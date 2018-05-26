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Матч между сборными командами Англии и России, архив

Британских фанатов избили в Киеве: в Британии обвиняют русских

© Sputnik / Виталий Белоусов
Колумнисты
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Дмитрий Лекух
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Негативное отношение западных СМИ к России и тиражирование "фейк-новостей", вопреки очевидным фактам, анализирует Дмитрий Лекух.

Британский таблоид Daily Mirror распространил информацию о том, что "русские футбольные хулиганы" атаковали и избили болельщиков "Ливерпуля" в Киеве. Издание не приняло во внимание тот факт, что нападавшие были фанатами киевского футбольного клуба ЦСКА. Инцидент с избиением британцев комментирует Дмитрий Лекух в материале для РИА Новости.

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Около двадцати футбольных хулиганов из числа фанатов киевского ЦСКА вечером 24 мая атаковали ресторан, где обедали британские болельщики, прибывшие на финал Лиги чемпионов.

Подчеркнем, именно болельщики, а не фанаты: в большинстве своем в заведении гуляли, по свидетельствам очевидцев, сорока — сорокапятилетние пузатые британские дядьки, кроме пива и собственно футбола никаким энтертейментом в столице молодой демократии не озабоченные.

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Вместе с людьми, как водится в подобного рода ситуациях, пострадало заведение.

В принципе все было ожидаемо. Проводить самое серьезное клубное футбольное событие европейского года в европейском городе Киеве с его чистыми улицами, политической стабильностью, великолепной работой всех административных и полицейских служб, а также низкой криминогенностью и не ожидать никаких ЧП было бы странно.

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из личного архива Вячеслава Смирнова
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"Праздник большого футбола торжественно входит в активную фазу, — сразу же было объявлено в социальных сетях от имени местной хулиганской группировки Trouble Company (ЦСКА, Киев) — Первые бритиши получают в районе "Олимпийского".

В первых же сообщениях специализирующейся на подобного рода тематике Daily Mirror в соцсетях говорилось, что болельщики "Ливерпуля" были атакованы, вы удивитесь, "русскими футбольными хулиганами".

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В материале на сайте издания нападавшие, ни от кого не скрывавшиеся фанаты украинского ЦСКА, потом, правда, были более аккуратно названы "хулиганами в масках". Но тему о "русских фанатах", атаковавших англичан в Киеве, к тому времени уже подхватили и другие издания — как британские, так и континентальные.

Digi24
© Facebook / Digi24
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Так что поздравляем вас, уважаемые русские футбольные болельщики: это — тоже мы.

Даже интернет-портал одного из ведущих и наиболее авторитетных изданий Испании Mаrca умудрился опубликовать видео о происшествии в Киеве, которое было озаглавлено совершенно бесхитростно: "Группа русских футбольных ультрас атакует болельщиков "Ливерпуля" в Киеве".

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Испанские читатели удивились, и российские СМИ с удовольствием процитировали одного из комментаторов: "Даже если бы они сыграли финал в Новой Зеландии, все равно виноваты были бы русские. Что вообще, черт возьми, делают россияне в столице Украины, которая воюет с Россией? И кстати, почему финал Лиги чемпионов проводится в стране, находящейся в состоянии войны?".

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© Facebook / Сергей Журавский
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Кстати, Mirror в итоге решила отбросить всякий стыд и опубликовала в ночь на субботу потрясающий текст "За атакой на болельщиков Ливерпуля стоят русские?" Его можно прочесть.

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Там есть аргументы: фото фаната с надписью на майке "все против нас, мы против всех, ЦСКА Киев" и видео, на котором полицейские с фанатами разговаривают "скорее на русском, чем на украинском". Это в Киеве-то говорят по-русски, кто бы мог подумать.

И все это притом что нападавшие не только сами очень быстро заявили о себе, но и выложили на своей странице в инстаграме видео нападения.

Объяснение весьма банально.

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Фанатская группировка Trouble Company в мире тех, кто всерьез интересуется сумрачной субкультурой "футбольных фанатов" на просторах бывшего СССР, довольно малоизвестна.Она, по сути, — молодежное подразделение (на фанатском сленге "дубль") более значимой, но все одно не сильно влиятельной, группировки Army Legion. И они банально зарабатывают себе репутацию. Ну, а то, что парни при этом вот вообще ни во что не ставят власти своей страны, да еще и перед финалом Лиги чемпионов, говорит отнюдь не о качестве "украинских футбольных хулиганов" (их, справедливости ради, до сих пор ни во что не ставят и российские, и польские, и сербские, и даже хорватские "коллеги").

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Неуважение к украинским властям говорит только об абсолютной бездарности собственно украинских властей, неспособных быть авторитетом даже для сравнительно небольшой и весьма специфической группы своих молодых граждан. Которые, кстати, после "акции" большей частью просто спокойно разошлись по домам. И только пара парней, потом еще и наехавших на полицию молодой демократии, были вынуждены ненадолго посетить местный околоток.

Ну а поведение западных СМИ говорит о том, что пресловутая эпоха "постправды" и тотальных "фейк-новостей", в наступлении которой они, кстати, тоже обвиняют Россию, у них уже настала давно и в полный рост. И вполне успешно игнорирует всякую реальность.

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Теги:
фанаты, обвинения, избиение, футбол, Киев, Лондон, Великобритания, Россия, Украина
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