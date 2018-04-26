Французский курьер: зачем Макрон к Трампу приезжал

Двадцать третьего-двадцать четвертого апреля с визитом в США побывал президент Франции Эммануэль Макрон, и его целью было закрепить за собой статус "заклинателя Трампа".

"Заклинатель Трампа" — это прозвище закрепилось за французским президентом потому, что, по мнению всего мира, у Эммануэля Макрона как-то получилось найти личный подход к своему заносчивому американскому коллеге. Между ними даже сложилась какая-то позитивная химия. "Нравится мне этот парень", — вполне искренне заявил Трамп (которому плевать на протокол, и он говорит то, что думает) в ходе встречи с Макроном в Белом доме.

Возникновению этой химии способствовал целый ряд факторов. Во-первых, определенная схожесть прихода к власти обоих лидеров. Да, они шли с абсолютно разными повестками (Макрон — классический глобалист, Трамп — однозначный изоляционист), однако оба поначалу являлись "черными лошадками" и выиграли выборы благодаря своей харизме. Макрон не случайно называет себя и Трампа инакомыслящими, людьми с незашоренным мышлением.

Во-вторых, благодаря верно выбранной стратегии поведения французский президент хоть и критиковал Трампа (например, за его стремление выйти из Парижского соглашения по климату), но никогда не оскорблял и, в отличие от той же Ангелы Меркель, не пытался унизить неприятного американского лидера.

Достаточно вспомнить ситуацию на саммите G20 в Германии. Тогда на церемонии фотографирования Трампа (как бы лидера Запада и "свободного мира") поставили на самый край первого ряда, пытаясь тем самым унизить американского президента. И тогда Макрон, стоявший в престижном центре второго ряда, покинул свое место, пошел к Трампу и встал справа от него, тем самым замкнув собой первый ряд. И в итоге, французский прагматизм победил немецкую раздражительность — Макрон благодаря своей вежливости (которая, как известно, лучшее оружие не только вора, но и политика) получил статус "заклинателя Трампа" и единственной надежды Европы на обуздание сложного партнера в Белом доме. Это признали даже в Германии — вспомним хотя бы знаменитую обложку "Шпигеля", где перед надвигающейся волной пожара с лицом Трампа стоят согнувшаяся от страха Меркель и улыбающийся Макрон с огнетушителем.

Естественно, французский президент всячески пытается свой статус монетизировать. Да и сами по себе эти отношения с Трампом уже приносят ему определенную выгоду. "Ничего так не тешит галльскую гордость, как французский президент, стоящий рядом с лидером пока еще самой мощной страны мира", — пишет одно из британских изданий.

Однако Макрон пытается еще и быть своего рода спикером, адвокатом Европы перед американским президентом в сложных вопросах двусторонних отношений, дабы получить статус лидера Евросоюза. В этом плане весьма символичен подарок, который Макрон привез Трампу, — саженец дуба из леса в Северной Франции, где в последние месяцы Первой мировой десятки тысяч американцев погибли, спасая французов от немецкого наступления. Кое-кто усмотрел в этом подарке призыв США помочь Франции в противостоянии с Германией (которая, как отмечалось выше, называет Трампа "земляным червяком").

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В результате пост спикера хозяин Елисейского дворца получил и уже работает в этой должности. Так, Трамп и Макрон обсуждали торговые вопросы, и французский президент от лица ЕС просил американского коллегу не распространять свои протекционистские тарифы на Старый Свет. "Когда ведешь торговые войны с китайцами и европейцами, а также войну в Сирии… да ладно вам, так дела не делаются. Вам нужны союзники. Мы и есть эти союзники", — говорил Макрон в интервью Fox News (каналу, который, как известно, Трамп лично смотрит).

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И действительно, кому как не Парижу говорить с Трампом на эту тему? Эммануэль Макрон заявил, что американо-французская торговля сбалансирована, и Трамп даже покивал в знак согласия. Да, на первый взгляд баланса нет. Торговый дефицит для США в этом вопросе составляет порядка 15 миллиардов долларов, и это чуть менее, чем половина объема американского экспорта во Францию (33 миллиарда). Однако если сравнивать с той же Германией (торговый дефицит с которой в 2017 году составил у США 64 миллиарда долларов, превысив показатели американского экспорта в эту страну — 53,5 миллиарда), то франко-американскую торговлю, конечно, можно назвать сбалансированной.

Еще одной важной темой для обсуждения стала иранская ядерная сделка.

Французский президент пытался убедить американского коллегу из нее не выходить. Этот выход (который Трамп анонсировал на 12 мая) имел бы крайне негативные последствия для Евросоюза. И дело не только в том, что Иран может возобновить ядерную программу. Главное в том, что при разрыве сделки и неизбежном возобновлении американских санкций ЕС оказался бы перед крайне непростой вилкой из двух плохих вариантов. Либо подчиниться американским санкциям (которые, как известно, экстерриториальны и требуют их исполнения всеми странами мира, угрожая им в ином случае многомиллиардными штрафами и закрытием американского рынка) и потерять миллиарды, вложенные в Иран, либо взбунтоваться и пойти на открытый конфликт с США, чреватый санкционной трансатлантической войной.

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Выбирать ой как не хочется — первый вариант европейским лидерам не простят собственные избиратели и бизнесмены, а на второй у них не хватает воли и мужества. Поэтому французы пытаются убедить Трампа пойти на компромиссное решение. "Речь не должна идти о разрыве соглашения, а о том, чтобы сконструировать новый вариант, который нивелирует все наши обеспокоенности", — заявил хозяин Елисейского дворца.

Услышал ли Трамп Макрона? С одной стороны, надежда на это есть. "Мы должны быть гибкими. В жизни нужно быть гибкими, и, будучи лидером государства, нужно эту гибкость демонстрировать", — заявил американский президент. С другой стороны, очевидно, что ядерную сделку невозможно пересмотреть так, чтобы итоговый вариант учел заявленные Трампом обеспокоенности (вокруг ракетной программы, экспансии Ирана на Ближнем Востоке, а также включении в него перманентных ограничений мирной иранской ядерной программы).

Обсуждали Трамп с Макроном и Сирию. Макрон, как известно, принял решение поучаствовать в сирийской авантюре и ввести в северные регионы страны французские войска. Сложно сказать, что явилось главным побудительным мотивом — его личные амбиции или саудовские деньги, однако очевидно, что в одиночку французы в Сирии просто не выстоят. Против их участия будут и сирийцы, и иранцы, и россияне, и турки. Поэтому Франция и настаивает на том, чтобы США продолжали составлять ей компанию и свое присутствие не сворачивали. И Трамп (который сам хочет из Сирии уйти, но понимает, что в США слишком много сил, которые хотят там остаться) дал Макрону понять, что с ним согласен.

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Если раньше Трамп анонсировал безусловный вывод войск, то теперь заявил, что американские войска уйдут из Сирии только после того, "как они выполнят то, что должны выполнить". Сохранив, правда, за собой возможность все-таки свалить — ведь он не уточнил, что именно должно быть выполнено.

Наконец, еще одним способом повышения репутации Франции может стать участие Макрона в российско-американском диалоге. Путин и Трамп по понятным причинам встречаться не могут, но разговаривать как-то должны — слишком уж много проблем накопилось в двусторонних отношениях.

Получается, что сторонам остается разговаривать через посредников. Некоторые эксперты уже писали, что по ближневосточным вопросам посредничает Биньямин Нетаньяху (у которого сложились очень конструктивные отношения с Путиным, даже несмотря на последние российско-израильские противоречия в Сирии), а в европейских — такая вакансия пока свободна.

Лидер ЕС — Ангела Меркель — эту позицию занять не может по причине плохих отношений и с Трампом, и с Путиным, а итальянский премьер (как известно, все партии-победительницы позитивно относятся к России) пока еще не назначен. Вот Макрон и пытается занять роль европейского посредника. Не случайно он, несмотря на "дело Скрипалей" и истерику вокруг фейковой истории с химической атакой в Думе, так и не отказался от поездки на Санкт-Петербургский экономический форум. Где наверняка передаст российскому президенту послание Трампа и получит ответное послание.

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Насколько эффективным будет такая челночная дипломатия Макрона между Трампом с одной стороны и Россией, ЕС, а также всем миром с другой? Время покажет. Однако весьма символичным в этом смысле выглядит ответный подарок Трампа, который тот преподнес Макрону в Белом доме. Это обивка стула. Да, она имеет прямое отношение к Франции, ведь была изготовлена французским дизайнером Пьером-Антуаном Белланже для американского президента, который ранее служил дипломатом в Париже.

Однако ирония (видимо, намеренная) в том, что этот президент — Джеймс Монро. Автор "доктрины Монро", утверждавший, что Америка не будет вмешиваться в дела Европы и всего мира. Доктрины, которую Трамп ставил во главе угла в ходе своей предвыборной кампании.