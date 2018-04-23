Принцип кишиневских таксистов: работаю, когда и где хочу

Колумнист Sputnik порассуждал о работе кишиневских таксистов: как водители диктуют свои условия рынку и зарабатывают на времени, нервах жителей и гостей столицы?

Кишиневские таксисты давно превратились в особую касту со своими принципами и порядками. Несмотря на высокую конкуренцию на рынке — в столице Молдовы представлено сразу несколько компаний, оказывающих услуги по пассажирским перевозкам в "комфорте", да еще и частников пруд пруди, — это не останавливает таксистов диктовать свои условия потребителю. Особенно ярко их небрежный стиль работы виден в часы пик, в непогоду и в праздники.

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Проверено на себе

Поездка в кишиневских такси — это не просто квест, а "семь кругов ада". Самый сложный этап — это, естественно, найти машину. На какие только ухищрения не приходится идти, чтобы "заманить" таксиста взять заказ — и допишешь "плюс… леев за поездку" и в прямом смысле пойдешь на поиски машины. Последнее — проверено на себе. Так уж сложилось, недалеко от моего дома находится база такси. Чтобы не терять время на звонки в диспетчерскую и ожидания хоть какого-то отклика от мобильного приложения утром я нередко заходила на базу в надежде найти машину, чтобы добраться до работы побыстрее.

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Какое-то время действительно удавалось уехать таким образом на такси в любую погоду и даже в час пик. Однако ушлые водители очень скоро меня "раскусили" и запомнили, как говорится, в лицо. Так что, как только я появляюсь у них на горизонте, они резко становятся чем-то заняты — то к механику, то на мойку, то заказ уже взял, то у меня рабочий день закончился. Начальник смены разводит руками.

— Я, правда, ничем не могу помочь. Ну вы видите, что не могут.

— Да, скорее не хотят, чем не могут. Вот клиент, вот деньги. Я же доплачу, только отвезите. Как же так?

— *молчание*

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Причины, почему хочется занести службу такси в "черный список"

Как службы такси вносят в "черный список" некоторых клиентов, так иногда и потребителям хочется "заключить" в антирейтинг ту или иную компанию. Почему?

Ушлые таксисты. Есть таксисты, которые не упускают момент, чтобы пожаловаться на то, какие низкие у них заработки. Как потребитель у меня возникает один простой и вместе с тем сложный для водителей такси вопрос: если заработок не устраивает, то почему отказываетесь от клиентов, которые готовы доплатить за заказ. Что говорите, маршрут поездки не удобный? Ох, внести бы такого таксиста в "черный список" водителей…

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Хамы. Есть "спецы", которые, услышав адрес пункта назначения, начинают натурально скандалить. Хама не успокоит ни предупреждение, ни сам звонок диспетчеру. За такой сервиз тоже надо платить? Некоторых в чувства не приведут даже слова о доплате за поездку. Жирный минус.

Водители-говоруны. Болтают без умолку на любую тему от цен на продукты до любимой ими политики, а могут пожаловаться на жизнь. С одной стороны, по-человечески, понятно, что целый день за рулем и поговорить не с кем, но с другой, поездка с таким водителем превращается в пытку — в конце концов пассажир — не психолог.

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Взял, а потом отменил заказ. А как на счет водителей, которые, взяв заказ, отменяют его, узнав конечный пункт назначения? Вот за такое отношение всего двух водителей такси вся служба попала в мой личный бан, потому что администрация не предпринимает никаких мер для санкционирования сотрудников.

Водитель-потеряшка. Это действительно раздражает, когда таксист не знает город. Пойму, что нереально запомнить какое-нибудь захолустье, но когда водитель не знает, где находится Мемориал "Вечность" (Eternitate), театр А.П. Чехова, то это не просто раздражает, это пугает.

Бомбилы. Явление привычное, но все равно раздражающее. Сидит эдакий водитель на солнышке полдня, а потом заломит за поездку всего в два квартала цену, как до аэропорта. А как они поступают с приезжими — такие цены, как говорится, вам и не снились? Диву даешься…

Водитель-стратег. Специально выбирает маршрут, так чтобы он был длиннее и за него надо больше платить.

Список можно продолжать долго. Фраза: "Мы сожалеем, но в вашем районе нет свободных машин", когда реально нужно "кровь из носа" уехать, вызывает нервный тик. В такой момент хочется занести эту службу такси в "черный список".

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Нехватка кадров или совести?

Многие пеняют на то, что в таксопарках не хватает водителей — продолжается массовый отток населения из страны и работать в службах некому. Давайте начистоту. Водителей более-менее хватает. Другой вопрос, как они работают, а это уже целая система. Не утверждаю, что все водители такси хамы и бездельники. Есть очень вежливые люди, которые выполняют свою работу без одолжения.

В защиту таксистов

И пару слов в защиту таксистов: терпят неадекватных, пьяных, буйных пассажиров, болтунов. Работают в тяжелом режиме — простаивают в пробках, пытаются доставить вовремя, когда человек спешит. Таких, страдающих от пасажиров много, потому что и пассажиры бывают тоже разные. Но тех, кто сами превращаются в водителей-мучителей, к сожалению, гораздо больше. Вот так и живем — за одних переживаем, а других — заносим в "черный список".

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