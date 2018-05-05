Либеральный абсурд: Мунтяну хочет объявить Кобзона персоной нон грата

Бывший министр окружающей среды Валерий Мунтяну, прославившийся тем, что как-то выпустил в озеро черепаху, написал письмо премьер-министру Павлу Филипу с требованием объявить Иосифа Кобзона персоной нон грата.

Молодая либеральная поросль, судя по всему, становится уже не порослью, а достойной преемницей всей либеральной философии по отношению к молдавской действительности. Как говорится, годы идут, а мысли разные в голову приходят…

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Бывший министр окружающий среды Валерий Мунтяну, которого в Либеральной партии считали настолько перспективным политиком, что даже сделали министром, а сейчас выдвинули в качестве кандидата на пост мэра Кишинева, отличился странным заявлением. Даже не заявлением, а целым письмом!

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Валерий Мунтяну отправил премьер-министру Павлу Филипу (с копией на Влада Плахотнюка — и это совсем не шутка!) письмо, в котором потребовал от правительства объявить известного российского артиста Иосифа Кобзона персоной нон грата в Молдове.

По словам Мунтяну, партия "Шор" нарушает закон из-за того, что организует 12 мая концерт по случаю Дня Победы с участием Иосифа Кобзона и Льва Лещенко. По кривой и не вполне здоровой логике Мунтяну этот концерт организован специально для того, чтобы "пробудить ностальгию по советскому прошлому".

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Кривое зеркало какое-то! А еще вся эта ситуация напоминает детскую игру в "перевертыши", когда говоришь одно, а собеседник слышит совсем другое. Об этом сразу же заявило формирование, подчеркнув, что Фонд имени Мирона Шора далеко не впервые организовывает концерты, посвященные Дню Победы. Происходило это даже в те времена, когда партии вообще не существовало, отмечает пресс-служба формирования.

Дальше сознание кандидата Мунтяну совершает невероятный кульбит. И он высказывается в том духе, что на самом деле такую пропагандистскую задачу как "пробуждение ностальгии по советскому прошлому", а заодно и предвыборную кампанию может финансировать исключительно Москва, если конкретнее – то чуть ли не лично Путин.

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Кстати, в свое время либерал Мунтяну обвинил царскую Россию в том, что с 1812 и по 1918 годы была вырублена значительная часть лесов и, мол, поэтому наша страна сегодня не так богата на лесные насаждения.

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Что сказать, типично для либералов — обвинить во всех смертных грехах Россию, потребовать, чтобы прославленных артистов не пускали в Молдову, а потом на этой "войне с русским духом" попасть во власть.

Все-таки не стоит забывать, что Мунтяну — кандидат на пост мэра, и такими дешевыми трюками (а иначе подобные заявления не назовешь) попытался мобилизовать свой электорат.

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Вот только посягнул в этот раз Мунтяну на… День Победы: ведь именно на концерте, посвященном этому празднику, и должны выступить Иосиф Кобзон и Лев Лещенко.

Простит ли избиратель либерала?

День Победы — это особый праздник, к которому в нашей стране относятся с трепетом, и смешивать мелкие политические дрязги и избирательную кампанию с Великой Победой не делает чести никому. Даже представителю партии, чей рейтинг в последние годы уверенно катится вниз.