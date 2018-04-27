Ольга Тиховская – охотник за "Атлантидой"

Колумнист Sputnik рассказывает, с какой Атлантидой попрощалась исследователь и журналист "родом с улицы Роз" Ольга Тиховская, и стоит ли с этой Атлантидой прощаться.

В эти дни свое 40-летие празднует один из самых, без преувеличения, волшебных кластеров нашего Кишинева — театр "С улицы Роз". Некогда далекая периферия города сравнительно недавно, в один из наиболее значимых периодов нашей истории, превратилась в усеянный розами бульвар, опоясавший замечательный парк, в котором и сегодня с удовольствием гуляют многие из нас. Улица дала театру столь романтическое название, от которого коллектив Юрия Хармелина не отказался, даже когда переехал в другое место — столь оно сильно, притягательно и, как сейчас говорят, уже давно стало брендом.

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Кто-то сказал, что люди, живущие на кишиневской улице Роз, — особенные, есть в них что-то по-хорошему исключительное, но не поддающееся объяснению с точки зрения разума. С одним из таких "людей с улицы Роз", журналистом и исследователем Ольгой Тиховской, я познакомился восемь лет назад. Тогда она, "истинный человек мира, следующий за искусством", после творческой командировки снова приехала из-за рубежа в родной город с новым проектом, посвященным польскому театральному режиссеру и художнику Тадеушу Кантору.

© Sputnik / Николай Костыркин Ольга Тиховская

И уж коль скоро мы начали с Хармелина и его детища, то не могу не отметить тот факт, что едва ли не с самого начала работы этого ныне прославленного на многие страны театрального коллектива Тиховская была одной из тех, кто постоянно поднимал в своих публикациях, лекциях и творческих выступлениях в печати вопрос об отсутствии у театра тогда еще "На улице Роз" своего собственного здания. Более-менее зримая надежда на обретение долгожданного дома появилась только спустя 40 лет, почти полвека. Но мы не будем здесь много об этом говорить — чтобы не сглазить. Потому что весь Кишинев болеет за судьбу этого театра, но бразды правления, увы, в руках лишь избранных…

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В тот свой приезд Ольга Тиховская рассказывала о жизни и принципах творчества Тадеуша Кантора учащимся Кишиневского театрального лицея. Тогда прошло совсем немного времени с момента безвременной кончины знаменитой Евгении Тодорашко, последнее время игравшей именно в постановках Хармелина. И на той встрече звучали теплые, но полные горечи слова о Евгении Федотовне. Тогда я, видя и слыша эту трогательную часть беседы, понял одно — можно не быть актером театра "С улицы Роз", можно там не работать и не иметь никакого отношения к сцене. Но единое "пространство улицы Роз" не имеет ни духовных, ни прорисованных границ. Оно объединено общим духовным порывом и питает новыми импульсами всех, кто к нему причастен.

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Но космогония, которую исповедует Ольга Тиховская, не ограничивается лишь этим. Для нее, специалиста, востребованного во многих странах мира, дорогая сердцу Молдова и родной Кишинев — тоже среда без границ. И каждым новым своим исследованием она снова и снова доказывает эту теорему.

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Многие материалы этих изысканий, эссе, статей и интервью вошли в изданную в 2016 году книгу Тиховской "Прощание с Атлантидой". Так вышло, что только сейчас автор презентовал ее в Кишиневе, в Российском центре науки и культуры.

© Photo : Николай Костыркин Книга Ольги Тиховской "Прощание с Атлантидой"

Но встреча получилась не такой, как многие другие презентации книг, с обычным вступительным словом главного виновника торжества и словами благодарности. В Российском центре науки и культуры, где была намечена презентация, состоялась, по большому счету, новая лекция "по-тиховски" — сопровождаемый интереснейшими слайдами, аудио- и видеозаписями рассказ из личных впечатлений, выводов, воспоминаний современников и тех, кого с нами уже нет. Один за другим перед гостями встречи вставали образы режиссеров Ольги Улицкой и Александра Гавронского, драматурга Нины Гернет, актрисы Тамары Петкевич, кинематографистов Михаила Калика и Вадима Дербенева, маленького, а теперь уже давно как взрослого Ники Кримнуса, сыгравшего главную роль в кинокартине "Человек идет за солнцем"…

И всех их связала Молдова! Всех их связал Кишинев! Наша земля будто бы стала магнитом для тех, кто посвятил себя искусству, науке, борьбе за правое дело. Потому что и этим событиям посвящены некоторые главы "Прощания с Атлантидой" — события более, чем 25-летней давности еще не забыты в нашей стране.

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Но не только идеалы служения прекрасному стали лейтмотивом книги Тиховской. Нашлось здесь место и героизму солдат Великой Отечественной войны, и мужеству антифашистов-подпольщиков, и стойкости тех, кто претерпел суровые испытания лагерями и ссылками.

И, конечно же, нельзя было не сказать о свидетельствах былого архитектурного величия Кишинева — того величия, которое теперь превращается часто в груду камня.

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Нередко Ольга Александровна делилась своими очерками с редакцией агентства Новости Молдова, фактического предшественника нынешней местной "грани" проекта Sputnik. Готовя эти тексты к публикации, я с алчностью охотника набрасывался на них и не вставал с места, пока не прочитывал до конца. Кстати, многие из этих текстов вошли в "Прощание с Атлантидой".

И здесь можно спросить — а при чем же Атлантида? Для людей того духовного пространства, к которому относится Ольга Тиховская, будет несложно ответить на этот вопрос. Величественное наше прошлое, больше тяжелое, чем беззаботное, постепенно погружается в море забвения, и, возможно, уже через несколько лет никто не вспомнит о тех людях, благодаря которым в нашей стране, к примеру, все еще живет театр и когда-то процветали кино и литература. Но, как призналась в ходе презентации сама Тиховская, наверное, с прощанием с этой Атлантидой она все-таки погорячилась. Жизнь продолжается, и если что-либо живо в нашей памяти, то это еще можно в каком-то виде возродить. И тогда окажется, что Атлантида не сгинула в морской пучине навеки — ее нашли, исследуют, понимают со дна артефакт, чтобы показать их современным людям.

Своей работой Ольга Тиховская дает всем неравнодушным именно эту надежду.

И сегодня редакция Sputnik Молдова с нетерпением ждет от Тиховской новых работ, что опубликовать их в своем разделе колумнистики.

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Идея этого текста "лежала" у меня в голове почти месяц, с того дня, когда в РЦНК Ольга Тиховская презентовала "Прощание с Атлантидой". Наверное, сама эта встреча и выступление автора с рассказом о людях самых разных профессий и судеб, связанных с Молдовой, с Кишиневом стала для меня новой отправной точкой для осмысления роли современных летописцев нашей действительности. Что мы заберем с собой в день завтрашний — какие идеи и помыслы, установки и принципы? Кого из созидателей нашего прошлого мы примем в наше сердце, а о ком подчас незаслуженно забудем навсегда? Каждый решает сам. Но, к счастью, есть те, кто волей случая или предназначения стал свидетелем различных событий и слушателем биографических рассказов и принял непосильную для многих ношу — собрать, записать, систематизировать и донести до нас с вами эти удивительные истории. Поэтому для некоторых из нас здешняя Атлантида станет непреходящей. Не побоюсь показаться банальным, напомнив простую истину, — мы живем, пока о нас помнят. Своею каждодневной работой Ольга Тиховская доказывает именно это.

© Photo : Николай Костыркин Книга Ольги Тиховской "Прощание с Атлантидой"

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