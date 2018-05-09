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Дональд Трамп, архивное фото

Ошибка Дональда Трампа

© Sputnik / Алексей Филиппов
Колумнисты
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Геворг Мирзаян
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Дональд Трамп заявил о выходе из иранской ядерной сделки. И тем самым совершил самую большую внешнеполитическую ошибку за время своей каденции, считает доцент кафедры политологии Финансового университета, колумнист Sputnik Геворг Мирзаян.

До последнего момента аналитики все-таки надеялись на чудо. Думали, что президент США в последний момент передумает. Однако 8 мая Трамп еще раз назвал иранскую ядерную сделку "глубоко дефектной", заявил о выходе из нее США и подписал указ о начале восстановления санкций "высочайшего уровня против иранского режима". 

В интересах Израиля и Саудовской Аравии

Ирония ситуации в том, что у выхода Трампа из ядерной сделки нет никаких легальных оснований. Иран полностью соблюдал все условия ядерного соглашения, и это соблюдение множество раз сертифицировал единственный орган, который имел право давать такую оценку – МАГАТЭ. 

Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин
© Photo: РИСИ ТВ
Фитин: США, Израиль и Иран – треугольник непонимания

Претензии Трампа основывались на том, что ему не понравились некоторые аспекты заключенной сделки – например, отсутствие в ней пунктов об иранской ракетной программе (а с какой стати они должны там находиться?), а также временный характер ограничений на иранскую мирную ядерную программу (а с каких пор они должны быть перманентные, когда каждое государство-подписант ДНЯО имеет право исследовать мирный атом?). Попытки Трампа принудить союзников и Иран переподписать сделку ожидаемо ни к чему не привели (потому что так не делается в международных отношениях), и он заявил о выходе. 

Больше всех доволен, конечно, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, который "полностью поддерживает решение Трампа о выходе из ужасной сделки". Причем поддерживает не на словах, а на деле – Тель-Авив на днях попытался подвести хоть какие-то легальные основания под американский выход, заявив о наличии доказательства тайной разработки Ираном ядерного оружия. 

Энтузиазм Нетаньяху понятен — израильтяне очень опасаются резкого роста иранского влияния на Ближнем Востоке (последним проявлением которого стала убедительная победа Хезболлы на парламентских выборах в Ливане), и очень надеются, что восстановление санкционного режима как минимум ограничит иранские возможности. А как максимум через несколько шагов (одним из которых станет восстановление иранской ядерной программы, в том числе и ее оружейной составляющей) приведет к военному конфликту между США и Ираном, по итогам которого иранцы могут быть отброшены назад в свои границы. 

Президент РФ Владимир Путин, архивное фото
© Sputnik / Алексей Дружинин
Путин: ядерная сделка с Ираном должна соблюдаться всеми сторонами

По тем же самым основаниям радуются и саудовцы – кронпринцу Мохаммеду бин Салману Иран тоже как кость в горле, и он тоже был бы не прочь разделаться с излишне ретивой Исламской Республикой излишне сильными американскими руками. 

Добро пожаловать в изоляцию

А вот должны ли радоваться американцы? Очень навряд ли, ибо решение американского президента напрямую бьет по американским национальным интересам. И не только потому, что ведет США к очередной войне на Ближнем Востоке.

Во-первых, Соединенные Штаты ставят под удар режим нераспространения. Иранская ядерная сделка была уникальным прецедентом, который доказывал возможность решать атомные озабоченности невоенным способом. Путем временных ограничений на развитие ядерной программы, за период которых страну втягивают в мировую экономику, выстраивают с ней атмосферу доверия и правила игры, после чего она сама уже не станет рисковать своим новым статусом ради создания ядерного оружия. 

Сейчас же создан принципиально иной прецедент – любая страна осознает, что международную сделку, которая будет с ней заключена, американцы могут разорвать в любой момент. 

US Treasury Department has imposed new sanctions against nine Iranian people and entities in an action unrelated to Iran’s nuclear program
© Fotolia / Borna_Mir
Иранская сделка: США теряют мировую гегемонию

Причем оперативно вернуться к статус-кво, существовавшему до подписания, те же иранцы не могут – они уже демонтировали часть объектов и избавились от запасов обогащенного урана.

Во-вторых, как абсолютно верно отметил бывший вице-президент США Джозеф Байден, решение о выходе "изолирует США в глазах почти каждой мировой державы, оно подорвет доверие к нам и наши лидерские позиции". В отличие от Тель-Авива и Эр-Рияда, абсолютное большинство мировых столиц выступали категорически против выхода США из ядерной сделки. И понимания в этом вопросе Дональд Трамп не смог найти даже среди своих союзников – канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон (которые вместе с Трампом, Ираном, Китаем и Россией являлись подписантами сделки) до последнего убеждали президента одуматься. 

Между позором и войной

Более того, Трамп теперь поставил своих союзников перед очень интересным выбором. Американский президент четко дал понять, что все страны обязаны соблюдать те самые санкции "высочайшего уровня", которые он введет против Исламской Республики. В переводе на русский язык это означает, что Европа вынуждена будет выбросить на помойку те инвестиции и контракты, которые она заключила с иранцами за последние годы. И сейчас страны ЕС должны выбирать между двумя неприятными вариантами: подчиниться требованиям Америки или сопротивляться, защищая свои компании и свои интересы, в том числе и вводом контрсанкций против США в случае, если Америка будет штрафовать европейские фирмы. 

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Трамп заявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе

Ситуация очень напоминает знаменитую фразу Черчилля о выборе между позором и войной, в которой выбор позора означает и получение через некоторое время войны. Лидеры ЕС осознают, что если Европа сейчас подчинится, то Трамп продолжит и в других вопросах подчинять европейцев американской внешней политике, причем (в отличие от других президентов) мнение самих европейцев в этой ситуации его абсолютно волновать не будет. 

Громкие голоса в пользу сопротивления существуют уже сейчас – даже члены Еврокомиссии говорят о возможности наложения санкций на американские компании в случае начала "санкционной войны". И иранцы (которым нужны европейские компании, инвестиции и контракты) делают все возможное для того, чтобы эти голоса усилить и поддержать. 

Именно поэтому Тегеран играет партию очень грамотно – Исламская Республика не объявила о немедленном выходе из сделки и восстановлении своей ядерной программы. "Теперь это соглашение между Ираном и пятью остальными странами", — заявил президент ИРИ Хасан Роухани. Но это решение временное – иранцы будут думать. Проверять, смогут ли, по словам министра иностранных дел Ирана Мохаммеда Джавада Зарифа, остальные подписанты ядерной сделки обеспечить ее "выгоды" для Ирана. В переводе на русский язык, Тегеран хочет получить европейские гарантии защиты инвестиций и контрактов. И в зависимости от итогов этих консультаций Иран примет решение о том, останется ли он в соглашении.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
ошибка, выход, ядерная сделка, Дональд Трамп, Геворг Мирзаян, Иран, США
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