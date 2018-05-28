17:18 28 Мая 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 24°C
Прямой эфир
  • EUR19.73
  • USD16.85
  • RUB0.27
  • RON4.26
  • UAH0.64
Поиск
Фольклорный фестиваль в Африке. Архивное фото.

Благодаря китайцам Африка станет "мастерской" всего мира

© REUTERS / Rogan Ward
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Дмитрий Косырев
73 0 0

В Гарвардском университете вышла книга под названием "Будущая мировая фабрика" с подзаголовком: "Как китайские инвестиции меняют Африку".

Китайцы, превратившие свою страну в прошедшие пару десятилетий в производственный цех планеты, сейчас успешно переносят этот опыт на целый континент, пишет обозреватель РИА Новости. Они меняют лицо завтрашнего мира, да еще в самой неожиданной его части.

Следовало бы задуматься, как будет выглядеть мир этак через полвека, — с учетом китайского освоения Африки.

Сначала, впрочем, факты. Согласно исследованию на сайте Российского совета по международным делам, с 2009 года Китай — главный партнер африканских стран в области торговли. Товарооборот дорос в 2014-м до 220 миллиардов долларов, упал в последовавшие кризисные годы до 180 миллиардов, но Китай в Африке все равно первый.

Лассама Курума и Кейта Абдарман
© Sputnik /
"Арт-Лабиринт-2018" пройдет под знаком африканской культуры

И точно так же он лидирует по части инвестиций и кредитов — последних, по данным на 2017 год, выдал странам Африки на 100 миллиардов, превзойдя уровень 2010-го в 50 раз.
Сразу скажем — только самое живое воображение может допустить, что такие суммы могут тратиться без надежды на отдачу. Вообще-то китайцы никому ни юаня не дадут без обоснованной надежды на прибыль (что хорошо для их партнеров вроде России). И все африканское предприятие Пекина в целом производит массу продукции, приносящей прибыль.

Что производится (в самых разных странах Африки): только в рамках проектов Фонда развития Китай — Африка, по данным на 2017 год, 11 тысяч грузовиков, 300 тысяч кондиционеров, 540 тысяч холодильников, 390 тысяч телевизоров и 1,6 миллиона тонн цемента. Для местного рынка, китайского и для третьих стран.

Лидер Китая Си Цзиньпин и президент России Путин подпишут важные документы>>>

Строятся или уже работают 100 промышленных парков, более 40% из которых введены в строй. К концу 2016 года было построено 5756 километров железнодорожных путей, 4335 километров автодорог, девять портов, 14 аэропортов, 34 электростанции, а также десять больших и около тысячи малых ГЭС. Это прибыльные проекты.
Считается, что Китай также обогнал США по части "помощи" Африке (75 миллиардов долларов с начала тысячелетия). Но такая ли уж это благотворительность — создание целых отраслей медицины или фармацевтики плюс обучение в ближайшие годы 200 тысяч техников на месте и 40 тысяч техников-специалистов в Китае? Это необходимо, поскольку происходит слияние новой, индустриальной, Африки с глобальной китайской экономикой. Вплоть до переноса туда немалой части китайских производств, полностью или в виде части циклов.

Собственно, гарвардская книга как раз об этом — о сути процесса, о направлении движения. О том, что Африка завтра может стать тем, чем стал Китай совсем недавно, местом, где производится все что можно, и для всего мира.

Как они этого добились: процесс стартовал еще в 60-е годы прошлого века. Китай тогда сотрясался от ужасов "культурной революции", но в Африке все-таки шли первые эксперименты. И только сейчас семена дали мощные всходы.

Национальный флаг Китая
© AP Photo / Andy Wong
Китай хочет соблюдать условия сделки с Ираном, несмотря на решение США

Далее. Начиналось освоение Африки с "государственного капитализма". Но в процессе Китай, по мнению авторов, изменил всю систему, став абсолютно капиталистическим обществом с направляющей ролью государственного бизнеса. Секрет успеха в Африке — в сочетании частного интереса с государственной поддержкой.

Наконец, дело еще и в идеологии. В китайских СМИ об Африке пишут как нигде больше в мире и обязательно упоминают принцип китайского невмешательства во внутренние дела государств и обществ. Речь о странах, где друг друга уничтожают племена, где у власти увешанные непонятными орденами полковники или лейтенанты. Китай не учит других жить и работает с любой властью. Коррупция? Китайцы знают, что в таких странах делать. И так — по всему миру.

Вспомним, чем была Африка всего лишь столетие назад. Бельгия, Португалия, Англия, Франция — все захватывали громадные куски территорий Черного континента. Сейчас остались только их языки, а в остальном даже память о них вытесняется китайцами.

