"Кубок Гагарина": как неудачник Сочи победил звезд Пхенчхана

Февраль 2014 года. Подавленное настроение болельщиков после четвертьфинала сочинской Олимпиады, в котором сборная России вчистую проиграла финнам. Той командой руководил Зинэтула Билялетдинов. Тогда его часто ругали за то, что ошибочно поставил в одно звено Овечкина и Малкина и тем самым не дал раскрыться ни одному, ни другому. А еще "Биллу", как его зовут болельщики, досталось за излишне оборонительную тактику. В решающий момент того матча потерял шайбу как раз защитник — причем лучший из россиян. Это был Вячеслав Воинов.

© Sputnik / Владимир Песня Глазами болельщика: почему хоккей украсил Олимпиаду

Прошло четыре года. "Наши" выиграли Олимпиаду в Корее. Войнов, ныне игрок СКА, тоже был в числе победителей. Но после этого чемпионов из СКА и ЦСКА ждало еще одно испытание — игры на Кубок Гагарина. В финале западной конференции команды сильно измотали друг друга. В шестом матче стало ясно, что атлетизм московских армейцев оказался выше сыгранности питерского СКА. До успеха оставалось лишь обыграть "билялетдиновский" казанский "Ак Барс".

Зинэтула Хайдарович сам отыграл защитником: в московском "Динамо" — 15 лет, в сборной СССР — 12. Так что опыта в оборонительной тактике ему не занимать. Кроме этого, ему удалось вписать в свои схемы представителей разных хоккейных школ — чеха Секача, канадцев Клинкхаммера и Азеведу, финна Охтамаа. К концу сезона стало заметно: команда очень дисциплинированна.

Вот в такую "ловушку" и попали олимпийские чемпионы из ЦСКА. Практически все выпады Капризова, Телегина, Андронова и других четко пресекались обороной казанцев. В результате Казань смогла одолеть армейцев в пяти матчах. Еще один пример того, как порядок одержал верх над классом.

В болельщицкой среде жесткий и силовой стиль "Ак Барса" не сильно приветствуется, потому что успех достигается исключительно за счет дисциплины, а не за счет ярких атак, которыми славился советский хоккей. Их, кстати, демонстрировала сборная, которая одержала победу на корейской Олимпиаде.

О чем это говорит?

У команд - членов КХЛ перед глазами есть несколько стилей развития хоккея. И есть опасность того, что многие дружины для достижения успеха выберут как раз "казанский вариант". Помимо "Ак Барса", в такой же атлетичный хоккей в сезоне уже пытались играть минские динамовцы, "Барыс" из Астаны. Прежде всего, это происходило потому, что все талантливые исполнители КХЛ были собраны как раз в СКА и ЦСКА. Делалось это сознательно — с прицелом на Олимпиаду. Но игры в Корее успешно закончились. И теперь, мне кажется, настала пора немного поэкспериментировать с развитием нашего хоккея.

Уже ясно, что в новом сезоне мы не увидим прежних СКА и ЦСКА. Тренер питерцев Олег Знарок подал в отставку, несколько игроков СКА уже заявили о том, что не собираются продлевать контракт с клубом. Армейцы Москвы пока переживают поражение в Кубке Гагарина и не делают никаких заявлений. Мне, как болельщику, прежде всего хочется, чтобы сильнейшие звезды играли не в двух командах, а на всем хоккейном пространстве КХЛ — от Братиславы до Владивостока, от Минска до Пекина. Тогда и атакующего хоккея станет больше. И талантливая молодежь подтянется и сделает игру еще лучше.

Итак, сезон в КХЛ закончен. Но впереди — чемпионат мира в Дании. Уже сейчас видно, что команда будет представлять сплав "олимпийцев" и игроков Национальной хоккейной лиги, чьи команды закончили выступление за океаном. И мне очень хочется, чтобы и.о. главного тренера Илья Воробьев полагался не только на измученных сезоном звезд, но и на тех, кто стал открытием этого чемпионата — игроков из Казани, Челябинска, Магнитогорска, Уфы. Ведь для реформы хоккея главное — не выигрывать все турниры подряд, а четко и планомерно проводить ротацию ярких игроков. Казанскому "Ак Барсу" именно это и удалось.

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