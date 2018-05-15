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Заседание межправительственного Евразийского совета

Плюс Молдова и не минус Армения: чем закончился саммит ЕАЭС

© Sputnik / Asatur Yesayants
Колумнисты
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Геворг Мирзаян
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В Сочи 14 мая прошел саммит стран-членов ЕАЭС. Самыми яркими моментами встречи стали смотрины армянского премьера и присоединение к собравшимся молдавского президента.

Евразийский экономический Союз объединяет важнейшие для России государства. 

Заседание Высшего Евразийского экономического совета
© Sputnik / Михаил Климентьев
Саммит ЕАЭС в Сочи: статус Молдовы и встречи президентов

Да, отношения с США, Ираном, Китаем, Сирией и т.д. нужны и важны, но Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия являются непосредственными соседями Российской Федерации, объединенными с ней общей историей, культурой и будущим.

От процессов, происходящих в этих странах, напрямую зависит благополучие и безопасности России. Поэтому, в частности, Путин и призывает к углублению интеграционных процессов на пространстве ЕАЭС.

"На наш взгляд, хорошие возможности для тесного взаимодействия имеются в таких областях, как атомная и возобновляемая энергетика, экология, медицина, космос, туризм, спорт", — заявил российский президент.

В результате саммит завершился подписанием ряда соглашений, включая соглашение о международных договорах ЕАЭС с третьими странами, международными организациями или интеграционными объединениями, решение об основных ориентирах макроэкономической политики членов ЕАЭС на 2018-2019 годы, а также ряд внутренних документов. Москва призывает партнеров активнее двигаться в сторону создания общего рынка.

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Если говорить о важнейших событиях самого саммита, то их было два. Первое — смотрины Никола Пашиняна, прибывшего в Сочи с первым визитом в качестве нового премьер-министра Армении.

Отношения не обсуждаются

Россия, как известно, категорически против майданов — прекрасно понимая, что их целью является не благо народа, а разворот внешнеполитического курса государства, как правило от РФ к Западу. Обычно блага народу не несущий. Однако в Армении и России — это тоже известно: не было классического майдана. Люди выступали не за смену курса (как на той же Украине), а за смену коррумпированного и неэффективного руководства. Не более того.

Да, процедура избрания Пашиняна на пост главы государства была не совсем законной — парламент принимал это решение под колоссальным давлением. Однако Россия четко действует по принципу "мы работаем с теми, кто возглавляет страну". Собственно, Москве уже не столь важно, как был избран Никол Пашинян — куда важнее, как он будет править. Как минимум до досрочных парламентских выборов (которые пройдут в конце лета — начале осени).

Виктор Мокану
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Именно поэтому Путин не только поздравил Пашиняна, но и напомнил ему, что "мы рассматриваем — и это хорошо всем известно — Армению как нашего ближайшего партнера и союзника в регионе. Это касается и экономического взаимодействия, и вопросов безопасности". Других союзников у РА нет и (по крайней мере, в плане безопасности) быть не может. Николу Пашиняну это прекрасно известно, поэтому он и заявил, что союзнические отношения между Россией и Арменией "в обсуждении не нуждаются". "По этому вопросу в Армении, можно сказать, есть консенсус, и никто никогда не ставил и думаю, что не будет ставить под сомнение стратегическую важность армяно-российских отношений", — отметил Пашинян.

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Премьер, конечно, не совсем прав — консенсуса в Армении нет. Там есть силы, выступающие за отказ от союзничества с "предательской" Россией и за разворот в сторону западных партнеров. Однако эта точка зрения в Армении маргинальна, ее придерживаются либо откровенные ультранационалисты, либо лица, ориентирующиеся на американское посольство (и американские гранты), либо играющие на эмоциональных выплесках популисты, оторванные от реальности. Все остальные действительно понимают, что разрыв союзнических отношений с Россией приведет к критическим и, возможно, смертельным последствиям для армянской государственности. И в этом ключевое отличие постреволюционной Армении от постреволюционной Грузии (лидер которой Саакашвили тоже сначала много хорошего Путину обещал, а потом много чего неприятного делал).

ЕАЭС
© Sputnik / Asatur Yesayants
Игорь Додон рассказал журналистам, как страна может вступить ЕАЭС

Да, риторические шероховатости между РФ и Арменией неизбежны — так, Пашинян, скорее всего, будет озвучивать недовольство продажей Россией оружия Азербайджану. Не совсем корректные с точки зрения экспертов (эмбарго против Азербайджана не введено, к тому же одностороннее прекращение российских продаж подаст Баку сигнал об изменении официальной позиции России и может привести к новой войне в Нагорном Карабахе, которую Москва хотела бы избежать), эти требования являются выражением мнения большинства армянского населения, которое думает сердцем, а не головой. Это россиянам нужно понимать и воспринимать соответственно — без далеко идущих и неверных выводов о «предательстве» армян.

Молдавский прецедент

Вторым важнейшим событием стало получение Республикой Молдова статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. Не случайно на саммит был приглашен президент республики Игорь Додон.

Да, статус наблюдателя не дает государству особых прав и обязательств в рамках Евразийского проекта — лишь право принимать участие в заседаниях. Однако это можно считать началом интеграции. А для России интеграция Молдовы в ЕАЭС имеет особое значение. И не только потому, что страна является российским соседом. И даже не потому, что вхождение РМ в ЕАЭС снизит риски обострения ситуации вокруг Приднестровья. Молдова крайне важна еще и потому, что она может стать интересным прецедентом. Страна сделала выбор в пользу евроинтеграции, разочаровалась в ней (поскольку кроме слов "заграница вам поможет" и румынских паспортов население страны мало что позитивного от этой интеграции получила — на рынке ЕС, как известно, молдавских производителей не ждут), и теперь значительная часть молдаван выступает за интеграцию с ЕАЭС.

Углубление этой интеграции будет непростым (учитывая позицию проевропейского правительства Молдовы, а также географическую зажатость страны между Украиной и Румынией) и, возможно, ускорится лишь после парламентских выборов.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Однако если Молдова в итоге войдет в ЕАЭС, это станет мощнейшим ударом по евроинтеграционным планам некоторых представителей постсоветской элиты, ведь эти планы базируются на принципе "от России к Европе". То есть от перспектив к пустым обещаниям. Москва же вполне благоразумно не заставляет партнеров делать такой выбор, предлагая им евразийскую интеграцию и не требуя разрыва всех связей с Брюсселем.

Именно поэтому Путин и заявил, что участники ЕАЭС готовы рассмотреть заявки на статус наблюдателя "и других заинтересованных стран, прежде всего наших соседей — стран СНГ".

Автор — доцент кафедры политологии Финансового университета.

Мнение колумниста не всегда совпадает с позицией редакции.

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Теги:
саммит ЕАЭС, молдавско-российские отношения, молдова-евросоюз, геополитика, переговоры, ЕАЭС, Никол Пашинян, Геворг Мирзаян, Александр Лукашенко, Игорь Додон, Владимир Путин, Беларусь Минск, ЕАЭС, Москва, Молдова, Россия, Армения, Ереван, Кишинев, Политика
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