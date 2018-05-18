Соглашение с ЕАЭС как залог независимости

В ходе XI экономического форума ЕАЭС в Астане 17 мая было подписано Соглашение между Евразийским экономическим союзом и Исламской республикой Иран о создании зоны свободной торговли (ЗСТ). И это, как считают многие СМИ, стало главным событием форума.
Что это за соглашения?
Срок действия соглашения – три года. За это время планируется договориться по полноформатному соглашению о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном. Пока же в соглашение включен первоочередной перечень товаров, по которым ввозные пошлины во взаимной торговле будут снижены или устранены после вступления документа в силу. И этот перечень охватывает более 500 позиций и почти половину объема всей взаимной торговли между Ираном и странами ЕАЭС.
К примеру, по промышленным товарам средний уровень ставок ввозных пошлин для Ирана снизится на 7%, для стран ЕАЭС — на 3, %, по сельхозтоварам для ИРИ они снизятся на 19%, для ЕАЭС — на 5%.
Представители всех стран ЕАЭС на форуме в Астане, а также глава ЕЭК Тигран Саркисян отметили положительную динамику во взаимной торговле с Ираном и высказались за то, чтобы через три года соглашение о ввозных пошлинах было распространено на 100% товаров.
Само по себе данное соглашение не было неожиданностью: его подготовка началась еще в 2015 году. И все же некоторые эксперты отмечают, что сроки его подписания неоднократно переносились, но в последние недели процесс подготовки резко ускорился, и в итоге оно было подписано спустя чуть больше недели после выхода США из ядерной сделки с Ираном и начала обмена ракетными ударами между Ираном и Израилем.
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В ситуации нарастания беспрецедентного военно-политического давления США и Израиля на Иран, соглашение между странами ЕАЭС и ИРИ не может не иметь политического контекста.
Очевидно, что подписание с Ираном такого важного документа носит стратегический характер и является дополнительным подтверждением политической позиции России и других входящих в ЕАЭС стран, направленной на поддержку Исламской республики в контексте заявлений Дональда Трампа о готовящихся новых экономических санкциях против ИРИ. Оно также является косвенной поддержкой позиции Ирана в нарастающем противостоянии с Израилем.
В ходе Астанинского форума было подписано и соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем, которое предусматривает увеличение объемов перевозок между странами и реализацию нескольких десятков совместных логистических проектов с прицелом на формирование в будущем ЗСТ между Китаем и странами ЕАЭС.
По сути, и Пекин, и Москва лишний раз подчеркнули наличие и укрепление геополитического альянса КНР – Россия (страны ЕАЭС) – Иран.
Что это за сделка?
Напомню, что ядерная сделка с Ираном, известная как "Совместный всеобъемлющий план действий", была достигнута Ираном и "шестеркой" международных посредников: США, Китаем, Россией, Францией, Германией и Великобританией, при участии представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, в 2015 году, после многолетних переговоров. Тогда в обмен на снятие западных санкций Иран согласился поставить под международный контроль свою ядерную программу, подтвердив, что не будет стремиться разработать или приобрести ядерное оружие.
На прошлой неделе США "вдруг" объявили, что вместе с выходом из соглашения с Ираном они восстанавливают все санкции против этой страны, а также других стран, ведущих бизнес с Ираном.
Между тем, похоже, что вот эта формула-угроза Госдепа – "введение санкций против других стран" – в случае с государствами ЕАЭС не сработала, и теперь все внимание приковано к странам Евросоюза – каковы будут их решения в ответ на угрозы администрации Трампа.
В течение текущей недели из ЕС поступали сообщения, что Евросоюз готов разработать различные варианты ответа на вторичные американские санкции в отношении стран, ведущих бизнес с Ираном. Он готов также опротестовать в ВТО меры, которые США в одностороннем порядке предпримут против Ирана в случае их противоречия европейским интересам.
Таким образом, подписанные в Астане странами Евразийского экономического союза соглашения с Китаем и Ираном – это не просто важнейший стабилизирующий фактор в той эскалации напряженности на Ближнем Востоке, за которой сегодня стоят США и Израиль. Согласованная позиция ЕАЭС и Китая по Ирану становится серьезным катализатором оздоровления ситуации, в том числе – в странах Евросоюза, стимулом выработки ими своей суверенной (независимой от Вашингтона) позиции по ключевым проблемам современного мироустройства.
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