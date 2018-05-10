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Ситуация в Сирии

Растущая вероятность военного конфликта Израиля и Ирана в Сирии

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Колумнисты
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Александр Хроленко
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Ракетные удары Израиля по военным объектам на сирийской территории становятся уже будничным делом, обостряя и без того сложную военно-политическую ситуацию в регионе, отмечает военный обозреватель и колумнист Sputnik Александр Хроленко.

Прямая масштабная конфронтация Израиля и Ирана становится все более вероятной. 

Национальный флаг Китая
© AP Photo / Andy Wong
Китай хочет соблюдать условия сделки с Ираном, несмотря на решение США

В ночь на 10 мая сирийская система ПВО сбила десятки израильских ракет. Тем не менее в результате обстрела разрушена радиолокационная станция (РЛС), взорван склад боеприпасов. Целями ракетного удара, нанесенного из воздушного пространства Ливана, стали также позиции иранских войск на сирийской территории. Среди сирийцев и иранцев есть пострадавшие. Ранее Израиль проинформировал об иранской ракетной атаке Голанских высот с территории САР. Эксперты сочли инцидент 10 мая самым крупным со времен подписания в 1974 году Соглашения о разъединении войск сторон арабо-израильского конфликта.

Двумя днями ранее, 8 мая, ПВО Сирии сбила две израильские ракеты в районе Кисва (провинция Дамаск). Со своей стороны Армия обороны Израиля заявила о повышенной боевой готовности в связи с "подозрительной активностью иранских войск" на Голанских высотах (спорная территория Сирии и Израиля. — ред.). Нестабильность и ожесточенность нарастают. Присутствие России противников не смущает.

Видимые парадоксы

Израильские военно-воздушные силы в апреле не раз с разной степенью успешности атаковали сирийские военные базы, которые используют иранские войска. Израиль, вроде бы не намерен вмешиваться во внутренние дела Дамаска, но обещает пресекать все попытки Ирана закрепиться в Сирии.

Ранее Израиль одним из немногих всецело поддержал выход США из иранской ядерной сделки, в результате чего будут восстановлены американские санкции против Тегерана.

В мировом рейтинге военной мощи Израиль находится на три позиции ниже Ирана, занимающего 13 место. Однако и это отставание выглядит несколько комплементарным по отношению к израильскому государству, десятикратно уступающему Ирану по численности населения. Даже 20-миллиардный военный бюджет Израиля и определенное превосходство ЦАХАЛА в технологиях (боевой авиации и танках) не увеличивают мобилизационные ресурсы компактного государства. А этот фактор может оказаться решающим в длительном военном противостоянии. 

Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин
© Photo: РИСИ ТВ
Фитин: США, Израиль и Иран – треугольник непонимания

Давний конфликт Ирана и Израиля обострился с началом войны в Сирии. Израильское руководство не намерено оставлять Голанские высоты, мириться с "режимом Башара Асада" и расширением военного присутствия Ирана, который в свою очередь защищает дружественное правительство Асада от враждебных шиитскому населению террористических формирований.

Периодически Иран и Израиль в форме бескомпромиссного монолога обвиняют друг друга во всех смертных грехах на радость США и Саудовской Аравии. Им многолетняя региональная смута дает дополнительные рычаги для экономического и военного ослабления Ирана, претендующего на лидерство в арабском мире.

Очевидно, любой ракетный обстрел на этом горячем участке или прямой военный конфликт между Израилем и Ираном – повод для США, влияние которых на Ближнем Востоке в последние годы пошатнулось, расширить свое присутствие в "нефтехранилище мира". Некоторые шаги для этого уже предприняты. 

Через санкции – к войне

Новые американские санкции против Ирана не принесут политических дивидендов, что доказывает многолетний опыт давления США на Кубу и КНДР. Но могут принести выгоду. Санкции, расположенные в американском арсенале между дипломатией и войной, могут привести к новому вооруженному конфликту на Ближнем Востоке. К примеру, в 2017 году Саудовская Аравия закупила у США нового оружия на 110 миллиардов долларов. Если война все спишет, появятся новые заказы для американского ВПК. 

Ядерная энергия
© AP Photo / Juan Carlos Llorca
Ядерную сделку обсудят представители Ирана, Франции и Великобритании

Вероятно, на определенном этапе противостояния Тегеран может применить военные средства, которых у него вполне достаточно

Рассмотрим некоторые цифры и факты. В иранской армии пока преобладает устаревшая боевая техника, но в рамках модернизации принимаются на вооружение самые современные образцы, включая ЗРК С-300. Войска укомплектованы хорошо подготовленным личным составом, а главным элементом обороноспособности страны являются стратегические ядерные силы. 

Значительное население Ирана – свыше 82 миллионов человек – это огромные призывные ресурсы. Непосредственно в рядах армии и флота находятся 534 тысячи человек (в резерве числятся около 400 тысяч, но эта цифра явно занижена).

Военно-морские силы представлены 398 кораблями и судами (количественно – 4-е место в мире), в том числе пять фрегатов, три корвета, 33 субмарины, 230 патрульных кораблей. 

Наиболее многочисленны сухопутные войска — 350 тысяч военнослужащих, 1650 танков (в том числе 480 единиц Т-72 российского производства), 440 самоходных и 2188 буксируемых артиллерийских установок. Структурно это 35 бригад (бронетанковые, механизированные, пехотные и воздушно-десантных войск).

Военно-воздушные силы Ирана имеют на вооружении 505 самолетов и вертолетов. Даже не касаясь ракетной программы, можно заметить, что в военном отношении Иран – крепкий орешек. И ни одно из арабских государств не способно конкурировать с Тегераном на поле боя вне коалиции с соседями. 

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Трамп заявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе

Важная особенность иранских вооруженных сил – разделение почти всех видов и родов войск на две параллельные структуры с собственным командованием: "светские силы" сухопутных войск, боевой авиации, военно-морского флота с одной стороны и Корпус стражей исламской революции (КСИР), располагающий собственными сухопутными войсками, ВВС и ВМС – с другой. Исключительно в состав КСИР входят ракетные войска (несколько соединений, эксплуатирующих ракетные комплексы разных типов). 

Разумеется, в рамках регионального соперничества Израиль воспринимает усиление Тегерана и его ядерную программу как стратегическую угрозу. Саудовская Аравия добавляет в это блюдо острых специй. 

Даже The New York Times отмечает, что выход из ядерной сделки с Ираном – ошибка, а ключевой силой, способной не допустить переход сирийской гражданской войны в более хаотичную и смертоносную фазу, остается Россия: "В отличие от США, у Москвы прочные рабочие отношения почти со всеми: с Тель-Авивом, с Дамаском, с Анкарой, а также с "Хезболлой". 

Россия совершенно не заинтересована в израильско-иранской войне в Сирии, и это более всего обнадеживает.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
конфликт, Александр Хроленко, Сирия, Иран, Израиль
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