Провал колониализма — длинная и поучительная история, в которой слились и простая экономическая логика (жадность и грабеж), и потребовавшаяся колонизаторам идеология "развития дикарей" до уровня несравненных западных ценностей. Очень похоже, что идеология подмяла под себя материализм. Африканские общества не стали западными, не стали развиваться так, как от них ожидалось. Западная система пришла в недоумение и провалилась на этом в глобальном масштабе, не только в Африке.

Министр экономики Октавиан Калмык в Китае на переговорах
© Photo: http://mec.gov.md
Молдова и Китай готовят соглашение о свободной торговле

СССР делал на континенте нечто похожее, но пытался создать там общество "противоположное" — некую народную демократию, если не социализм. С тем же результатом. Китай же не пытается менять сущность людей, а воспринимает африканцев такими, какие они есть.

Французский министр: Европа должна сказать "нет" доминированию США>>>

И вот каким может стать мир через полвека-век. Сейчас столкновение цивилизаций подогревается прежде всего по линии джихадистской идеологии, заразившей Ближний Восток и не только его. И проблемы лишь начинаются. Но пессимисты совсем недавно любили говорить: Ближний Восток — это цветочки, вот подождите, когда проснется Африка. Дикая нищета, хорошо вооруженные озлобленные люди, жуткие болезни — хорошо, что все это закупорено пока в рамках континента.

Но если Африка вместо этого производит довольно сложную продукцию, готовит инженеров и техников, а также врачей и ученых — и все это благодаря Китаю, то кому будет принадлежать моральное и любое другое лидерство в завтрашнем мире? И что нам по этому поводу делать — только завидовать?

По теме

Китай выйдет на новый уровень покорения космоса в 2017 году
Китай готовится стать главным игроком на рынке Интернет-технологий
Политолог: Китай усилит военное присутствие на Ближнем Востоке
Теги:
мастерская, мир, инвестиции, экономика, развитие, Африка, Пекин, Китай, Экономика, бизнес и финансы
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Акция Бессмертный полк в Риге
    Закрутить гайки

    МВД Латвии подготовило поправки к закону, предусматривающие ужесточение порядка организации публичных мероприятий.

  • Предполагаемая тюрьма ЦРУ в Антавиляй, ноябрь 2009 года
    Тайное становится явным

    Европейский суд по правам человека на следующей неделе объявит свое решение по делу о возможной секретной тюрьме ЦРУ в Литве – Вильнюс все отрицает.

  • Заседание Рийгикогу
    Клуб путешественников

    В Петербурге завершился грандиозный экономический форум, где не было официальных представителей эстонской власти. Какова география визитов чиновников из Таллинна?

  • Каштан, архивное фото
    Каштан под замену

    Белорусские каштаны стали жертвой пришедшей из Европы болезни - из-за нее уже к середине лета многие из них теряют листву.

  • Президент Георгий Маргвелашвили
    Не только грузины

    Президент Грузии обратился к парламенту республики с просьбой упростить процедуру получения двойного гражданства для представителей диаспоры.

  • Адгур Ардзинба
    25 шагов к успеху

    О своих ожиданиях от форума "Стратегия-2025" и от программы по развитию экономики Абхазии в интервью Sputnik рассказал министр экономики республики.

  • Задержание подозреваемого. Архивное фото
    Торговцы смертью

    Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызстана задержали лейтенанта милиции и пограничника.

  • Студентка в аудитории Московского педагогического государственного университета, архивное фото
    Право на выезд

    Таджикские преподаватели, студенты, исследователи и ученые теперь не имеют права выезжать за границу на учебу или в командировку без официального разрешения.

  • Иностранные рабочие
    Мы вам поможем!

    Власти Узбекистана помогут гражданам республики легально устроиться на работу за рубежом – инициативу обсуждает кабмин страны.

  • Граница Южной Осетии с Грузией
    Граница на замке

    Руководитель погранслужбы ФСБ России рассказал об обстановке на приграничных с Грузией территориях Южной Осетии и Абхазии.

  • Акция Бессмертный полк в Риге
    Закрутить гайки

    МВД Латвии подготовило поправки к закону, предусматривающие ужесточение порядка организации публичных мероприятий.

  • Предполагаемая тюрьма ЦРУ в Антавиляй, ноябрь 2009 года
    Тайное становится явным

    Европейский суд по правам человека на следующей неделе объявит свое решение по делу о возможной секретной тюрьме ЦРУ в Литве – Вильнюс все отрицает.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Третий Национальный конкурс молодых журналистов Перспектива
Церемония награждения победителей Третьего конкурса молодых журналистов "Перспектива"
Уроженец Китая решил проехать все города ЧМ-2018 на коне
Уроженец Китая решил проехать все города ЧМ-2018 на коне
Все градоначальники Кишинева
Все градоначальники Кишинева за более, чем 200 лет

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться