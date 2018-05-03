"Таинственный особняк" – любовь к горькой правде всегда побеждает

Мы, зрители, уже, кажется, привыкли, что, если нас ждет премьера, поставленная народным артистом Молдовы Иосифом Шацем, то это спектакль философских размышлений о том, что есть "человек", "человечество", смысл жизни, порядочность и честь, душа людская и еe рефлексии.

Века идут, меняются картины жизни, но, на самом деле, — в человеческих устремлениях, вектор остался прежним — любовь и ненависть, подлость и благородство, жажда власти, ревность и безразличие… Именно этот разворот исследует режиссер. И даже детектив, — казалось бы, развлекательный жанр, который так любят большие и малые, — становится поводом для глубокого разговора о жизни, ее постижении, познании пороков людских. Это направление в литературе, театре и кино было создано в том числе и для того, чтобы показать — зло обязательно будет повержено теми, кто видит смысл жизни в поиске правды.

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Итак! В некоем особняке проживают пять женщин, и каждая из них обладает незаурядным умом, красотой, соблазнительностью, талантом и умением тщательно скрывать тайны. В поместье происходят драматические события — погибают мужчины, пристреливают лошадей, исчезают свидетели, мелькают приведения в белых одеяниях, пугающие Джиллиан, дочь хозяйки дома (яркая, на грани цирковой эксцентрики работа молодой актрисы Яны Лазарь).

© Sputnik / Vladimir Polusatov В театре Чехова – время любить и ненавидеть

Сколько величия и достоинства в созданном заслуженной артисткой Молдовы Русланой Гончаровой образе гувернантки Марси — но эта героиня почему-то постоянно лукавит, повторяя в беседах со следователем полиции одно и то же — версию несчастного случая.

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Служанка Долли (актриса Ольга Бояркина-Косницер), — обаятельная простота и искушенность сочетается в этой героине, — утверждает, что видела нечто невероятное, но позже со слезами на глазах отрицает свои показания.

Очаровательная хозяйка дома миссис Рейвенскрофт (актриса Вера Марьянчик, мастер искусств Республики Молдова) изобретательно придумывает оригинальные версии происшествий, в итоге предлагая в качестве компенсации за положительный рапорт полицейского… поместье и даже свою руку и сердце. Домоправительница миссис Френч (актриса Марианна Дроздова) буквально вытанцовывает свою роль и мечется между попыткой соблазнить инспектора и желанием прибить его кувшином для цветов.

© Sputnik / Владимир Полушатов Илья Шац: мы отдали театр на откуп развлечениям

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Но, как они ни стараются ввести в заблуждение одержимого стремлением найти истину инспектора полиции Раффинга (Юрий Андрющенко, мастер искусств Молдовы), у них так ничего и не выходит — стража закона не провести, не обмануть, его внимание всецело привлечено к тому, что все лгут, путаются в показаниях, юлят, заискивают, интригуют…

И как бы они, эти очаровательные женщины, ни выкручивались, ни скрывали тайну, как бы они ни хитрили, — инспектор распутывает сложнейший клубок интриг и полуправды, которая, как мы знаем, всегда хуже прямой лжи. В итоге все напряжение зрителей, накопленное за время спектакля, сменяется чувством удовлетворения от неожиданного, но поистине романтического финала.

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Неординарное режиссерское решение, чистый по звучанию ансамбль актерских работ, экспрессивная пластика, пьянящее музыкальное оформление — все происходящее на сцене завораживает зрителя.

Спектакль "Таинственный особняк" в театре имени Чехова © Photo : пресс-служба театра имени Чехова

Спектакль "Таинственный особняк" в театре имени Чехова © Photo : пресс-служба театра имени Чехова

Спектакль "Таинственный особняк" в театре имени Чехова © Photo : пресс-служба театра имени Чехова

Спектакль "Таинственный особняк" в театре имени Чехова © Photo : пресс-служба театра имени Чехова

Спектакль "Таинственный особняк" в театре имени Чехова © Photo : пресс-служба театра имени Чехова

Спектакль "Таинственный особняк" в театре имени Чехова © Photo : пресс-служба театра имени Чехова 1 / 6 © Photo : пресс-служба театра имени Чехова Спектакль "Таинственный особняк" в театре имени Чехова

Не случайно русский театр Молдовы, по утверждениям поклонников, — а их очень много, — одна из интереснейших творческих площадок страны. Его артисты и другие сотрудники — это люди, делающие большую слаженную работу, которая позволяет создавать замечательные постановки. Поздравляем директора театра Константина Харета, народного артиста Молдовы, и весь коллектив с настоящим большим успехом постановки "Таинственный особняк". И ждем новых творческих открытий!

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