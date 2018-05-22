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Глава партии Платформа Достоинство и правда (DA) Андрей Нэстасе на митинге 17 сентября

Нэстасе – тот же Киртоакэ, "только в профиль"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Колумнисты
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Николай Костыркин
Тема:
Местные выборы в Молдове (139)
17930

Колумнист Sputnik рассуждает, почему Андрей Нэстасе в случае избрания мэром Кишинева станет "вторым Дорином Киртоакэ".

Хотелось бы сказать, как по классике, — "Ничто не предвещало беды". Да вот только предвестников беды, — которой пока, к счастью, не произошло, — оказалось немало. Однако факт налицо — Андрей Нэстасе стал вторым по результатам голосования на выборах мэра Кишинева, а пассивность жителей столицы привела к тому, что город ждет второй тур.

Примэрия Кишинева
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Первый "предвестник" еще не состоявшейся беды — это извечная пассивность кишиневцев на местных выборах. Ее, пассивность, горожане, все больше разочаровывающиеся в политиках местного формата, с усердным постоянством демонстрируют далеко не впервые. Свою лепту во всеобщее электоральное безразличие внесли "традиционные тяжеловесы" предвыборной кампании — жители столичных пригородов. Они, по данным ЦИК, показали самую низкую явку по муниципию. Это и понятно — не было в электоральных списках Дорина Киртоакэ, за которого они голосовали, как говорится, почти хором целых три раза, что и давало вице-председателю либеральной партии возможность становиться мэром. И только официальные обвинения в преступлениях положили правлению Киртоакэ конец. Не мы с вами прекратили превращение Кишинева в Колоницу, а прокуроры с судьями. И это неплохой повод задуматься о том, насколько часто граждане Молдовы используют ради собственного блага традиционные для современного мира демократические права и свободы.

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Второй "предвестник" — это практически полное отсутствие "тяжелых" кандидатов на пост мэра Кишинева несмотря на немалое число соискателей заветного кресла. То есть, альтернативы двум конкурентам, вышедшим во второй тур, не оказалось, и большой разрыв в процентах голосов это подтверждает. Не сумела выйти в лидеры гонки даже Силвия Раду, которая единственная за много лет, получив возможность поработать мэром, стала наводить в столице хоть какой-то порядок. А вот почему не сыграла ее "карта", вопрос ко всем нам, жителям столицы. Возможно, преобразование родного города тоже стало нам до лампочки?

Андрей Нэстасе
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Да, беды не случилось и, может быть, не случится. Но потенциальный преемник Киртоакэ в лице Нэстасе — весьма вероятная перспектива. Одиозный апологет протестного движения с явным уклоном в унионизм и в раболепие перед Западом, Нэстасе, получи он хоть какое-то официальное кресло, овладеет возможностью не только оправдать надежды своих финансовых партнеров, но и стать Дорином Киртоакэ в версии 2.0. Вряд ли для Нэстасе окажется неразрешимой задачей выступить в поддержку идей вхождения Молдовы в состав Румынии и низкопоклонничества перед всем европейским. Вряд ли он, имея перед собой какие-либо перспективы, не начнет разжигать ненависть к представителям нетитульных наций. Да и управленческого опыта у Нэстасе не так уж много. По крайней мере, в руководстве крупным госпредприятием он замечен не был. Ну а, наблюдая спорадические попытки привлечь к себе внимание несистемными протестами с полным отсутствием разумной программы требований, можно с полной ответственностью заключить — в случае победы Нэстасе процветания Кишиневу не видать, как минимум, еще год.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Тема:
Местные выборы в Молдове (139)

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Теги:
пригороды, столица, активность, мэр, голосование, выборы, Андрей Нэстасе, Дорин Киртоакэ, Кишинев
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