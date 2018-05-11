21:13 11 Мая 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 20°C
Прямой эфир
Поиск
Владимир Путин и Дональд Трамп, архивное фото

Властные против рукопожатных: какие лидеры нужны России и миру

AP Photo/Evan Vucci
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Геворг Мирзаян
57 0 0

В журнале Time вышла весьма примечательная статья, рассказывающая о наступлении эры "властных лидеров": Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, рассуждает на эту тему.

Именно так условно можно перевести использованный в статье термин strongman, характеризующий руководителя, который обладает харизмой, политической волей, собственным видением мира и авторитарными инструментами решения проблем. К этому типу руководителей отнесены лидер США Дональд Трамп, турецкий президент Эрдоган, китайский председатель Си Цзиньпин, лидер Венгрии Виктор Орбан и его филиппинский коллега Родриго Дутерте, а также глава России Владимир Путин, пишет обозреватель Геворг Мирзаян в колонке на РИА Новости.

Инаугурация президента России В. Путина
Пресс-служба Президента РФ
Не съем, так покритикую: как Запад видит новый срок Путина

По мнению авторов статьи, мир "властных лидеров" является скорее регрессом. Временная слабость институтов, закона и системы сдержек и противовесов породили потребность наиболее уязвимых или пораженных слоев населения в крутом парне, который защитит их от "чужих". Этаком "крутом копе" из фильмов 60-х. Причем под "чужими" тут может пониматься кто угодно — мигранты, коррумпированная элита, исламисты, Ротшильды, масоны. Главное то, что "чужих" невозможно обуздать по причине той самой слабости институтов. Причем речь тут идет уже не только об азиатских странах (где эти институты традиционно слабы, а запрос на лидера перманентен), и даже не о России, но и о Западе. О США, где к власти пришел Трамп, о европейских странах, где ультраправые партии находятся на подъеме. Что уж говорить о государствах, которые всеми позиционировались как новые перспективные демократии, — той же Бразилии, где 40% населения выступают за военный переворот.

Жаров: для многих европейцев Путин олицетворяет силу и независимость>>>

Люди больше не верят в либерализм и демократию. По данным опроса The Washington Post, проведенного в августе 2017 года, 52% республиканских избирателей готовы отложить выборы 2020 года, если Трамп посчитает это необходимым для изменения избирательной системы таким образом, чтобы только "достойные" граждане могли голосовать. "Властные лидеры" пользуются этими настроениями. Идеальным примером тут является, конечно, филиппинский президент Родриго Дутерте. Общество потребовало сильного политика, способного навести порядок в стране, — и привело к власти классического "властного лидера", который не стесняется рассказывать о том, как он расстреливал наркоторговцев. Никого в обществе эти расстрелы не отвращают — скорее наоборот.

Ангела Меркель и Дональд Трамп на саммите G20 в Гамбурге. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Европейская месть Трампу: создатель ЕС заявил, что Америку пора заменить

Эти действия позволили "властным лидерам" властвовать и в информационном пространстве, где они представлялись людьми, способными реально решать проблемы. Однако в тех странах, где эти лидеры пришли к власти, они превратили властвование в доминирование через контроль над этим самым информационным пространством. И речь тут не о простых запретах, а об информационных технологиях, способных подсовывать пользователю ту информацию, ту выборку новостей под правильным углом, которые помогают утвердиться репутации лидера, внедрить его видение мира в умы пользователей.

Таким образом, в видении автора статьи "властные лидеры" предстают этакими паразитами, которые пользуются проблемами общества для того, чтобы вести его не туда.

Однако на самом деле все, конечно, не настолько просто, плохо и поверхностно. Властные лидеры — это не паразиты, а конструкторы.

Да, они действительно появляются в период слабости системы. Да, нынешняя система слаба и находится в тотальном бардаке. Мир поразили кризис идентичности, рост угроз со стороны сетевых акторов (прежде всего террористических организаций), общая нестабильность, рост количества региональных конфликтов, обострение проблем, грозящих ядерными последствиями. Особенно остро это сейчас чувствует Запад, ведь он не привык к такой нестабильности.

Миграционная волна с Ближнего Востока и кризис евроидентичности стали серьезнейшим испытанием для европейского корабля.

К тому же кормчие откровенно подкачали. Оказалось, что "рукопожатные лидеры" (оказавшиеся у власти во время запроса на стабильность и поступательное развитие) попросту не способны справиться с этими проблемами, поскольку эти лидеры росли и мужали в парадигме открытого мира, либерализма, толерантности.

