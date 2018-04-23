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Принцип кишиневских таксистов: работаю, когда и где хочу

© Photo: pixabay
Колумнисты
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Елена Комолова
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Колумнист Sputnik порассуждал о работе кишиневских таксистов: как водители диктуют свои условия рынку и зарабатывают на времени, нервах жителей и гостей столицы?

Кишиневские таксисты давно превратились в особую касту со своими принципами и порядками. Несмотря на высокую конкуренцию на рынке — в столице Молдовы представлено сразу несколько компаний, оказывающих услуги по пассажирским перевозкам в "комфорте", да еще и частников пруд пруди, — это не останавливает таксистов диктовать свои условия потребителю. Особенно ярко их небрежный стиль работы виден в часы пик, в непогоду и в праздники.

Такси
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Проверено на себе

Поездка в кишиневских такси — это не просто квест, а "семь кругов ада". Самый сложный этап — это, естественно, найти машину. На какие только ухищрения не приходится идти, чтобы "заманить" таксиста взять заказ — и допишешь "плюс… леев за поездку" и в прямом смысле пойдешь на поиски машины. Последнее — проверено на себе. Так уж сложилось, недалеко от моего дома находится база такси. Чтобы не терять время на звонки в диспетчерскую и ожидания хоть какого-то отклика от мобильного приложения утром я нередко заходила на базу в надежде найти машину, чтобы добраться до работы побыстрее.

За рулем. Архивное фото.
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Какое-то время действительно удавалось уехать таким образом на такси в любую погоду и даже в час пик. Однако ушлые водители очень скоро меня "раскусили" и запомнили, как говорится, в лицо. Так что, как только я появляюсь у них на горизонте, они резко становятся чем-то заняты — то к механику, то на мойку, то заказ уже взял, то у меня рабочий день закончился. Начальник смены разводит руками.

— Я, правда, ничем не могу помочь. Ну вы видите, что не могут.

— Да, скорее не хотят, чем не могут. Вот клиент, вот деньги. Я же доплачу, только отвезите. Как же так?

— *молчание*

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Причины, почему хочется занести службу такси в "черный список"

Как службы такси вносят в "черный список" некоторых клиентов, так иногда и потребителям хочется "заключить" в антирейтинг ту или иную компанию. Почему?

Ушлые таксисты. Есть таксисты, которые не упускают момент, чтобы пожаловаться на то, какие низкие у них заработки. Как потребитель у меня возникает один простой и вместе с тем сложный для водителей такси вопрос: если заработок не устраивает, то почему отказываетесь от клиентов, которые готовы доплатить за заказ. Что говорите, маршрут поездки не удобный? Ох, внести бы такого таксиста в "черный список" водителей…

Олег Кожокару
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Хамы. Есть "спецы", которые, услышав адрес пункта назначения, начинают натурально скандалить. Хама не успокоит ни предупреждение, ни сам звонок диспетчеру. За такой сервиз тоже надо платить? Некоторых в чувства не приведут даже слова о доплате за поездку. Жирный минус.

Водители-говоруны. Болтают без умолку на любую тему от цен на продукты до любимой ими политики, а могут пожаловаться на жизнь. С одной стороны, по-человечески, понятно, что целый день за рулем и поговорить не с кем, но с другой, поездка с таким водителем превращается в пытку — в конце концов пассажир — не психолог.

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Взял, а потом отменил заказ. А как на счет водителей, которые, взяв заказ, отменяют его, узнав конечный пункт назначения? Вот за такое отношение всего двух водителей такси вся служба попала в мой личный бан, потому что администрация не предпринимает никаких мер для санкционирования сотрудников.

Водитель-потеряшка. Это действительно раздражает, когда таксист не знает город. Пойму, что нереально запомнить какое-нибудь захолустье, но когда водитель не знает, где находится Мемориал "Вечность" (Eternitate), театр А.П. Чехова, то это не просто раздражает, это пугает.

Авария в Кишиневе
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Бомбилы. Явление привычное, но все равно раздражающее. Сидит эдакий водитель на солнышке полдня, а потом заломит за поездку всего в два квартала цену, как до аэропорта. А как они поступают с приезжими — такие цены, как говорится, вам и не снились? Диву даешься…

Водитель-стратег. Специально выбирает маршрут, так чтобы он был длиннее и за него надо больше платить.

Список можно продолжать долго. Фраза: "Мы сожалеем, но в вашем районе нет свободных машин", когда реально нужно "кровь из носа" уехать, вызывает нервный тик. В такой момент хочется занести эту службу такси в "черный список".

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Нехватка кадров или совести?

Многие пеняют на то, что в таксопарках не хватает водителей — продолжается массовый отток населения из страны и работать в службах некому. Давайте начистоту. Водителей более-менее хватает. Другой вопрос, как они работают, а это уже целая система. Не утверждаю, что все водители такси хамы и бездельники. Есть очень вежливые люди, которые выполняют свою работу без одолжения.

В защиту таксистов

И пару слов в защиту таксистов: терпят неадекватных, пьяных, буйных пассажиров, болтунов. Работают в тяжелом режиме — простаивают в пробках, пытаются доставить вовремя, когда человек спешит. Таких, страдающих от пасажиров много, потому что и пассажиры бывают тоже разные. Но тех, кто сами превращаются в водителей-мучителей, к сожалению, гораздо больше. Вот так и живем — за одних переживаем, а других — заносим в "черный список".  

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
таксисты, как вызвать такси в Кишиневе, такси, Молдова, Кишинев
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