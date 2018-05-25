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Выход Украины из СНГ как выстрел в ногу

© МПА СНГ
Колумнисты
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Ольга Сухаревская
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Магистр внешней политики, правовед Ольга Сухаревская рассуждает о решении Украины выйти из ряда международных соглашений в рамках СНГ.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств".

Это подписание не стало неожиданностью. Официальный Киев практически все годы независимости считал для себя оскорблением принадлежность к постсоветскому интеграционному объединению и всячески подчеркивал свой "особый" статус.

Уйти, не приходя

Прежде всего, не совсем понятно, откуда собрался выходить Петр свет Алексеевич. Украина, являясь учредителем СНГ, за все эти годы так и не стала членом Содружества, не ратифицировав Устав объединения, сохранив статус наблюдателя. Кроме того, ее участие в Межпарламентской ассамблее СНГ можно считать "подпольным". Несмотря на постановление Верховной Рады Украины о присоединении к МПА СНГ, исполнительная власть так и не признала этот вид сотрудничества. 

Эдуард Попов
фото из личного архива Эдуарда Попова
Эксперт: Украина выходит из СНГ, но лишь на полшага

Невзирая на двойственную позицию Киева, остальные государства-партнеры де-факто признавали Украину участником СНГ, заключив с ней более 400 договоров и даже предоставляя право председательства в организации. Именно на момент председательства пришелся переворот 2014 года. Тогда Украина по собственной инициативе отказалась и от лидерства в этом постсоветском форуме, и от участия в организации вообще. 

С того момента украинские представители прекратили работу во всех органах СНГ, включая Межпарламентскую ассамблею (оставалось лишь два дипломата в украинском представительстве при Исполкоме СНГ). При этом Украина не удосужилась формально выйти из организации, но несколько лет не выплачивала взносы в бюджет СНГ. По данным представителя МИД РФ Марии Захаровой, долг Украины достиг 300 миллионов рублей. 

В связи с этим указание Порошенко о прекращении участия украинских представителей в СНГ является лишь юридическим закреплением фактического состояния дел. 

Уйти, чтобы остаться

Громко хлопая дверью Содружества, украинский лидер заявил: "Нам там нечего больше делать — мы двигаемся вместе в Европу". Оставим сие заявление на совести "вождя нации", ибо многострадальная Европа, членом которой пытается себя назначить Украина, устала повторять, что перспектив вступления в ЕС у Украины нет, и максимум возможного – это пресловутое соглашение об ассоциации. Последний раз, буквально пару недель назад, об этом напомнил представитель ЕС на Украине Хьюг Мингарелли. 

Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
© Sputnik / Stringer
Украина разрывает свои отношения с СНГ

На самом же деле Киев не так уж и спешит расстаться с партнерами по СНГ. Так, пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца заявила, что "мы оставим только те многосторонние договоры, которые важны для наших граждан и которые соответствуют национальным интересам Украины". В свою очередь, представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко пояснила, что Киев не намерен денонсировать соглашения, которые касаются транзита, признания дипломов и трудоустройства.

Как и в случае с ЕС, куда Украина ломится, не поинтересовавшись согласием самих европейцев, спросить у членов СНГ, а захотят ли они сохранять для Украины действие договоров после ее выхода из СНГ, Киев не потрудился. И если уж украинская столица решила, как на базаре, "перебирать харчами", по этому пути могут пойти и другие члены СНГ. Ведь совершенно не факт, что сохранение безвизового режима с Украиной заинтересует, например, Азербайджан или Беларусь, а Армения пожелает приютить у себя толпы украинских гастарбайтеров или признавать их дипломы. Проблема не во "вредности" партнеров по СНГ, а в утрате возможности проводить переговоры и урегулировать проблемные ситуации из-за отсутствия представителей Украины в рабочих органах СНГ.  

Договорно-правовая база СНГ охватывает практически весь спектр сотрудничества, от стандартизации и экологии до борьбы с преступностью и промышленной кооперации. Потому сейчас даже невозможно предсказать весь спектр негативных последствий разрыва отношений Украины и СНГ.

Чья победа, кто побежден? 
Заседание Совета государств – участников СНГ
© Sputnik / Вера Дашкевич
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Наиболее важным соглашением в рамках СНГ является договор о зоне свободной торговли, всеми преимуществами которого Киев пока что пользуется. Его действие приостановлено лишь в отношениях с Россией, остальные же страны Содружества еще не закрыли свои рынки для украинской продукции. Насколько весома торговля с СНГ для Киева, показывает сухая статистика. По сравнению с 2013 годом экспорт в страны СНГ сократился: на 74% – в Россию, на 86,5% – в Туркменистан, на 64,7% – в Кыргызстан, на 68% – в Казахстан, на 45% – в Азербайджан, на 36,8% – в Беларусь, на 37,7% – в Таджикистан, на 49,5% – в Узбекистан, на 29,4% – в Армению. Но даже сейчас объем торговли с государствами Содружества составляет огромные 16 миллиардов долларов и достигает 17% общего объема экспорта страны. 

Между тем, доля Украины во внешней торговле Беларуси составляет 12%, Молдовы – 10,3%, России – 2,2%, Казахстана – 1,7%, Узбекистана – 1,3%. Думаю, можно не дискутировать о том, насколько важнее для Украины СНГ, чем для СНГ Украина. 

Кроме того, рынок СНГ является практически единственным, куда Киеву еще удается поставлять высокотехнологичную продукцию. Разрушение договорно-правовой базы для этих поставок наверняка приведет к еще большей деградации украинского промышленного потенциала. 

"Украина должна, выходя из организации, выйти из всех многосторонних договоров, которые заключены, а после заключить их заново, но уже на двухсторонней основе, — пояснил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. – Пролонгируют ли страны СНГ соглашения с Украиной – зависит от позиции каждой из стран, по отношению к Грузии этого сделано не было". Выход из СНГ негативно скажется прежде всего на миллионах украинцев, считает он. 

Неуловимый Джо по-киевски 
Протест у парламента
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Удерживать не исполняющий свои обязательства и вечно недовольный Киев в СНГ никто не собирается. Как проинформировала Мария Захарова, процедура выхода Украины из организации займет год. После этого Киев может отправляться хоть в Европу, хоть в Организацию Африканского единства – которая ближе Украине по экономическим показателям. 

Невозможно запретить человеку выстрелить себе в ногу, если он уже взвел курок. По мнению казахстанского эксперта по евразийской интеграции Марата Шибутова, "для политического руководства Украины не имеет значения экономическая цена выхода из СНГ. Они провозгласили борьбу с врагом — с Россией. Если они в придачу еще и потеряют рынки Казахстана, Беларуси и Киргизии, то и это их не сильно огорчит. На войне как на войне. Да, это ускорит превращение Украины из индустриально-аграрной страны в аграрно-индустриальную и даже просто аграрную. Но… в Киеве заплатят и эту цену". 

Содружество, безусловно, потерю Украины переживет. Как известно, леди, выходящая из дилижанса, увеличивает его скорость. Что же касается украинских граждан, им вновь придется приспосабливаться.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
страны, договор, соглашение, СНГ, Ольга Сухаревская, Петр Порошенко, Украина
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