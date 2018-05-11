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Акция Бессмертный полк в Кишиневе

Бессмертный полк: наши павшие, часовые будущего

© Sputnik / Miroslav Rotari
Колумнисты
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Федор Ларионов
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В этом году акция "Бессмертный полк" стала беспрецедентной по масштабу. В одной только России более десяти миллионов человек прошли по улицам городов и сел, от Калининграда до Владивостока и от Норильска до Дербента с портретами родных и близких, павших в боях во время Великой Отечественной войны.

И то же самое происходило по всему миру. "Такого еще не было", — в один голос говорят эксперты.

"Бессмертный полк" объединяет народ, считают общественные деятели. Это действительно так, ведь это движение и родилось в 2011 году в российском Томске как стихийная, народная акция памяти, которая быстро стала общенациональной. А теперь он уже объединяет многие народы.

Акция памяти Бессмертный полк в Москве
© Ruptly .
Как в Москве прошла акция памяти "Бессмертный полк"

Спустя всего несколько лет, в 2018 году мы видим, что "Бессмертный полк" перешагнул границы, и стал международным, мировым движением в честь тех, кто отдал свою жизнь в борьбе с нацизмом. Тех, кто проявил героизм дважды — сначала военным подвигом, а после войны — став знаменем любви к своей родине и к своему народу в каждой стране.

В этом году 9 мая на марш памяти вышли люди более чем в 100 странах мира, на всех континентах — в Европе и Азии, в Америке, Африке и Австралии. Как и в далеком 1945 году, миллионы людей объединило радостное чувство Великой Победы. Победы не просто над  общим врагом, а над чудовищным, воплощенным злом, несовместимым с понятием "человечество". 

Победили на этой войне не танки и самолеты — Победу завоевали люди, патриоты, которые поднялись на борьбу с общим врагом человечества — нацизмом. В этой борьбе тогда объединились многие народы, которые понимали, что на маленьком шарике, имя которому Земля, человечество может жить, лишь объединяя свои силы, свой интеллект и свой нравственный опыт, стремясь к вечному миру для своих потомков. Только вместе, только идя по одной дороге, человечество пришло к Победе над страшным злом, и только так можно было совершить этот беспримерный подвиг.

В Кишиневе марш "Бессмертного полка" собрал небывалое число участников. Сто тысяч человек с фотографиями своих родственников, сражавшихся с нацизмом, вышли на улицы Нью-Йорка, Вашингтона, Мадрида, Барселоны, Рима, Сеула. Героев Великой Отечественной вспоминали в Китае и Камбодже, в Боснии и Голландии, в Польше и Латвии, в Австралии и Швейцарии — долгий список стран  кажется бесконечным, как людское море на улицах в День Победы.

Акция Бессмертный полк в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
"Бессмертный полк" прошел по Кишиневу: никто не забыт, ничто не забыто

Не зря в той войне против народной памяти, которую развернули в конце 90-х и которую ведут до сих пор "переписчики истории", главный удар направлен именно на память о Победе. Достаточно увидеть марши "Бессмертных полков", чтобы четко и ясно понять — Победа всегда будет объединять людей во всем мире, и всегда будет вдохновлять на сопротивление злу. Именно в Победе над нацизмом мир обрел смысл, потому что тема Победы — это ответ на вопрос о сути самой жизни. Ведь выбор есть всегда — пожертвовать жизнью ради всех, или спасать себя, покориться злу или восстать против него. Во время войны с этим выбором сталкивались каждый день, каждый час и каждую минуту миллионы людей.  Те, чьи портреты гордо поднимали над головой люди на маршах "Бессмертного полка", свой выбор сделали, и отстояли его — и заслужили честь, славу и благодарность потомков.

Акция Бессмертный полк в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Молдова и День Победы: праздник, который объединил десятки тысяч людей

В песне, написанной Владимиром Высоцким летом 1969 года для кинофильма "Сыновья уходят в бой", есть строки, которые мгновенно разлетелись по всему Советскому Союзу — "Нам и места в землянке хватало вполне, Нам и время текло для обоих. Все теперь одному. Только кажется мне, Это я не вернулся из боя". Каждый год, 9 Мая, когда на улицы выходит "Бессмертный полк", целые народы, разноязыкие и разноплемённые, становятся близки друг другу, словно бойцы в землянке, которые передают по кругу самокрутку в последние минуты тишины перед боем. Русский и армянин, тувинец и белорус, азербайджанец и казах, грузин и молдаванин — в этот день все прекрасно понимают друг друга, пусть и говорят на разных языках.

Акция Бессмертный полк в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
День Победы и День Европы: зачем Молдове нужно объединять эти два праздника

И еще есть строка в той песне: "Наши павшие, как часовые". Серьезные и строгие лица солдат, пехотинцев и моряков, танкистов и летчиков, медсестер и водителей, бравших города и крепости, дошедших до Берлина, громивших Квантунскую армию — словно часовые будущего, они смотрят с высоты на потомков. И мы гордимся, что можем прямо смотреть нашим предкам в глаза. Свой выбор мы тоже сделали.

В то время в борьбе с нацизмом люди делали все, что в их силах и никогда, ни на одном фронте не делили друг друга по языкам или национальностям. Именно эта сплоченность помогла спасти миллионы и миллионы людей, которым когда-то Бог дал жизнь, любовь и землю. Поэтому Победа — святыня для каждого человека, где бы он ни жил и какой бы он ни был национальности. Люди, будьте вместе, будьте бдительны.

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Теги:
Великая Отечественная война, Бессмертный полк, День Победы, Молдова
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