противостоянии России и США крупные компании Германии давят на немецкие власти, утверждает The Wall Street Journal. Возможные потери от приостановки сотрудничества с российским бизнесом оцениваются в сотни миллионов евро.

Проблема не в том, примет ли во внимание строгий американский дядюшка опасения своих европейский подопечных или не примет, вопрос в другом: почему одно суверенное государство должно спрашивать у другого, тоже суверенного, разрешения с кем и как долго торговать? Должно, получается.

Признаков нежелания Европы (пока первичных) следовать указанным Вашингтоном курсом становится все больше. Вот уже и Кристин Лагард, глава Международного валютного фонда, заявляет: торговые войны между странами разрушают доверие инвесторов.

Если так пойдет и дальше, доверие может быть подорвано не только к инвесторам, а даже к расписанию полетов в или через Европу. Перестанут ли европейские державы и дальше извлекать из воздуха миллиарды, решать им. Если, конечно, будет позволено. Откуда все это? От Трампа, вестимо. 

Из самого свежего. "Аэрофлот", единственная авиакомпания, совершающая регулярные рейсы между Россией и США, может оказаться вынуждена их прекратить, так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз. Уже даже "нельзя исключить, что наши страны останутся без авиационного сообщения", говорится в официальном сообщении МИД России. 

Капитан рейса авиакомпании Аэрофлот
© Sputnik / Александр Кряжев
"Аэрофлот" может прекратить полеты между Россией и США

Что будет дальше, покажет время, пока же санкции против России не помешали ее международным резервам вырасти за неделю на три с половиной миллиарда. На тринадцатое апреля текущего года они составили 462,4 миллиарда долларов – против 458,9 миллиардов на 6 апреля, сообщил Банк России. 

…Известно, люди часто слушают не того, кто умнее, а того, кто громче кричит. Самые голосистые — уже давно Соединенные Штаты, старательно выбивающие из стран Европы новые антироссийские санкции. 

Цель? Изолировать ее на международной арене. За что? Теперь уже неважно, за что. Начали с Украины, разбавили Сирией, продолжили мутным делом Скрипалей, завтра, без привязки к чему-либо конкретному, просто за то, что Россия есть, живет и продолжает влиять на международные дела. 

Западные СМИ днем и ночью показывают Россию только плохо. Скучно и непродуктивно: ну, не может же на просторах огромной страны не происходить что-то разумное, доброе, светлое.

Ослушаться Вашингтон страны "Большой семерки" пока не смеют, но отдельные звенья скованной единой целью Европы уже потрескивают. Как говорится, худая кобыла — еще не газель, но все-таки… 

Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Песков о приостановке новых санкций США: "Кремль давно ничему не удивляется"

Общее ощущение такое: готовность ведущих стран мира выслужиться перед Вашингтоном идет на убыль. Делать себе плохо, чтоб соседу стало еще хуже, – так бизнес не работает. Тем более, когда хуже соседу не становится. 

Долго ли еще Белый дом будет выступать на политической сцене в роли самозванца, которому все цветы и аплодисменты?  

Все это напоминает историю с Максимом Горьким, случившуюся с ним в далеком 1906 году.

Странствующий по Армерике классик увидел на афише своей пьесы обещание, что на вызовы выйдет сам автор. Удивился, пошел в театр. Под занавес на сцене и впрямь появился какой-то господин. Горький подошел к нему, самозванец классика узнал и взмолился: "Меня специально приглашают в труппу изображать авторов, я уже раскланивался от имени Эдмона Ростана, Бернарда Шоу… Не губите!".

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Теги:
влияние, санкции, Аэрофлот, МВФ, Сергей Баблумян, Ангела Меркель, Дональд Трамп, Кристин Лагард, Европа, США, Россия
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