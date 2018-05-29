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Сторонница членства Великобритании из Евросоюза у арены Уэмбли в Лондоне

Европа больше не хочет спастись

© Sputnik / Алекс Макнотон
Колумнисты
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Виктор Мараховский
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С чем связан отход от религии в европейских странах - рассуждает колумнист Виктор Мараховский.

Вначале — новости. Успешный референдум за либерализацию закона об абортах в Ирландии вызвал широкое одобрение в передовых СМИ мира.
Само по себе голосование имело скорее символический смысл: ранее гражданкам, желавшим прервать беременность без медицинских показаний, достаточно было отбыть в любую соседнюю страну. Теперь это можно будет делать на месте — то есть экономнее, пишет обозреватель РИА Новости Виктор Мараховский.

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Интереснее другое. По мнению журналистов, в Ирландии совершен новый шаг на пути европейцев прочь от своей традиционной религии. Потому что главным противником абортов выступала католическая церковь. А раз в традиционно католической стране большинство за — значит, позиции церкви сильно ослабели.

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"Нью-Йорк Таймс" ставит ирландский референдум в ряд других признаков секуляризации, то есть отказа развитых стран от религиозной жизни:

1) В Италии папа предложил укрупнить сотни приходов — проще говоря, закрыть особо непосещаемые.

2) В Австрии Венская архидиоцеза объединила свои 660 приходов в 150 еще несколько лет назад.

3) В Люксембурге минувшей осенью правительство отменило религиозные уроки в школах.

4) В Испании, по последним данным, лишь 20% католиков посещают богослужения, во Франции — десять процентов, в Нидерландах — пять процентов. В Германии падают объемы пожертвований церкви.

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А теперь — самое интересное. На этом фоне, констатирует газета, папа римский Франциск демонстративно игнорирует происходящее в Европе. И фокусируется на "глобальном юге", то есть на Африке, Южной Америке и Юго-Восточной Азии, где уровень религиозности населения еще высок. Он призывает священников активнее участвовать в жизни обездоленных, помогать им и защищать от произвола. И тем самым как бы признает, что Бог в версии традиционной западной церкви нужен только бедным, необразованным и бесправным.

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При этом ему следует поторопиться, ехидно намекают журналисты. Потому что даже в оплоте мирового католицизма Бразилии, как ожидается, к 2030 году католики станут меньшинством — часть паствы уходит в атеисты, часть в евангелические секты, относящиеся к жизни либеральнее и проще.
…Мотивы, по которым римская церковь (как, впрочем, и протестантские — число прихожан падает у всех) перебрасывает основные усилия из Европы и Северной Америки в жаркие бедные страны, нас, в принципе, касаются мало. Нам по понятным причинам ближе другой вопрос: на что "богатые, образованные и защищенные" заменяют религию. Переходят ли они в некое новое высшее качество по сравнению с религиозными землянами из жарких бедных стран? Становятся ли контролирующими свою жизнь сверхчеловеками, рационально орудующими знаниями и стремящимися к саморазвитию?

Статистика говорит, что нет. Статистика говорит, например, что в самой атеистической стране Европы Нидерландах (неверующих 40%, агностиков 30%) "в последние 20 лет школьники показывают все худшие и худшие результаты в чтении, математике и научных дисциплинах", а число едва умеющих читать детей за последнее время удвоилось.

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Статистика говорит также, что в другой сильно секуляризированной стране, Великобритании, наблюдается жестокий дефицит квалифицированных кадров: "к 2024 году нам будет не хватать четырех миллионов высокообразованных людей и шести миллионов низкоквалифицированных — уже сегодня у нас девять миллионов людей, плохо умеющих читать и считать".

Кстати, тенденция наметилась не вчера. То, что граждане высокопросвещенных стран выбирают профессии, не требующие напряжения мозга и знаний, констатировали еще несколько лет назад. "Девяносто четыре тысячи молодых людей и девушек окончили курсы стилистов и визажистов, хотя на рынке для них всего 18 тысяч вакансий. Восемьдесят три тысячи получили журналистское и пиарное образование, чтобы заполнить 65 тысяч рабочих мест. При этом на 275 тысяч требуемых строительной отраслью мест претендуют 123 тысячи выпускников, а на 72 тысячи мест инженеров — 40 тысяч выпускников", — писала "Гардиан" в 2012-м. Как легко заметить, за истекшие шесть лет ситуация лишь усугубилась.

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Тут, кстати, есть своя ирония. Необходимые кадры для выполнения трудной работы, требующей мозга и повышенной собранности, в передовые страны все больше импортируются — как раз из прозябающих в нищете и религиозности уголков мира. От инженеров и врачей до собственно священников (это, если к ней добросовестно относиться, служба тоже крайне тяжелая).

Иными словами, не заметно, чтобы отказ от религии совпал у благополучных наций с какими-то коллективными интеллектуальными прорывами.

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Зато налицо другие прорывы. В частности, у просвещенных наций зафиксирован резкий рост потребления "органической еды", которая, предположительно, очень оздоровляет организм и продлевает счастье, — и плевать, что медицинские исследования никакого благотворного влияния на организм по сравнению с едой обычной у нее не обнаруживают. Зато Органик Фуд стоит в среднем в полтора-два раза дороже — и просвещенные европейцы массово стремятся есть эти люксовые моркови и лакшери-картошку. Потому что верят.

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Кстати, эти же просвещенные рациональные люди все чаще обращаются к "альтернативной медицине" — основанной не на клинических исследованиях, а на смелых концепциях, передовых умозрительных теориях и прочих секретах долголетия древних майя. Альтернативной медицине они тоже верят.

Эти же просвещенные люди отказываются от самой экологически чистой и дешевой на свете атомной энергии, предпочитая дорогущую и (сюрприз) тоже токсичную "чистую солнечную". Кстати, среди веганов (не едящих ничего животного, потому что "нельзя отбирать молоко у телят" и "яйца несут куры в концлагерных условиях") в передовом мире подавляющее большинство "с дипломами".

И это мы не говорим о тех случаях, когда просвещенные люди дружно голосуют за что-нибудь действительно полезное, — но не потому, что изучили вопрос и убедились в его полезности, а тупо потому, что модно и авторитеты советуют. А авторитетам они верят не хуже, чем их верующие прапрадедушки.

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…Иными словами, так называемый отход от религии вовсе не означает освобождение гордого и могучего разума европейцев (или американцев, или продвинутых россиян). Он означает лишь, что данные граждане не верят в "спасение души по старинке", заповеданное не знавшими удобств предками и представляемое в скучных архаичных формах. Зато они запросто и некритично принимают то, что, как им сказали — полезно, престижно, экологично. И конечно же, передово. Особенно если это модно-полезное им увлекательно пропиарили — желательно с анимацией в 3D.

Кстати, показательно, что в России наиболее "антирелигиозно" настроенная часть граждан — та, что ходит на лекции научных журналисток и ухохатывается над ритуальными освящениями ракет и АЭС — является, как правило, детьми высокодуховных интеллигентов конца советского периода. Те, напротив, ухохатывались над коммунистическими ритуалами и с большей или меньшей демонстративностью ходили в церковь. Потому что религиозность тогда была таким же элементом моды и продвинутости, как и прослушивание Deep Purple.

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Все это заставляет предположить, что религию из просвещенных частей мира выдавливают не условные Силы Разума. А скорее — более успешные и убедительные конкуренты на рынке надежд, страхов и эмоциональных переживаний.

То есть на самом деле передовые граждане просвещенных стран просто больше не верят, что у них есть душа и ее надо от чего-то спасать.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
аналитика, религия, политика, европа, ЕС, Политика
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