Журналисты во время трансляции церемонии инаугурации избранного президента России Владимира Путина в пресс-центре в Большом Кремлевском дворце
© Sputnik / Максим Блинов
Путин: целью моей жизни и работы будет служение людям и Отечеству

Они попросту не умеют принимать жесткие и порой непопулярные решения. Не умеют брать на себя ответственность за решение реальных проблем. Не умеют защищать национальный интерес в ущерб транснациональным идеям. Не умеют конструировать новую систему вместо отжившей свое старой.

Ровно по этой причине к власти приходили Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. И неудивительно, что в нулевые годы, когда о структурном кризисе нынешней системы догадывались лишь профессионалы, и Путин, и Эрдоган подвергались критике за свои методы правления, пренебрежение глобалистской идеологией и защиту консервативных, национальных ценностей. Европа смеялась над ними, избирая себе Олландов, Кэмеронов и тому подобных "рукопожатных лидеров", которые ничего не делали для решения системных европейских проблем, не меняли пораженную систему.
И в итоге Евросоюз докатился до того, что на пораженных участках началось серьезное заражение.

Политолог: на Западе растет спрос на харизматичных лидеров>>>

А докторов-то нет — в отличие от той же Турции или России, европейская политическая система отторгала "властных лидеров" как по причине того, что видела в них деструктивный элемент. Выбрасывала их из респектабельного политического пространства на маргинальные фланги.

Лавров: ни президент Путин, ни президент Трамп не допустят военного противостояния
© Sputnik .
Лавров: Путин и Трамп не допустят военного противостояния

Вот и получилось, что в той же ФРГ нет Викторов Орбанов, а есть лишь крайне правые из "Альтернативы для Германии", за которую с каждым избирательным циклом голосует все больше людей. И сейчас, когда народ откровенно хочет именно властного лидера, те же французские элиты попытались представить таковым Эммануэля Макрона — и даже смогли провести его в Елисейскую палату. Однако при первых же серьезных проблемах выяснилось, что "рукопожатный" Макрон заниматься переформатированием системы не умеет, в результате чего его рейтинг сейчас стремится вниз.

К "властному лидерству" переходит сейчас и Китай, тоже нуждающийся в переформатировании. Долгое время КНР управлялась коллективно высшими представителями партийной элиты и бывшими руководителями страны, однако нынешний председатель КНР Си Цзиньпин заручился поддержкой своих сторонников и вводит систему единоличного правления. А также переходит на более жесткую внешнюю политику — то есть от использования нынешней, выстроенной американцами системы на конструирование своей.

Жители после дани памяти у статуй лидеров КНДР Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в Пхеньяне
© AFP 2018 / Ed Jones
Сепаратный корейский мир, или Спасение рядового Трампа

Китай действительно достиг своей мощи благодаря нежеланию лезть на рожон (за исключением вопросов, которые напрямую касались китайских интересов, например Тайваня) и одновременной интеграции в мировые финансовые институты, в мировой, американский, по сути, порядок. Однако когда Америка взглянула на рост китайской мощи и трезво содрогнулась, лавочка для КНР стала закрываться. Так, ратующие за рыночные отношения США стали продвигать идею транстихоокеанского соглашения о свободной торговле, главной целью которого было ограничить свободу торговли Китая — и об этом прямо говорили не только аналитики, но и тогдашний президент Барак Обама. Фактически Соединенные Штаты стали выключать китайцев из глобальной системы, и Пекин вынужден отвечать созданием своей системы.

Социолог: в чем главный секрет популярности Путина в Молдове>>>

Есть также страны, где население (требовавшее перемен и осознававшее, что текущие элиты на реформы не способны) приводило к власти "властных лидеров", однако эти лидеры в итоге проигрывали системе. Речь, конечно, о США — Дональду Трампу пока не удалось начать реализацию большей части своей протекционистской программы, и он сейчас воюет с американской элитой. Однако тренд на увеличение числа "властных лидеров" в мире налицо — и отчасти это происходит как раз из-за борьбы Трампа с конгрессом, щепки от которой летят во весь мир, провоцирует еще большую нестабильность и, соответственно, запрос на "властных лидеров".

