Работать за границей — почему молодежь бежит из Кишинева в Нью-Йорк и Милан

Все знают, что молодежи в Молдове не хватает рабочих мест. Но когда знакомишься с данными исследования, опубликованного Международной организацией труда, кровь стынет в жилах.

Почти треть молодых людей в Молдове — 27,8 процента — не работает и не учится. Это очень, очень много.

Речь явно не о ленивых бездельниках, которым нравится сидеть на шее у родителей, свесив ножки. Категорически не согласен с теми, кто считает тунеядцами нынешнее поколение. Это неправда, наша молодежь хочет и умеет работать — работать много, тяжело и упорно.

Но только не в Молдове.

— Здравствуйте, давно не виделись! Как семья, как дети?— Все хорошо, слава Богу. Сын переехал с семьей из Нью-Йорка в Вашингтон. Все же Нью-Йорк — сложный город. А Вашингтон потише, поспокойнее, там и детский сад поближе. Вчера день рождения отпраздновал, 23 года. Собирается открыть небольшой бизнес вместе с другом — грузоперевозки по Восточному побережью…

Это не диалог из голливудского фильма. Обычная беседа двух знакомых жарким днем на кишиневской улице.

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Когда жители нашей страны говорят о детях, то названия зарубежных городов мелькают в их речи непринужденно и даже обыденно. Кажется, что переезд из Турина в Милан для молодых людей из Молдовы уже привычнее, чем из Дондюшан в Кишинев.

А вот еще одна житейская история. Мой знакомый — Игорь, полный сил, умный, энергичный 25-летний человек. Хорошая семья, чудесный сын. В Молдове он занимался тем же, чем занимается сейчас в Америке — колесил по стране. Здесь он развозил образцы консервов по магазинам. Там возит, что придется, на грузовичке. Судя по фотографиям в Facebook, исколесил все штаты — бензоколонки, шоссе, солнце, дорожная пыль… Та же жизнь? Та, да не та.

"Мой сын здесь вырастет, пойдет в колледж, станет инженером в нефтяной промышленности, в металлургии или в прибрежном менеджменте. Я уже все посчитал. У него будет зарплата в 120-130 тысяч долларов в год, хороший дом и хорошая пенсия. А в Молдове мне делать нечего, — твердо говорит Игорь. — Года через два встану на ноги, заберу отсюда родителей, и тогда всё".

С университетским дипломом — в кебабную

Еще раз повторим эту жуткую цифру: треть молодежи в Молдове не работает и не учится. Учебу в Молдове молодые люди считают напрасной тратой сил, времени и денег. Неудивительно, ведь у каждого из них есть знакомые с университетским дипломом, которым вынуждены работать в пиццериях и кебабных.

Рынок труда давно перенасыщен юристами и экономистами, которых тысячами штампуют молдавские вузы. Потерял силу даже аргумент "зато у нас образование дешевле". Все больше молодых людей предпочитает образование, пусть подороже, но за границей — в Польше, России, Румынии, Болгарии — там, где университетский диплом и вправду помогает найти интересную работу и построить достойное будущее.

И потом, молодые люди знают, что им всё равно придется уезжать из Молдовы. Они не видят смысла в том, чтобы платить большие деньги отечественным вузам за "образование без трудоустройства".

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Когда юноши и девушки перестают интересоваться образованием в родной стране, то это очень тревожный сигнал. Это значит, что искать себе пару, создавать семью и рожать детей молодые люди собираются за границей, а не на родине.

Об этом стоит задуматься и власти, и обществу, и семье, пока не произошла катастрофа. Нужно всем вместе попытаться изменить картину мира, в котором для нашей страны остается все меньше места.

Стою в магазине, а за мной — молодая мама с мальчиком лет 15-ти. Мама поучает сына: "Видишь, как плохо у нас, в Европе совсем не так". "Почему у нас плохо?" — спрашивает мальчик. "Видишь, и очередь у кассы, и продукты простые, а в Европе продукты хорошие", — отвечает мама. "А Борькин папа говорит, что и за границей ничего бесплатно не продают…", — с сомнением произносит сын.

Молодежь в Прибалтике мечтает покинуть свою страну

Недавно ООН опубликовала прогноз, в котором Молдова была названа первой в списке государств, стремительно теряющих население. По подсчетам демографов, к 2100 году в нашей стране останется только 49% от нынешнего количества жителей.

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Это печальное достижение с Молдовой делят страны Прибалтики, которые в 90-х были маяками евроинтеграции для стран бывшего Восточного блока. По данным агентства Bloomberg, Латвия с 1991 года потеряла уже 25% жителей, и по прогнозу ООН, к 2100 году потеряет еще 41% населения.

Интересно, что молодежная безработица в этих странах очень похожа на "молдавскую".

По данным статистического бюро Eurostat, в Латвии уровень молодежной безработицы составляет более 17%. Казалось бы, ничего особенного — в принципе, в странах Евросоюза уровень безработицы среди молодых людей везде примерно один и тот же, 15-17%.

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Но вот, что привлекает внимание. Как и в Молдове, огромное число юношей и девушек в Латвии (42%) считают, что местная система образования плохо адаптирована под нужды рынка труда. А каждый второй (!) хочет уехать в другую страну ЕС для учебы или в поисках работы. Из проживающих в Латвии молодых людей 16% нигде не работают и не учатся.

Знакомо звучит, правда?

А ведь совсем недавно — 10-20 лет назад, что в рамках истории мелочь, — в странах Восточной Европы взахлеб восхищались Прибалтикой, считая ее образцовой "историей успеха". Вот, что значит пропаганда.

Молдову никто не ждет на рынке труда в ЕС

Даже самые оптимистичные сторонники евроинтеграции признают, что Прибалтика оказалась ненужной на рынках Евросоюза. В том числе и на рынке труда. Латышские юноши и девушки не могут найти для себя применение на родине, потому что для Латвии не нашлось места у конвейера ЕС. С точки зрения западного работодателя молодые латыши — это дешёвая и покорная рабочая сила. А вот Латвия в целом, как государство — не нужна.

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Это повод задуматься и о судьбе Молдовы. Наша страна тает, как кусочек масла, ползущий по наклонной сковородке европейской интеграции. И на этом жарком и долгом пути уже просматривается финиш, совсем не похожий на свет в конце тоннеля.

"Люди, будьте бдительны", — как верно сказал знаменитый чешский антифашист. Сберегите своих детей — в гостях хорошо, а дома намного лучше.

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