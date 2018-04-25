23:53 25 Апреля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 20°C
Прямой эфир
Поиск
Спектакль Мамаша Кураж и ее дети в постановке театра С улицы Роз

"Мамаша Кураж" в театре "С улицы Роз" - трагедия маленького человека

© Photo : театр "С улицы Роз"
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Николай Костыркин
2510

Спектакль "Мамаша Кураж и ее дети" в стиле футуристический стимпанк был впервые представлен в Молдове.

Государственный молодежный театр "С улицы Роз" представил в Кишиневе спектакль, который прежде никогда не показывали в нашей стране, — знаменитую эпическую драму Бертольда Брехта "Мамаша Кураж и ее дети".

Спектакль Мамаша Кураж и ее дети в постановке театра С улицы Роз
© Photo : театр "С улицы Роз"
Спектакль "Мамаша Кураж и ее дети" в постановке театра "С улицы Роз"

Эта постановка открыла фестиваль, посвященный 40-летию театра "С улицы Роз".

Когда шли репетиции, режиссер, худрук театра и хороший друг агентства Sputnik Молдова Юрий Хармелин в одном из интервью рассказал мне, что его выбор на произведение Брехта пал не случайно.
Спектакль Мамаша Кураж и ее дети в постановке театра С улицы Роз
© Photo : театр "С улицы Роз"
Спектакль "Мамаша Кураж и ее дети" в постановке театра "С улицы Роз"

"Действие спектакля происходит во время Тридцатилетней войны, унесшей жизни значительной части тогдашней Европы — почти восемь миллионов человек. Сегодня же международная обстановка также накалена до предела. Во многих регионах продолжаются военные конфликты. "Точные" снаряды за один раз убивают сотни ни в чем не повинных людей. Этот спектакль — предостережение современникам, призыв прекратить губить друг друга, начать договариваться, жить в мире и согласии", — отметил Хармелин.

Спектакль Мамаша Кураж и ее дети в постановке театра С улицы Роз
© Photo : театр "С улицы Роз"
Спектакль "Мамаша Кураж и ее дети" в постановке театра "С улицы Роз"

Пьеса "Мамаша Кураж" как раз и рассказывает нам об этих ни в чем не повинных маленьких людях (эхо творчества другого классика), тех, кто стал заложником злой воли сильных мира сего, решающих, какую религиозную конфессию выберет Европа, и сколько еще жизней унесет "священная" война. Эти маленькие люди, — население огромного субконтинента, — вынуждены жить, как придется. Одни влачат существование под оккупацией то одних, то других войск, беря на себя все повинности обывателя военного времени.

Но есть и те, чьи невеликие возможности вкупе со стремлением выжить любой ценой, не покоряясь обстоятельствам, сподвигают на рискованные предприятия. Такова существовавшая на самом деле, если верить мемуарам современников, маркитантка Анна Фирлинг, прозванная за лихой нрав мамашей Кураж. Вместе со своими тремя детьми она тащит по всей Европе фургон, доверху забитый всевозможными товарами на продажу.

Спектакль Мамаша Кураж и ее дети в постановке театра С улицы Роз
© Photo : театр "С улицы Роз"
Спектакль "Мамаша Кураж и ее дети" в постановке театра "С улицы Роз"

Природа участи мамаши Кураж и ее семейства — двойственна. Они пытаются "прокормиться войной", потому что в мирной жизни всего станет вдоволь, и доход маркитантов будет не столь велик. Что может сделать маленький человек на войне? Не поведет же он полки, не влезет в политику и не станет иерархом. Война не возведет его на непреодолимые высоты, но может дать шанс несколько поправить свое финансовое положение. Главное — быть в нужном месте в нужное время — следовать за армией и торговать всем необходимым.

Но война не щадит никого! Даже тех, кто не идет в бой. Даже тех, кто знает ей цену. Мамаша Кураж (заслуженная артистка Молдовы Наталья Ермолаева) — одна из них, тех, кто понимает, где война несет выгоду, а где смерть. Именно поэтому она против того, чтобы старший сын Эйлиф (заслуженный артист Молдовы Евгений Богнибов) шел в солдаты. Но его все-таки вербуют, и в итоге он погибает. Но не на войне, — горькая, но не лишенная глубокой морали ирония автора! — в мирной жизни. За совершенную кражу парня казнят.

Спектакль Мамаша Кураж и ее дети в постановке театра С улицы Роз
© Photo : театр "С улицы Роз"
Спектакль "Мамаша Кураж и ее дети" в постановке театра "С улицы Роз"

Младший сын, Швейцеркас (заслуженный артист Молдовы Василий Павленко), — очень честный малый, хоть и слабоумный. А когда такому в условиях "полного отсутствия кадров" доверяют что-то архиважное, — жди беды. Швейцеркаса расстреливают за сокрытие казны полка одной из враждующих армий — деньги он пытается передать владельцам, но попадает в лапы солдат противоборствующего войска.

