Отправят ли депутатов парламента Молдовы в декретный отпуск

Феминистки всего мира могут праздновать тактическую победу — парламент Молдовы принял закон об обязательной квоте для женщин в списках кандидатов в депутаты.

Вдруг обнаружилось, что мужчин в зале заседаний парламента больше, чем женщин, и этот перекос надо исправить.

В соответствии с гуманистическим духом эпохи, законодатели пошли не по пути кнута, а по пути пряника. Политические партии не будут карать, даже если женщин там совсем не будет. То есть, если какая-нибудь охотничья ассоциация "В белый свет " или, допустим, мужской гаражный клуб "Sus paharu" захотят заняться политикой, то ради Бога, препятствий нет.

Но если при этом они будут активно выдвигать женщин кандидатами на выборах, то получат финансирование из государственного бюджета.

Поясним, в соответствии с новым законом, который вступит в силу с 1 января 2019 года, политическим партиям, которые выполняют ряд условий, будут выделять деньги из госбюджета. Из общего объема субсидий 40% будут распределяться между партиями в зависимости от результатов, которые они показали на парламентских выборах. Еще 40% — в соответствии с результатами на местных выборах.

Остается еще немало денег, и вот как их распределят. Большую часть отдадут на продвижение женщин: 10% от общего объема субсидий получают партии, которые выдвинут не меньше 40% женщин кандидатами по одномандатным округам, еще 5% — партии, в которых женщины прошли в парламент по одномандатным округам.

Еще чуть-чуть выделят на молодежь (без указания пола) — 5% субсидий получат политические партии с избранной в ходе парламентских и местных выборов молодежью.

Проблема с дискриминацией женщин в Молдове существует, — вполне реальная и требующая решения.

© Sputnik / Dmitry Korobeinikov Красота - страшная сила: женщины-военные разных стран мира 18

По официальной статистике, женщины составляют 52% населения нашей страны. При этом в рейтинге неправительственной организации под эгидой ООН "UN Women", в прошлом году Молдова находилась на 79-м месте в мировом рейтинге представленности женщин в политике: 22,8% женщин сидят в парламенте Молдовы и 22,2% — в правительстве.

Хотя в министерствах, ведомствах и местных органах власти женщин, от секретарш до министров — почти половина, 48%, тут все более или менее в порядке.

При этом, по статистике, женщины образованнее мужчин. Почти 25% представительниц прекрасного пола получили высшее образование, в то время, как этот показатель у мужчин составляет всего 17%.

То есть, "слабый пол", который многочисленнее, да и лучше образован, чем мужчины, от политики по неизвестной причине отрезан. Какие-то невидимые и непонятные препятствия не допускают туда женщин.

Подводя итог, давайте отвлечемся от шаблонов и баррикад, где с одной стороны, беснуются феминистки, а с другой, — машут паранджами обскуранты и мракобесы с томиками "Домостроя" в руках.

Нам кажется, тут слегка смещены приоритеты. Настолько ли важно, какого пола политик? В парламент и правительство должны попадать люди честные, порядочные и умные. А носят они юбку или э-э-э… килт (кажется, это единственный предмет одежды, который женщины не отобрали у мужчин), седой это человек или юный, черный или белый — это уже другие вопросы и ответы в разных социумах.

Факты говорят, что от пола эффективность управления зависит мало. Да, в топ-5 стран, где женщин в правительстве больше всего, попали Франция, Швеция и Канада. Но в том же топе-5 находится еще и Никарагуа. А самое значительное присутствие женщин в парламенте зарегистрировано в Руанде и Боливии.

Получается, не в превосходстве женщин дело. А в том, что в нашем обществе политическая деятельность устроена неправильно и несправедливо. Будь там все честно, женщины естественным образом, сами по себе, быстро заняли бы около половины ключевых постов в политических организациях.

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И тут у вас есть два пути: попробовать понять, почему женщин в политику не пускают, или быстро провести косметическую реформу, формально "накачав" политику женщинами, но ничего не меняя фундаментально. В косметических реформах наши политики большие специалисты.

Кстати, несмотря на образованность, зарплата женщин в среднем на 13% ниже, чем у мужчин. А это уже ни в какие ворота. За одинаковую работу люди должны получать одинаковую зарплату.

Вот за это бы кто-нибудь в парламенте поборолся.

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