17:19 28 Мая 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 24°C
Прямой эфир
  • EUR19.73
  • USD16.85
  • RUB0.27
  • RON4.26
  • UAH0.64
Поиск
Интервью

Открытие западных СМИ: с изоляцией России что-то пошло не так

© Fotolia / Mihajlo Maricic
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Ирина Алкснис
20820

Колумнист Ирина Алкснис отмечает, что западные СМИ превратились в крайне медленно реагирующий механизм, с трудом адаптирующийся к новым реалиям.

Популярна идея, что государство всегда инертно и неповоротливо, а "четвертая власть" — СМИ быстро принимает перемены и приспосабливается к ним, пишет Ирина Алкснис в авторском материале РИА Новости.

События последнего времени наглядно доказывают: данное представление — не более чем миф. В современности западные СМИ неожиданно превратились в крайне медленно реагирующий механизм, с трудом адаптирующийся к новым реалиям.

Взаимоотношения Запада с Россией наиболее показательны в этом смысле, а только что прошедший ПМЭФ — тому очередное наглядное подтверждение.

С каждым годом это мероприятие становится все более масштабным и влиятельным — настолько, что его аббревиатура уже перестала нуждаться в расшифровке. После 2014-го, когда по известным причинам действительно произошло некоторое проседание "уровня представительности", форум вновь набирает обороты. 

Президент РФ Владимир Путин и президент Французской Республики Эммануэль Макрон
© Sputnik / Михаил Климентьев
Макрон покаялся перед россиянами за США

В этом году тренд в полной мере продолжился. Было заключено соглашений на 2,365 триллиона рублей — исторический рекорд для ПМЭФ. Самой крупной на форуме стала делегация из США, в составе которой было полтысячи участников, на втором месте оказались японцы, а на третьем — французы. Французский президент Эммануэль Макрон — самый заметный гость ПМЭФ, однако и помимо него список участников крайне внушительный — премьер-министр Японии Синдзо Абэ, глава МВФ Кристин Лагард, ряд крупнейших бизнесменов мира.

Тем не менее, несмотря на безусловно успешный характер прошедшего мероприятия, общая интонация дискуссий на форуме была вполне буднично-деловой, поскольку все его участники — вне зависимости от статуса — приехали в Петербург для обсуждения и решения совершенно конкретных вопросов.

Самой забавной в этой связи оказалась реакция на ПМЭФ со стороны западных СМИ, которая носила отчетливый мрачно-констатирующий характер. Вполне типичными заголовками публикаций, посвященных форуму, стали "Лидеры Франции и Японии бранят Трампа в гостях у Путина" в The New York Times, "Сначала Меркель, потом Макрон. Вот три причины того, что Европа приоткрывает двери для Путина" в датской Berlingske, "Франция и Россия нуждаются друг в друге" во французской Le Figaro и так далее.

Следует отметить: прямо до и сразу после ПМЭФ состоялось несколько визитов на высшем уровне, включая приезд Ангелы Меркель, побывавшей в Сочи, и продолжение визита Абэ и его общение с российским президентом уже в Москве. В результате ныне плотность значимых международных событий высокого уровня в России такова, что уже при всем желании невозможно списать произошедшее на случайную флуктуацию или исключение из правил.

Таким образом, возникла ситуация, которая отражает то существенное различие в восприятии текущего статус-кво, что сложилось среди представителей государственной власти с одной стороны, и СМИ (а также ряда идеологически заряженных общественно-политических сил) — с другой. 

Московский Кремль
Sputnik / Наталья Селиверстова
Европейские СМИ: Россия стала последней надеждой Запада

Несколько лет назад Западом была сделана ставка на экономическое и политическое удушение России. На достижение данной цели были брошены очень серьезные силы по всем направлениям, включая идеологическое сопровождение со стороны западных мейнстримных СМИ. Более того, цель была поставлена настолько серьезно, что усилия в данном направлении продолжали прилагаться и тогда, когда уже должно было стать понятно, что это не сработает.

Тем не менее некоторое время назад реальность начала доходить до организаторов и участников процесса, и весьма показательно, что государства и правящие власти оказались во многом в авангарде этого процесса. Уже некоторое время обвинения в адрес России в устах глав западных государств носят формально-протокольный характер и ничуть не препятствуют возобновленному и усиливающемуся сотрудничеству.

Именно поэтому в успехе прошедшего ПМЭФ нет ничего из ряда вон выходящего — он лежит полностью в русле существующих тенденций, которые последние год-полтора приобрели устойчивый характер.

Тем удивительнее заторможенность реакции, которую проявляют западные СМИ. Дело не в том, что они занимают антироссийскую позицию, а в том, что у них по сей день регулярно прорывается возмущенная и шокированная интонация, когда они пишут о сотрудничестве своих правительств с Москвой.

Правда, следует признать, что это случается все реже, а ее место постепенно занимает мрачно-разочарованное признание действительности.

Есть известная теория о пяти стадиях принятия неизбежного, которое последовательно состоит из отрицания, гнева, торга, депрессии и принятия. Судя по всему, западные лидеры успешно добрались до последней стадии, что и позволило им вернуться к взаимодействию с Россией как ни в чем не бывало.

Поразительно то, что западные медиа проходят тот же путь куда медленнее, надолго застряв в отрицании и гневе. Правда, сейчас, похоже, большинство из них уже вошли в стадию депрессии — но принятия реальности еще явно придется подождать.

Впрочем, России не впервой.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

По теме

Симоньян: борьба Запада с RT приводит к обратному эффекту
Запад в смятении: Украина всадила ему нож в спину в борьбе с Россией
Это страшное слово "альтернатива": почему на Западе боятся Sputnik
Теги:
западные СМИ, реакция, Ирина Алкснис, Запад, Россия
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Акция Бессмертный полк в Риге
    Закрутить гайки

    МВД Латвии подготовило поправки к закону, предусматривающие ужесточение порядка организации публичных мероприятий.

  • Предполагаемая тюрьма ЦРУ в Антавиляй, ноябрь 2009 года
    Тайное становится явным

    Европейский суд по правам человека на следующей неделе объявит свое решение по делу о возможной секретной тюрьме ЦРУ в Литве – Вильнюс все отрицает.

  • Заседание Рийгикогу
    Клуб путешественников

    В Петербурге завершился грандиозный экономический форум, где не было официальных представителей эстонской власти. Какова география визитов чиновников из Таллинна?

  • Каштан, архивное фото
    Каштан под замену

    Белорусские каштаны стали жертвой пришедшей из Европы болезни - из-за нее уже к середине лета многие из них теряют листву.

  • Президент Георгий Маргвелашвили
    Не только грузины

    Президент Грузии обратился к парламенту республики с просьбой упростить процедуру получения двойного гражданства для представителей диаспоры.

  • Адгур Ардзинба
    25 шагов к успеху

    О своих ожиданиях от форума "Стратегия-2025" и от программы по развитию экономики Абхазии в интервью Sputnik рассказал министр экономики республики.

  • Задержание подозреваемого. Архивное фото
    Торговцы смертью

    Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызстана задержали лейтенанта милиции и пограничника.

  • Студентка в аудитории Московского педагогического государственного университета, архивное фото
    Право на выезд

    Таджикские преподаватели, студенты, исследователи и ученые теперь не имеют права выезжать за границу на учебу или в командировку без официального разрешения.

  • Иностранные рабочие
    Мы вам поможем!

    Власти Узбекистана помогут гражданам республики легально устроиться на работу за рубежом – инициативу обсуждает кабмин страны.

  • Граница Южной Осетии с Грузией
    Граница на замке

    Руководитель погранслужбы ФСБ России рассказал об обстановке на приграничных с Грузией территориях Южной Осетии и Абхазии.

  • Акция Бессмертный полк в Риге
    Закрутить гайки

    МВД Латвии подготовило поправки к закону, предусматривающие ужесточение порядка организации публичных мероприятий.

  • Предполагаемая тюрьма ЦРУ в Антавиляй, ноябрь 2009 года
    Тайное становится явным

    Европейский суд по правам человека на следующей неделе объявит свое решение по делу о возможной секретной тюрьме ЦРУ в Литве – Вильнюс все отрицает.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Третий Национальный конкурс молодых журналистов Перспектива
Церемония награждения победителей Третьего конкурса молодых журналистов "Перспектива"
Уроженец Китая решил проехать все города ЧМ-2018 на коне
Уроженец Китая решил проехать все города ЧМ-2018 на коне
Все градоначальники Кишинева
Все градоначальники Кишинева за более, чем 200 лет

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться