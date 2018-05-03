16:21 03 Мая 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 28°C
Прямой эфир
Поиск
Спектакль Таинственный особняк в театре имени Чехова

"Таинственный особняк" – любовь к горькой правде всегда побеждает

© Photo : пресс-служба театра имени Чехова
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Рита Цвик
5710

Колумнист Sputnik, рассуждая о сюжете спектакля театра Чехова "Таинственный особняк", объясняет, в чем истинная ценность торжества правды над ложью.

Мы, зрители, уже, кажется, привыкли, что, если нас ждет премьера, поставленная народным артистом Молдовы Иосифом Шацем, то это спектакль философских размышлений о том, что есть "человек", "человечество", смысл жизни, порядочность и честь, душа людская и еe рефлексии.

Спектакль Время любви и ненависти, режиссер Иосиф Шац
© Facebook / Юрий Андрющенко
"Время любви и ненависти" – наша общая память и боль

Века идут, меняются картины жизни, но, на самом деле, — в человеческих устремлениях, вектор остался прежним — любовь и ненависть, подлость и благородство, жажда власти, ревность и безразличие… Именно этот разворот исследует режиссер. И даже детектив, — казалось бы, развлекательный жанр, который так любят большие и малые, — становится поводом для глубокого разговора о жизни, ее постижении, познании пороков людских. Это направление в литературе, театре и кино было создано в том числе и для того, чтобы показать — зло обязательно будет повержено теми, кто видит смысл жизни в поиске правды.

Забыть о Герострате невозможно >>>

Итак! В некоем особняке проживают пять женщин, и каждая из них обладает незаурядным умом, красотой, соблазнительностью, талантом и умением тщательно скрывать тайны. В поместье происходят драматические события — погибают мужчины, пристреливают лошадей, исчезают свидетели, мелькают приведения в белых одеяниях, пугающие Джиллиан, дочь хозяйки дома (яркая, на грани цирковой эксцентрики работа молодой актрисы Яны Лазарь).

В театре Чехова – время любить и ненавидеть
© Sputnik / Vladimir Polusatov
В театре Чехова – время любить и ненавидеть

Сколько величия и достоинства в созданном заслуженной артисткой Молдовы Русланой Гончаровой образе гувернантки Марси — но эта героиня почему-то постоянно лукавит, повторяя в беседах со следователем полиции одно и то же — версию несчастного случая.

Помнить о Герострате — вечный приговор и благо для нас >>>

Служанка Долли (актриса Ольга Бояркина-Косницер), — обаятельная простота и искушенность сочетается в этой героине, — утверждает, что видела нечто невероятное, но позже со слезами на глазах отрицает свои показания.

Очаровательная хозяйка дома миссис Рейвенскрофт (актриса Вера Марьянчик, мастер искусств Республики Молдова) изобретательно придумывает оригинальные версии происшествий, в итоге предлагая в качестве компенсации за положительный рапорт полицейского… поместье и даже свою руку и сердце. Домоправительница миссис Френч (актриса Марианна Дроздова) буквально вытанцовывает свою роль и мечется между попыткой соблазнить инспектора и желанием прибить его кувшином для цветов.

Илья Шац
© Sputnik / Владимир Полушатов
Илья Шац: мы отдали театр на откуп развлечениям

Спектакль "Выстрел в спину" — взгляд глубоко в себя >>>

Но, как они ни стараются ввести в заблуждение одержимого стремлением найти истину инспектора полиции Раффинга (Юрий Андрющенко, мастер искусств Молдовы), у них так ничего и не выходит — стража закона не провести, не обмануть, его внимание всецело привлечено к тому, что все лгут, путаются в показаниях, юлят, заискивают, интригуют…
И как бы они, эти очаровательные женщины, ни выкручивались, ни скрывали тайну, как бы они ни хитрили, — инспектор распутывает сложнейший клубок интриг и полуправды, которая, как мы знаем, всегда хуже прямой лжи. В итоге все напряжение зрителей, накопленное за время спектакля, сменяется чувством удовлетворения от неожиданного, но поистине романтического финала.

"Ревизор" в театре Чехова — Хлестаков-дьявол и непреходящие пороки >>>

Неординарное режиссерское решение, чистый по звучанию ансамбль актерских работ, экспрессивная пластика, пьянящее музыкальное оформление — все происходящее на сцене завораживает зрителя.

  • Спектакль Таинственный особняк в театре имени Чехова
    Спектакль "Таинственный особняк" в театре имени Чехова
    © Photo : пресс-служба театра имени Чехова
  • Спектакль Таинственный особняк в театре имени Чехова
    Спектакль "Таинственный особняк" в театре имени Чехова
    © Photo : пресс-служба театра имени Чехова
  • Спектакль Таинственный особняк в театре имени Чехова
    Спектакль "Таинственный особняк" в театре имени Чехова
    © Photo : пресс-служба театра имени Чехова
  • Спектакль Таинственный особняк в театре имени Чехова
    Спектакль "Таинственный особняк" в театре имени Чехова
    © Photo : пресс-служба театра имени Чехова
  • Спектакль Таинственный особняк в театре имени Чехова
    Спектакль "Таинственный особняк" в театре имени Чехова
    © Photo : пресс-служба театра имени Чехова
  • Спектакль Таинственный особняк в театре имени Чехова
    Спектакль "Таинственный особняк" в театре имени Чехова
    © Photo : пресс-служба театра имени Чехова
1 / 6
© Photo : пресс-служба театра имени Чехова
Спектакль "Таинственный особняк" в театре имени Чехова

Не случайно русский театр Молдовы, по утверждениям поклонников, — а их очень много, — одна из интереснейших творческих площадок страны. Его артисты и другие сотрудники — это люди, делающие большую слаженную работу, которая позволяет создавать замечательные постановки. Поздравляем директора театра Константина Харета, народного артиста Молдовы, и весь коллектив с настоящим большим успехом постановки "Таинственный особняк". И ждем новых творческих открытий!

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

По теме

Илья Шац о коммерческом театре: как совместить полезное с приятным
Выстрел в спину или откуда мы родом
Спектакль Иосифа Шаца получил премию года
"Мамаша Кураж" в театре "С улицы Роз" - трагедия маленького человека
Теги:
спектакль, Государственный русский драматический театр имени Антона Чехова, Иосиф Шац, Молдова, Кишинев
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Конституционный суд Латвии
    Пусть решит суд

    Бывший депутат Сейма Игорь Мельников оспорил в Конституционном суде Латвии поправки к закону об образовании, отменяющие билингвальное обучение в школах.

  • Самолет литовских ВВС Spartan-C27J
    Мне бы в небо

    Самолет литовских ВВС с министром обороны республики на борту прервал полет на Сицилии из-за неисправности.

  • Автомобиль Toyota у салона компании
    Только бензин

    В балтийском представительстве Toyota рассказали, почему концерн прекращает продажу дизельных авто в Эстонии, Латвии и Литве.

  • Открытки разлетелись в 10 стран мира
    Полевая почта

    За день работы "полевой почты" Sputnik Беларусь, которая позволяет бесплатно отправить поздравления с 9 Мая, к адресатам из десятка стран разлетелись около 100 открыток.

  • Кинокамеры на одной из улиц Китая
    Важнейшее из искусств

    В Грузии впервые пройдут съемки китайского сериала. В национальном киноцентре республики рассказали, как будет называться лента, и кто сыграет главную роль.

  • Семен Агрба во время Великой Отечественной войны
    Без вести пропавший

    О том, как отчаявшиеся родственники абхазского солдата нашли его спустя 73 года после Великой Отечественной войны, читайте в материале Sputnik.

  • Пассажиры на территории аэропорта Гейдара Алиева в Баку
    "Электронный" туризм

    В Баку рассказали, как будут выдаваться электронные азербайджанские визы – с середины мая ими смогут воспользоваться граждане 15 государств.

  • Речь Никола Пашиняна во время митинга на площади Республики (2 мая 2018). Еревaн
    Сделать паузу

    Никол Пашинян предложил прекратить акции протеста в Армении, чтобы люди могли отдохнуть, после обещания правящей партии поддержать его кандидатуру на пост премьера.

  • Генерал-полковник Сагадат Нурмагамбетов
    Один в поле

    Нурсултан Назарбаев на церемонии присвоения генеральских званий силовикам вспомнил о первом министре обороны Казахстана.

  • Сотрудники благоустройства высаживают в Цхинвале цветы
    Цветущий город

    О том, как столица Южной Осетии готовится к празднованию Дня Победы, и как городские службы украшают Цхинвал – в материале Sputnik.

  • Конституционный суд Латвии
    Пусть решит суд

    Бывший депутат Сейма Игорь Мельников оспорил в Конституционном суде Латвии поправки к закону об образовании, отменяющие билингвальное обучение в школах.

  • Самолет литовских ВВС Spartan-C27J
    Мне бы в небо

    Самолет литовских ВВС с министром обороны республики на борту прервал полет на Сицилии из-за неисправности.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Участницы финала конкурса красоты Mrs&Ms Russia Earth 2018 в банкетном зале Мир.
Финал конкурса красоты "Mrs&Ms Russia Earth 2018": как это было
Кадры с места крушения транспортника C-130 в США
В США транспортный самолет упал на автотрассу с оживленным движением
Зависимость стран Европы от российского газа
Зависимость ЕС от российского газа

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться