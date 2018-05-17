Стоит ли России объявлять охоту на Рогана?

Том Роган — автор американского еженедельника Washington Exeminer — может страдать острой интеллектуальной недостаточностью или нетрадиционной психической организацией, проще говоря быть идиотом или сумасшедшим. Это — его проблемы. Но то, что его материал, с призывом к Украине разбомбить Крымский мост опубликовало официальное американское издание, может стать проблемой США.
Таким образом, следуя принципам экстерриториальности своей юстиции (которые, кстати, ввели в международную практику именно США) Россия может потребовать от США ареста и выдачи международного террориста Тома Рогана или суда над ним на американской территории.
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Факт преступления очевиден, американское законодательство трактует его даже более однозначно, чем российское. Причем, если в России, ввиду отсутствия факта атаки на Крымский мост, Том Роган может получить лет 8-10, то в США срок может оказаться и 25 лет, и 250. Американские законы в этом плане очень пластичны.
Более того, Россия может (опять же, следуя американскому примеру) требовать ареста и выдачи Тома Рогана от третьих стран, если он окажется на их территории. По факту Москва имеет возможность резко осложнить жизнь неадекватному американскому журналисту, а заодно и Госдепу США, который обязан защищать интересы американских граждан по всему миру, в том числе не допускать их ареста и суда за рубежом.
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При этом надо иметь в виду, что подобного рода уголовные дела не имеют срока давности, а международная практика (кстати, введенная и используемая США и Израилем) допускает уничтожение террористов методами спецслужб, даже без официального суда.
Конечно, сегодня Россия исповедует другие принципы международных взаимоотношений и вряд ли будет официально реагировать на очередного неадеквата. Хоть стоило бы, да и практическую выгоду извлечь можно. Например, того же Виктора Бута из американской тюрьмы освободить в обмен на прекращение международной охоты на Рогана.
Но есть нюанс.
Поскольку, как было сказано выше, подобного рода преступления не имеют срока давности, возбудить уголовное дело можно в любой момент в будущем. Причем официально информировать об этом Госдеп, посольство США или самого Тома Рогана никто не обязан. Это может оказаться "приятным" сюрпризом.
Подобная истерика была бы логична для украинской "политической журналистики". В Киеве давно мечтают захватить Кубань до самой Камчатки, снести Кремль, истребить всех русских, а Крымский мост, раз уже он построен и не развалился (во что украинцы до сих пор не до конца верят), забрать "в счет репараций".
Публикация такого материала в пусть не самом уважаемом, но и не самом маргинальном американском издании свидетельствует, что формирующая общественное мнение в США и пытающаяся влиять на оформление официальной позиции Вашингтона американская политическая журналистика уверенно выходит на уровень публицистики несостоявшихся государств.
Мнение автора не всегда совпадает с позицией редакции.