Впрочем, этот тренд отнюдь не означает, что мир надолго скатывается в эпоху авторитаризма. "Властные лидеры" приходят лишь для того, чтобы создать новую систему, новые правила межгосударственных взаимоотношений. Основанных прежде всего на антиглобализме, законе, безопасности национальном интересе, уважении к чужим формам правления и суверенитету.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. 

По теме

Трамп и Путин с улыбкой приветствовали друг друга
Путин и Трамп провели телефонные переговоры
Трамп и Путин обсудят ситуацию с гонкой вооружений
Депутат Европарламента: Путин более предсказуем, чем Трамп
Теги:
аналитика, Дональд Трамп, Владимир Путин, Политика
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Посол России в Латвии Евгений Лукьянов на церемонии захоронения останков советских воинов на братском кладбище в Ропажи
    История семьи

    Посол России в Латвии рассказал, что для него значит Великая Отечественная война, что о ней говорили ему родители, и как понимают это событие в истории его дети и внуки.

  • Волонтер из Литвы Иннокентий Зарецкий
    В ожидании праздника

    Волонтер из Литвы, который будет помогать на ЧМ-2018 в Калининграде, рассказал Sputnik о своих ожиданиях от предстоящей поездки в Россию.

  • Трубы для Северного потока
    Будьте спокойны!

    Берлин успокоил страны Балтии относительно "Северного потока-2" и пообещал учесть их позицию в отношении проекта.

  • Кабель
    Гроза в офлайне

    Специалисты оператора связи "Белтелеком" обратились к абонентам с рекомендацией отключать модемы во время грозы.

  • Вид на набережную Тбилиси и площадь Вахтанга Горгасали (Мейдан)
    Банковская столица

    Директора Всемирного банка впервые соберутся в Тбилиси 14-16 мая, заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

  • Уничтожение клопов в Адзюбже
    По всем фронтам

    Замминистра сельского хозяйства Абхазии рассказал, как в республике идет борьба с мраморным клопом - опасным вредителем, который угрожает урожаю.

  • Азербайджанец ухаживает за парком Героев
    Никто не забыт

    За пять лет пенсионер из азербайджанского Товуза превратил обветшавший парк Героев в зеленый уголок, ставший любимым местом отдыха для сотен жителей городка.

  • Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Монголии Халтмагийна Баттулги в рамках III Восточного экономического форума (7 сентября 2017). Владивоток, Россия
    До встречи в Сочи

    Президент России Владимир Путин проведет переговоры с новым премьером Армении Николом Пашиняном 14 мая на полях саммита ЕАЭС в Сочи.

  • Стеклянный мост в национальном павильоне Казахстана
    После ЭКСПО

    Почему закрыли Арт-центр и как изменится территория ЭКСПО в Астане, узнали корреспонденты Sputnik Казахстан.

  • В международном аэропорту Манас появилась новая фотозона — экостена
    Фото на память

    В международном аэропорту Бишкека "Манас" появилась новая зона для селфи, где пассажиры могут сфотографироваться на скамейках на фоне зелени.

  • Открытие сборочного производства белорусских тракторов ОАО МТЗ в Гиссаре
    Таджикский "Беларус"

    В таджикистанском Гиссаре состоится церемония открытия завода по сборке белорусских тракторов, которую посетят президенты Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко.

  • Сборная Узбекистана на турнире Будущее зависит от тебя
    Будущее спорта

    Сборная Узбекистана поборется за победу на всероссийском футбольном турнире среди команд из детских домов и школ-интернатов "Будущее зависит от тебя".

  • Акция в рамках Всемирного дня окружающей среды
    Берегите лес!

    Экологическая акция по очистке лесов от мусора пройдет в Северной Осетии в рамках "Всероссийского дня посадки леса".

  • Посол России в Латвии Евгений Лукьянов на церемонии захоронения останков советских воинов на братском кладбище в Ропажи
    История семьи

    Посол России в Латвии рассказал, что для него значит Великая Отечественная война, что о ней говорили ему родители, и как понимают это событие в истории его дети и внуки.

  • Волонтер из Литвы Иннокентий Зарецкий
    В ожидании праздника

    Волонтер из Литвы, который будет помогать на ЧМ-2018 в Калининграде, рассказал Sputnik о своих ожиданиях от предстоящей поездки в Россию.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Певица Элени Фурейра (Кипр)
Евровидение-2018: кто попал в финал
Путин на матче Ночной хоккейной лиги в Сочи
Путин на матче Ночной хоккейной лиги в Сочи
Грип ОРЗ
Как отличить грипп от обычной простуды

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться