Почему кишиневцы больше никому не верят?

Легкомысленное с виду отношение кишиневского избирателя к электоральному процессу уже давно стало притчей во языцех, а теперь всерьез обеспокоило даже ЦИК. Поэтому в преддверии второго тура выборов мэра Кишинева более 1200 школ страны охватит информационная кампания "Демократия важна! Твой голос важен!", посвященная необходимости приходить на избирательные участки и опускать в урну бюллетени. Чтобы будущий электорат, когда подрастет, оказался более совестливым, чем нынешний.

Но станут ли подобные акции средством достаточным для того, чтобы, преисполнившись рвением, пойти в урочный день и проставить печать напротив фамилии того или иного кандидата? Причем, речь в этом случае идет о Кишиневе, городе, где каждый день обязательно случается нечто такое, что лишний раз убеждает десятки тысяч горожан в истинности известного утверждения — если в конце туннеля и есть свет, то исходит он от фар мчащегося навстречу поезда.

Старинное фото — есть ли теперь это место в Кишиневе >>>

За примерами не нужно далеко ходить. Стоит лишь открыть социальные сети, и потребуется каких-то 10 минут, чтобы найти подтверждение озвученного здесь тезиса. Каждый из обнаруженных случаев заслуживает отдельного разговора, и к некоторым из них мы обязательно вернемся позже. Здесь же — печальный дайждест нашей нынешней действительности.

Не далее, как сегодня, некая строительная фирма приступила к сносу здания на перекрестке улиц Еминеску и Колумна (бывшие улицы Комсомольская и Фрунзе). Казалось бы, что тут такого — каждый день в Кишиневе что-то разрушают, чтобы возвести нечто новое.

Как рассказал корреспонденту Sputnik экономический эксперт Серджиу Унгуряну, разрушаемое строение — одна из трех публичных бань города, действовавших в конце XIX — начале ХХ века, "последняя из могикан", остальные две давно снесли. Теперь избавляются и от третьей. А здание, кстати, красивое, и многие кишиневцы это подтвердят. Более того, оно действовало до самого последнего времени, когда-то давно сменив "профиль" и став прачечной. Непонятно почему оно так и не было внесено в реестр памятников архитектуры — соответствующей таблички на стенах никогда не наблюдалось.

Говорят, на этом месте теперь будут строить аквапарк. Получится ли?.. Но что в этом случае точно удалось, так это еще на порядок подточить уверенность горожан в том, что исторический центр Кишинева сохранит хоть какую-то часть своего прежнего облика.

Но это происшествие касается взаимодействия частных фирм и высших эшелонов городской власти. А вот что происходит "на местах". Буквально в минувший вторник уважаемый в нашей стране человек, доктор исторических наук Иван Грек, очень много сделавший для молдавской науки, рассказал о приключившемся с ним случае вопиющей несправедливости.

Будучи не в состоянии снимать показания счетчика на воду в своей квартире, Иван Федорович годами платил за эту услугу так, чтобы при проверке его не обвинили в неуплате за использованную холодную воду. Но вот в 2012 году при смене счетчика оказалось, что он переплатил сумму стоимости 132 кубометров воды — больше, нежели израсходовал. Однако в местном ЖЭКе жильцу фактически заявили, что… эта переплата обнуляется. Выходит, он свои деньги непонятно кому "подарил"?! В итоге ученый, все-таки, принимая во внимание свою переплату, получил более трех тысяч леев мнимой задолженности перед городом.

"Я убежден, что такой произвол допускается не только по отношению ко мне, но и ко многим жителям муниципия", — сокрушается Иван Грек.

Но, увы, этим источники несправедливости в Кишиневе не заканчиваются. Кроме охотников до "ничейных" зданий и земель, кроме безразличных к людям чиновников, произвол чинят друг другу сами горожане.

Например, на Телецентре владелец частного дома, выстроенного несколько лет назад среди пятиэтажек и получившего адрес "улица Вильямса, 10" (названа в честь почвоведа академика Василия Вильямса — ред.), настолько расширил территорию вокруг своего жилища, что теперь каменный забор, сменивший прежний деревянный, мешает передвижению пешеходов.

Я не упомянул бы об этом факте, если бы сам не видел разницу между былым и нынешним ограждением, выдвинутым с двух сторон на полтора-два метра городской территории. Поразительная предприимчивость!

А от жильцов близлежащих домов удалось выяснить, что соискатель общественной изначально земли оформил свой новострой как… пристройку к прежнему дому. "Пристройку" эту можно увидеть на опубликованной здесь фотографии и сделать выводы.

И мы даже можем не сомневаться, что по документам все оформлено без сучка и задоринки, как заведено в подобных случаях.

Преуспели в огораживании и жители дома напротив, по адресу Академическая, 8/2. Теперь "все, кто кроме", обязаны по пути к себе домой лавировать между "частными владениями". Этот случай проблему не исчерпывает, ведь подобных примеров — целый Кишинев!

Видя все это, становится понятным бездействие горожан в дни голосования за кандидатов в мэры. Кто бы ни возглавил город, — дойдет ли он когда-то до тех проблем, которые по-настоящему нас интересуют? Изрядную долю убежденности в том, что "от судеб защиты нет", на фоне и без того несовершенного общественного устройства добавил печально известный Дорин Киртоакэ. Его "успехи" подтверждаются не только множественными претензиями со стороны прокуроров, но и текущим состоянием отремонтированного при нем проспекта Штефана чел Маре. Вот свежий, в буквальном смысле слова, сегодняшний пример на перекрестке близ зданий медуниверситета.

Вот нам осталось печальное наследие его, Киртоакэ, управления Кишиневом — разруха и разочарование. Найдем ли мы в себе силы поверить кому-либо в преддверии второго тура выборов градоначальника? Увидим третьего июня.

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