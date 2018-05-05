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Спектакль Таинственный особняк на сцене театра имени Чехова

Английская история на русской сцене Молдовы – как зло рождает благо

© Photo : пресс-служба театра имени Чехова
Колумнисты
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Николай Костыркин
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Колумнист Sputnik делится впечатлением от увиденного им на сцене театра имени Чехова спектакля "Таинственный особняк".

В Государственном русском драматическом театре имени Антона Чехова премьера от режиссера Иосифа Шаца — спектакль "Таинственный особняк" по пьесе современного американского драматурга Дона Нигро в блестящем переводе россиянина Виктора Вебера.

… Наши дни. В особняке одного из английских графств инспектор полиции расследует загадочную смерть конюха и старого хозяина. Однако обитатели дома, где случилась трагедия, — хозяйка, ее дочь, гувернантка, домоправительница и служанка, — всячески препятствуют стремлению докопаться до истины, ответив на вопрос, было это убийство или несчастный случай, и на ком лежит вина?

Пять женщин, таких непохожих, с разным мировоззрением и жизненным кредо, объединяет одно — ложь, которая стала их поводырем на пути к общей для всех цели — избежать наказания! Все они так или иначе причастны к преступлению. И каждая понимает, что, если расскажет хотя бы долю правды, то выдаст не только других, но и саму себя.

И потому постоянно лгут, ненавидят друг друга, интригуют, но общая тайна и вина способны объединять самых непримиримых врагов в зловещий фатум и подлинное уродство душ человеческих.

Спектакль Таинственный особняк на сцене театра имени Чехова
© Photo : пресс-служба театра имени Чехова
Спектакль "Таинственный особняк" на сцене театра имени Чехова

Несмотря на название, пьеса лишена таинственной мистики. Все чудеса, как со знаком плюс, так и со знаком минус, оказываются результатом личного выбора. И сама тайна, коей покрыт особняк, и все, что в нем происходит, по закону жанра открывается в самом финале и на поверку оказывается столь нелицеприятной правдой, что сам инспектор, глазами которого мы воспринимаем эту историю не находит умиротворения. Может, потому в своем рапорте он решает опустить подлинную правду и написать рапорт, удовлетворяющий всех в обмен на обещания обитательниц особняка. Далее прояснять не будем, иначе после стольких, как сейчас говорят, спойлеров, зритель не сможет насладиться всей интригой повествования, а вместе с ней — игрой актеров.

Спектакль Таинственный особняк на сцене театра имени Чехова
© Photo : пресс-служба театра имени Чехова
Спектакль "Таинственный особняк" на сцене театра имени Чехова

А если говорить об игре, то здесь есть, на что посмотреть и чем восхищаться.

Спектакль Таинственный особняк на сцене театра имени Чехова
© Photo : пресс-служба театра имени Чехова
Спектакль "Таинственный особняк" на сцене театра имени Чехова

В роли инспектора Раффинга — мастер искусств РМ Юрий Андрющенко. Он создал образ уже немолодого, надломленного личной драмой человека, который не то, чтобы ищет спасение в своей работе, — просто кроме, как в закон, ему больше не во что верить. Персонаж Раффинга — осевой в спектакле, а сюжет пьесы утяжеляет задачу единственного в этом случае актера-мужчины — гармонично сочетаться и контрастировать с пятью абсолютно разными по сути своей персонажами. И надо признать Андрющенко справился с этим блестяще!

Спектакль Таинственный особняк на сцене театра имени Чехова
© Sputnik / пресс-служба театра имени Чехова
Спектакль "Таинственный особняк" на сцене театра имени Чехова

Заслуженная артистка Молдовы Руслана Гончарова играет гувернантку Марси, неприступную, и в то же время духовно чистую женщину, потому испытание ложью и молчанием для нее невыносимо. Страдающая от необходимости скрывать правду, Марси ярко контрастирует с другими героинями, для которых ложь стала вторым "я". Для хозяйки поместья миссис Рейвенскрофт (мастер искусств РМ Вера Марьянчик) ложь — это образ жизни, для ее дочери Джиллиан (Яна Лазарь) — расследование есть некая подростковая блажь, своеобразное дополнение к началу познания в себе женщины. Для домоправительницы миссис Френч (Марианна Дроздова) ложь — неотъемлемая часть этого дома, в котором она отвечает за порядок. А для служанки Долли (Ольга Бояркина-Косницер) ложь, навязанная ей всеми участницами этой истории, — просто способ выжить, не потерять работу или, не ровен час, отправиться вслед за теми, кого уже нет, и причину смерти которых расследует инспектор Раффинг.

  • Спектакль Таинственный особняк в театре имени Чехова
    Спектакль "Таинственный особняк" в театре имени Чехова
    © Photo : пресс-служба театра имени Чехова
  • Спектакль Таинственный особняк в театре имени Чехова
    Спектакль "Таинственный особняк" в театре имени Чехова
    © Photo : пресс-служба театра имени Чехова
  • Спектакль Таинственный особняк в театре имени Чехова
    Спектакль "Таинственный особняк" в театре имени Чехова
    © Photo : пресс-служба театра имени Чехова
  • Спектакль Таинственный особняк в театре имени Чехова
    Спектакль "Таинственный особняк" в театре имени Чехова
    © Photo : пресс-служба театра имени Чехова
  • Спектакль Таинственный особняк в театре имени Чехова
    Спектакль "Таинственный особняк" в театре имени Чехова
    © Photo : пресс-служба театра имени Чехова
  • Спектакль Таинственный особняк в театре имени Чехова
    Спектакль "Таинственный особняк" в театре имени Чехова
    © Photo : пресс-служба театра имени Чехова
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© Photo : пресс-служба театра имени Чехова
Спектакль "Таинственный особняк" в театре имени Чехова

Драматург Нигро, а за ним и режиссер Шац используют интереснейший для театральной сцены прием — детективную тайну, пронизывающую действо от начала спектакля, и до финала, обнажая в конце ту постыдную правду, которую скрывают обитательницы особняка. И зрителей действительно ждёт весьма неожиданная развязка…

Кому же повезло больше, — Дону Нигро в том, что на молдавской сцене его произведение впервые представлено театром Чехова, или же нашему зрителю, увидевшему труд автора в столь замечательной версии? Пожалуй, в духовном плане, в выигрыше осталась и та, и другая сторона. Мировой театральный "именослов" постоянно пополняется новыми творцами, и многие из тех, кто в когорте лучших, предстают и перед нашим зрителем, доказывая тем самым, что театр в Молдове — явление непреходящее и постоянно совершенствующееся.

"Таинственный особняк" — любовь к горькой правде всегда побеждает >>>

Молдова не отстаёт от современных театральных тенденций, и помогают ей в этом отличная режиссура и талантливые актеры театра Чехова. Мы от души желаем вам новых творческих взлетов и успехов не только в родной стране, но и за рубежом.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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Теги:
Таинственный особняк, актеры, сцена, драматург, пьеса, режиссер, театр, Государственный русский драматический театр имени Антона Чехова, Дон Нигро, Иосиф Шац, Кишинев, Культура и искусство
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