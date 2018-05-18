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Заседание межправительственного Евразийского совета

Соглашение с ЕАЭС как залог независимости

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Колумнисты
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Владимир Лепехин
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Согласованная позиция ЕАЭС, России и Китая по Ирану становится важнейшим стабилизирующим фактором в той эскалации напряженности на Ближнем Востоке, за которой стоят США, считает политолог ЕАЭС Владимир Лепехин.

В ходе XI экономического форума ЕАЭС в Астане 17 мая было подписано Соглашение между Евразийским экономическим союзом и Исламской республикой Иран о создании зоны свободной торговли (ЗСТ). И это, как считают многие СМИ, стало главным событием форума.

Что это за соглашения?

Срок действия соглашения – три года. За это время планируется договориться по полноформатному соглашению о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном. Пока же в соглашение включен первоочередной перечень товаров, по которым ввозные пошлины во взаимной торговле будут снижены или устранены после вступления документа в силу. И этот перечень охватывает более 500 позиций и почти половину объема всей взаимной торговли между Ираном и странами ЕАЭС.

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© Sputnik / Евгений Биятов
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К примеру, по промышленным товарам средний уровень ставок ввозных пошлин для Ирана снизится на 7%, для стран ЕАЭС — на 3, %, по сельхозтоварам для ИРИ они снизятся на 19%, для ЕАЭС — на 5%.

Представители всех стран ЕАЭС на форуме в Астане, а также глава ЕЭК Тигран Саркисян отметили положительную динамику во взаимной торговле с Ираном и высказались за то, чтобы через три года соглашение о ввозных пошлинах было распространено на 100% товаров.

Само по себе данное соглашение не было неожиданностью: его подготовка началась еще в 2015 году. И все же некоторые эксперты отмечают, что сроки его подписания неоднократно переносились, но в последние недели процесс подготовки резко ускорился, и в итоге оно было подписано спустя чуть больше недели после выхода США из ядерной сделки с Ираном и начала обмена ракетными ударами между Ираном и Израилем.

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В ситуации нарастания беспрецедентного военно-политического давления США и Израиля на Иран, соглашение между странами ЕАЭС и ИРИ не может не иметь политического контекста.

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Очевидно, что подписание с Ираном такого важного документа носит стратегический характер и является дополнительным подтверждением политической позиции России и других входящих в ЕАЭС стран, направленной на поддержку Исламской республики в контексте заявлений Дональда Трампа о готовящихся новых экономических санкциях против ИРИ. Оно также является косвенной поддержкой позиции Ирана в нарастающем противостоянии с Израилем.

В ходе Астанинского форума было подписано и соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем, которое предусматривает увеличение объемов перевозок между странами и реализацию нескольких десятков совместных логистических проектов с прицелом на формирование в будущем ЗСТ между Китаем и странами ЕАЭС.

По сути, и Пекин, и Москва лишний раз подчеркнули наличие и укрепление геополитического альянса КНР – Россия (страны ЕАЭС) – Иран.

Что это за сделка?

Напомню, что ядерная сделка с Ираном, известная как "Совместный всеобъемлющий план действий", была достигнута Ираном и "шестеркой" международных посредников: США, Китаем, Россией, Францией, Германией и Великобританией, при участии представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, в 2015 году, после многолетних переговоров. Тогда в обмен на снятие западных санкций Иран согласился поставить под международный контроль свою ядерную программу, подтвердив, что не будет стремиться разработать или приобрести ядерное оружие.

Американский флаг
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Новый железный занавес: США повторяют ошибку СССР

На прошлой неделе США "вдруг" объявили, что вместе с выходом из соглашения с Ираном они восстанавливают все санкции против этой страны, а также других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Между тем, похоже, что вот эта формула-угроза Госдепа – "введение санкций против других стран" – в случае с государствами ЕАЭС не сработала, и теперь все внимание приковано к странам Евросоюза – каковы будут их решения в ответ на угрозы администрации Трампа.

В течение текущей недели из ЕС поступали сообщения, что Евросоюз готов разработать различные варианты ответа на вторичные американские санкции в отношении стран, ведущих бизнес с Ираном. Он готов также опротестовать в ВТО меры, которые США в одностороннем порядке предпримут против Ирана в случае их противоречия европейским интересам.

Таким образом, подписанные в Астане странами Евразийского экономического союза соглашения с Китаем и Ираном – это не просто важнейший стабилизирующий фактор в той эскалации напряженности на Ближнем Востоке, за которой сегодня стоят США и Израиль. Согласованная позиция ЕАЭС и Китая по Ирану становится серьезным катализатором оздоровления ситуации, в том числе – в странах Евросоюза, стимулом выработки ими своей суверенной (независимой от Вашингтона) позиции по ключевым проблемам современного мироустройства.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
аналитика, ЕАЭС, Политика
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