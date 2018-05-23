Чемпионат по футболу: безопасность избыточной не бывает

Почему на крупном спортивном турнире дополнительные меры безопасности не могут считаться лишними, рассуждает колумнист Sputnik Сергей Баблумян.

Отвечающий за футбольную тематику Марк Робертс, заместитель начальника управления британской полиции, на днях отличился тем, что счел излишней степень озабоченности России безопасностью во время приближающегося чемпионата мира по футболу.

"Российские власти, — сказал Робертс, — уделяют повышенное внимание к проблемам безопасности во время турнира".

Более того, он находит, что "подход российских властей к обеспечению безопасности, а также предотвращению возможных столкновений между фанатами из России и Англии можно назвать военизированным". На том основании, что в России на спортивных соревнованиях будет задействовано большое количество служащих в боевом снаряжении. Как будто порядок на английских стадионах поддерживают танцовщицы в балетных пачках.

То есть организаторов ожидающегося в России главного спортивного события года упрекают в избыточности мер безопасности, хотя, учитывая неотвратимую, как смена дня и ночи, волну терактов в мире, а в Европе с Америкой в особенности, говорить о переборе защиты от этого зла явно преждевременно. Маслом, как известно, кашу не испортишь, пусть даже футбольный праздник без выстрелов, взрывов и огня требует немалых денег, но подход такой: за безопасность платят, за ее отсутствие – расплачиваются.

…На Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене тоже решили не "перебарщивать", хотя известно – в наибольшей безопасности тот, кто начеку, даже когда нет опасности.

Спортсмены легко обходили контрольно-пропускные пункты, ходили друг к другу в гости, перелезая через заборы. Между тем, отсутствие вооруженной охраны беспокоило главу израильской делегации еще до того, как его команда прибыла в Мюнхен.

Израильтян удивило и место, отведенное в Олимпийской деревне их команде – они считали, что оно легко уязвимо для нападения извне. Немецкие власти заверили, что в случае с израильтянами будут приняты особые меры безопасности.

© Sputnik / Aleksey Nikolsky Путин: необходимо максимально обеспечить безопасность на ЧМ-2018

Что было дальше? Террористы из "Черного сентября" убили одиннадцать членов израильской сборной, погиб один западногерманский полицейский.

В порядке напоминания — самые громкие теракты нашего времени, совершенные во время спортивных мероприятий, по годам, странам и жертвам злодеяний.

2002 год, Испания. Незадолго до полуфинала Лиги чемпионов вблизи от стадиона взорван автомобиль. Ранено девять человек.

2009 год, Пакистан. Атакован автобус со спортсменами сборной Шри-Ланки. Погибли шесть полицейских сопровождения, двое гражданских лиц, ранено семь спортсменов.

2010 год, Пакистан – Ирак. В первом случае взрыв на стадионе, 105 человек погибло, больше 100 ранено. В Ираке атакован стадион, на котором проходил футбольный матч: погибли 25 человек, более 100 ранено.

2015 год, Франция. Стадион "Сен-Дени". Смертник взрывает себя во время матча между сборными Германии и Франции. Жертв не было.

2016 год, Турция. Стадион футбольного клуба "Бешикташ" в Стамбуле. Взрыв. Убито 44 человека.

Что может произойти в одиннадцати городах России, если число полицейских в боевом снаряжении будет доведено до уровня, не вызывающего у руководителя футбольной полиции Великобритании господина Робертса раздражение?

Об Англии, родине не только футбола, но и футбольных хулиганов, подробнее

Руководитель комитета Российского футбольного союза по безопасности Владимир Маркин заявил: английским фанатам не удастся устроить беспорядки во время проведения чемпионата мира в России.

"Ни войны, ни даже подраться у них не получится. Все попытки будут пресечены на корню", — предупредил Маркин.

Что надо делать, чтобы не испортить предстоящий футбольный праздник? Все, что сегодня уже делается в России, включая запрет на разведение костров для приготовления шашлыков в окрестностях тех городов, где будут проходить матчи чемпионата.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.