Дочь мамаши Кураж, Катрин (Аэлита Хлопотова), самая трогательная и добрая героиня спектакля, — немая. Не в силах каким-либо иным способом предупредить город о наступлении врага, она начинает громко кричать и бить в жестяной таз, чтобы разбудить жителей. Но этим она выдает себя врагу, и ее убивают.

Спектакль Мамаша Кураж и ее дети в постановке театра С улицы Роз
© Photo : театр "С улицы Роз"
Спектакль "Мамаша Кураж и ее дети" в постановке театра "С улицы Роз"

Война не пощадила самое дорогое для бедной матери, которая, как кажется зрителю поначалу, зациклена только на своей торговле и больше ни о чем не помышляет. Но широкая ее грань, не мамаши — Матери раскрывается в конце действа. В начале — когда она, голодная, обнищавшая и промерзшая насквозь, отказывается от предложения своего любовника Повара, уйти с ним в Утрехт и "поднять" трактир, но… бросить дочь Катрин замерзать в горах. И второй, финальный эпизод — несчастная Кураж, потеряв одного за другим своих детей, огрубевшая душой на этой бесконечной войне, с фатальной обреченностью констатирует: "Теперь я одна буду тащить этот фургон". Что делать ей среди разрухи и опустошения, которые принесли нескончаемые сражения, голод и мор?! Куда идти? Что она еще может сделать в этой жизни, кроме того, как торговать? И, главное, как ей пережить гибель детей, чем заполнить ту огромную пустоту, что появилась в ее и без того не преисполненном добродетелью сердце?

Спектакль Мамаша Кураж и ее дети в постановке театра С улицы Роз
© Photo : театр "С улицы Роз"
Спектакль "Мамаша Кураж и ее дети" в постановке театра "С улицы Роз"

Мамаша Кураж, — женщина с говорящим прозвищем, у которого далеко не одно дно, — не вызывает у зрителей сочувствия — таков, видимо, был замысел великого Брехта. Не возникает сострадания к маленькому человеку, который согласился с несправедливостью, насаждаемой сильными мира сего и влился в эту несправедливость целиком, наживаясь на чужом горе и излишествах солдатского нрава, — кто из них не дурак пропустить после битвы пару стаканчиков! Это уже не гоголевский Башмачкин и не пушкинский станционный смотритель, но иная формация личности, иной психотип. Для таких "война — мать родна". И, вроде бы, они даже по-своему правы… Но Брехт преследовал иную задачу, нежели показать трагедию отдельно взятых людей. Драматург завершил свою пьесу, повествующую о самой кровопролитной войне из тех, что случились до ХХ века… перед самым началом Второй мировой, когда вся Европа в ужасе сжалась от ожидания необъятной в своих ужасающих масштабах катастрофы. Ощущая близость необратимого фатума, Брехт, немец, понимавший, какие гнусности творят его прорвавшиеся во власть соотечественники, пытался предупредить, наверное, в первую очередь, именно их о том, во что могут обратиться помыслы о господстве над всеми и вся и уничтожение инакомыслящих. Не успел… "войны начинаются гораздо быстрее, нежели писатель успевает закончить книгу".

Не хочется проводить параллели ситуации тех лет с нынешним положением вещей, ой как не хочется… Скажем лишь, что об ужасах катастроф былых эпох нужно помнить всегда, — чтобы не допустить их повторения.

Спектакль Мамаша Кураж и ее дети в постановке театра С улицы Роз
© Photo : театр "С улицы Роз"
Спектакль "Мамаша Кураж и ее дети" в постановке театра "С улицы Роз"

Наверное, именно по этой причине Юрий Хармелин, разрабатывая замысел постановки, изъял пьесу из антуража XVII века и поместил вне времени и даже вне конкретного пространства. Спектакль выдержан в нестандартном для театральной Молдовы стиле — футуристический стимпанк. Так снимали голливудскую франшизу "Безумный Макс", блокбастер "Водный мир", "Кин-дза-дза" Данелии и другие кинокартины по обе стороны Атлантики. Столь мрачный антураж с претензией на постапокалиптичность усиливает эффект на зрителя, который точно понимает, что "игра закончится только когда последний из них умрет".

Спектакль Мамаша Кураж и ее дети в постановке театра С улицы Роз
© Photo : театр "С улицы Роз"
Спектакль "Мамаша Кураж и ее дети" в постановке театра "С улицы Роз"

Центральный элемент сценографии — фургон мамаши Кураж. Он и до Хармелина присутствовал в постановках пьесы другими театрами — от поднятия занавеса до самого его закрытия. Но и здесь режиссер пошел вперёд предшественников — каждая смена событий на сцене сопровождается поворотом фургона, по факту движущегося вокруг своей оси. Будто бы нас убеждают — все повторяется, и все кажущееся временным — непреходяще, и война движется по кругу, и "от судеб спасенья нет".

Ничего не меняется, и после мамаши Кураж обязательно найдется очередной маленький человек, который наденет на себя ярмо и вместо тяглового животного потащит этот фургон, навлекая на себя все те невзгоды и бедствия, которые только могут произойти, — снова вспомним Брехта, — с каждым, кто решил пообедать с дьяволом, но не обзавелся длинной ложкой.

Напряжение зрителей и вовлечённость их в действие пьесы усиливают зонги — песенные фрагменты, которые каждый постановщик может интерпретировать по-своему вплоть до привлечения музыки других композиторов на прежний текст.

Спектакль Мамаша Кураж и ее дети в постановке театра С улицы Роз
© Photo : театр "С улицы Роз"
Спектакль "Мамаша Кураж и ее дети" в постановке театра "С улицы Роз"

Хочется также отметить игру Богдана Хорохорина в образе Повара — кишиневский зритель прекрасно запомнил этого молодого артиста в недавно представленных хармелинских "Мертвых душах". Там Богдан виртуозно сыграл всех пятерых помещиков, — за считанные секунды, — "перепрыгивая" из одного образа в другой. Критики уверены — у этого актера большое будущее.

Спектакль Мамаша Кураж и ее дети в постановке театра С улицы Роз
© Photo : театр "С улицы Роз"
Спектакль "Мамаша Кураж и ее дети" в постановке театра "С улицы Роз"

Замечательно создан образ Иветты в исполнении заслуженной артистки Молдовы Ольги Савельевой (Софриковой), чьей "визитной карточкой" уже давно стала роль Эдит Пиаф в "Падам… падам". Трусливого пастора в пьесе играет одаренный Яков Грибиненко. Через своего героя он ярко показал нам самое дно настоящего приспособленца, готового говорить все, что угодно, лишь бы выжить, сытно поесть и удовлетворить свою похоть. Хормейстер спектакля — Василий Павленко, сыгравший Швейцеркаса, постановщик сценического действия — Александр Петров, вышедший также на сцену в небольшой роли главнокомандующего. Сценография и костюмы — Наталья Силина (Испания).

Итак, премьера удалась, зрители после спектакля пребывали в большинстве своем в глубокой задумчивости и размышлениях — слишком многогранен Брехт, и слишком многие его мысли увидел и показали Юрий Хармелин и его талантливые сподвижники.

Залы, где идут спектакли театра "С улицы Роз", ждут новых и прежних гостей, а "Мамаша Кураж" от показа к показу будет только хорошеть — так происходит со всеми постановками Хармелина, и потому их любит зритель.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Спектакль Мамаша Кураж и ее дети в постановке театра С улицы Роз
© Photo : театр "С улицы Роз"
Спектакль "Мамаша Кураж и ее дети" в постановке театра "С улицы Роз"

По теме

Светлана Тома в Кишиневе: Хармелину – здоровья, театру – новый дом
Юрию Хармелину вручили Орден Республики
Юрий Хармелин – о 10-м "Молдфесте" и пути к выздоровлению
Гоголь по-хармелински: мертвые души – персонажи нашей жизни
Теги:
"Мамаша Кураж и ее дети", спектакли, сцена, роли, театр, театр "С улицы Роз", Юрий Хармелин, Кишинев
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Яунсарги
    "Зарница" на замке

    Поправки к закону о защите прав детей не позволят латвийским школьникам играть в "зарницу" в России, но депутаты готовы обеспечить им военные лагеря внутри страны.

  • Сейм литовский
    Урежьте парламент!

    В литовском Сейме предложили сократить число депутатов на 15 процентов. С чем связано это неожиданное предложение?

  • Группа ликвидаторов готовится выйти на крышу реактора Чернобыльской атомной электростанции после катастрофы
    Психологический момент

    В Эстонии впервые выплатили пособия "негражданам", которые участвовали в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС 1986 года.

  • Молоко в гипермаркете
    Оставьте как есть!

    Минсельхозпрод Беларуси настаивает на том, что поставки белорусского молока в Россию должны сохраниться на уровне 2017 года.

  • Морской порт в Батуми
    Здесь был мост

    Автомобильный мост рухнул в курортном городе Батуми. Местные жители утверждают, что строение было аварийным, но обращения в мэрию не помогали.

  • Представление нового премьер министра Геннадия Гагулия кабинету министров
    Познакомьтесь с премьером

    Президент Абхазии Рауль Хаджимба назначил Геннадия Гагулия на пост премьер-министра республики. Что известно о новом главе кабмина?

  • Полиция
    Майское усиление

    Личный состав подразделений МВД Северной Осетии переведут на усиленный вариант несения службы в период майских праздников.

  • Яунсарги
    "Зарница" на замке

    Поправки к закону о защите прав детей не позволят латвийским школьникам играть в "зарницу" в России, но депутаты готовы обеспечить им военные лагеря внутри страны.

  • Сейм литовский
    Урежьте парламент!

    В литовском Сейме предложили сократить число депутатов на 15 процентов. С чем связано это неожиданное предложение?

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Мужчины трепещут: финал конкурса "Российская красавица 2018"
Минобороны показало обломки сбитых в Сирии ракет
Показаны обломки ракет, выпущенных по Сирии
История мячей ЧМ по футболу
История футбола: как менялись мячи

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться