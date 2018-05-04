"Собибор" – урок всему человечеству

"Добро пожаловать в Собибор, ваш новый дом!", — так приветствуют сотни людей, выходящих из вагонов в далеком 1943-м. Их скудное имущество, привезенное в чемоданах, описывают и отбирают, обещая вскоре вернуть. Но уже через несколько минут многих женщин, не подошедших ни на одну работу в лагере, раздевают, остригают волосы и ведут, якобы, в душ… Из кранов вместо воды пускают газ, и несчастные погибают в нечеловеческих муках. Ужас в их глазах видит офицер СС, наблюдающий за вероломной казнью через окно. Так начинается фильм "Собибор", режиссерский дебют знаменитого Константина Хабенского, история о единственном удачном за всю историю Второй мировой войны побеге из нацистского лагеря смерти.

Премьерный показ картины состоялся в Кишиневе в четверг. В этот же день фильм смогли увидеть в кинотеатрах десятков городов по всему миру. И здесь поистине радует, что наш город с помощью Посольства России в Молдове и представительства Россотрудничества попал в одну премьерную обойму с другими городами, а не остался на задворках "программы визита" новой киноленты. Но радует это не потому, что Молдова "заглотнула" очередную киноновинку, а потому, что мы получили возможность увидеть абсолютно нерядовой фильм. Он не о гипертрофированно преподнесенном подвиге штрафников, искаженно воспетом на волне неоднозначных 90-х. И не о "злых" комиссарах, для которых люди — труха. И не о злом гении Вождя народов, которого не устают незаслуженно демонизировать многие киношники от мала до велика.

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Это лента о ситуации, когда выбор невелик — или умереть от рук палачей, смиренно ожидая своей участи, или же погибнуть, пусть и на проволоке лагеря от пули в спину, но — человеком, стремящимся к свободе.

"Собибор" — это неотъемлемая часть одного общего, глубокого урока человечеству, урока под названием "Великая Отечественная война". И урок этот во стократ ценен как раз в те времена, когда новые формы ксенофобии, как социальной, так и расовой, опутывают десятки стран мира.

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И пусть факты изложены в картине с художественной, а не с документальной точки зрения, — кто обвинит создателей ленты в искажении правды?! Хабенский и его команда воссоздали все необходимое — хрупкость жизни узников лагеря смерти, изуверское мировоззрение нацистов и их пособников, а, главное, несгибаемый дух советских солдат, за считанные дни подготовивших и поднявших восстание против когорты вооруженных до зубов палачей.

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Поэтому фильм "Собибор" и живет в иной плоскости, не соприкасаясь с чьими-то навязанными мнениями. Тем он и ценен. И тех, кому фильм западет в самое сердце, уверен, в скором времени будет очень много.

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