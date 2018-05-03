Как в Молдове законно "раздевают" и без того бедный народ

Жители Молдовы плачут, но идут на это: ведь, если не рассчитаешься с государством, то рискуешь остаться без всего.

В Молдове завершился этап подачи налоговых деклараций за 2017 год. Теперь будем ждать оптимистичных отчетов чиновников о том, что бюджетные дела страны пошли в гору, так как доходы в казну выросли. Ну, еще бы… Представители госструктур неоднократно заявляли о росте налоговых поступлений и прочих сборов в доходную часть бюджета. И, казалось бы, с одной стороны, конечно, это хорошо. Ведь за счет денег налогоплательщиков ремонтируют дороги, выплачивают пенсии, пособия и зарплаты бюджетникам, развивают инфраструктуру, осуществляют различные социальные программы и многое другое. Так должно быть, а на деле — стало ли население Молдовы жить лучше при учете, что налогов стали собирать больше?

© Sputnik / Miroslav Rotari Кому в Молдове жить хорошо, или Как богатые богатеют, а бедные беднеют

Переступая порог налоговой, лично меня всегда не покидают вопросы: "Почему я должна платить честно заработанные деньги непонятно куда, кому и зачем?". Уверена, что этими вопросами задаются большинство жителей страны.

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Понятно, что налоги платить надо, но кто сможет доказать, что перечисленные деньги пойдут на реальные нужды страны, а не кому-то в карман? Куда идут средства, полученные от налогоплательщиков, на что конкретно они тратятся — именно этого знания не хватает всем тем, кто отстоял в очередях, подавая декларации. А рассчитываются ли с государством те, кто ворочает миллионами, а как наказывают именно тех, кто не платит налоги, но зарабатывает при этом деньги, которые большинству населения и не снились? Ответы на эти простые и вместе с тем сложные вопросы расставили бы точки над "i". Отсюда и раздражение населения, и бесконечная ругань в очередях… Может, когда все увидят реальные достижения страны, тогда такие вопросы и вовсе не будут возникать у населения республики?

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А вы как считаете, уважаемые читатели, что должны сделать власти, чтобы народ с удовольствием подавал налоговые декларации и рассчитывался с государством? Ждем ваших мнений на сайте!

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