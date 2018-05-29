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Работник Газпрома на газохранилище

"Турецкий поток" — только прелюдия: Европа готовится драться за газ

© Sputnik / Igor Zarembo
Колумнисты
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Дмитрий Лекух
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В минувшую субботу состоялось подписание официального протокола между ПАО "Газпром" и правительством Турецкой Республики о сухопутном участке транзитной нитки газопровода "Турецкий поток" для поставок российского газа европейским потребителям.

Что тут важно: это соглашение, в общем-то, ожидалось уже довольно давно, но его подписание было осложнено корпоративным спором "Газпрома" с турецкой Botas по условиям контрактов на поставку российского природного газа турецким потребителям. Противоречия разрешены — и подписанный документ сразу же позволяет перейти к практическим шагам по прокладке сухопутной части газопровода. При этом уже объявлено, что за строительство этой части будет отвечать совместная российско-турецкая проектная компания TurkAkim Gaz Tasima A.S., которую создадут на паритетной основе.

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CC BY 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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Фактически стороны (российский "Газпром" и турецкая Botas) зафиксировали договоренность о скидке, достигнутую еще весной 2015-го, но до сих пор остававшуюся юридически не закрепленной. Обстоятельства, по которым это не произошло ранее, в 2015 году, у нас всех до сих пор остаются в памяти. Теперь же, когда межгосударственный конфликт в общем и целом преодолен, российская монополия вернет турецкой стороне один миллиард долларов накопленной за это время переплаты.

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Тут, в общем-то, все достаточно прозрачно и справедливо: если турецкая сторона, несмотря ни на что, исправно исполняет взятые на себя обязательства по "газовому коридору", то и российская тоже ведет себя вполне адекватно. "Газпром" был готов к разрешению споров с 2015 года — поэтому и согласился на так называемое досудебное урегулирование по цене поставок.

Вопрос теперь в другом.

Как известно, строительство первой нитки "Турецкого потока", направленной на снабжение русским природным газом собственно турецких потребителей, завершено еще в апреле. Теперь речь идет об окончании укладки второй нитки, через которую газ пойдет через турецкую территорию уже в Южную Европу: она будет выводиться в европейской части Турции — там же, где и первая.

Газокомпрессорная станция
© Sputnik / Стрингер
Объявлен срок запуска поставок газа по "Северному потоку — 2"

По словам министра энергетики Турецкой Республики Берата Албрайка, строительство сухопутного участка к границам ЕС будет завершено точно в намеченные сроки — к концу 2019 года. И соблюдение именно этих "заявленных проектных сроков" тут, безусловно, отнюдь не случайно.
Как и то, что все происходящее по большому счету касается не только российской и/или турецкой стороны.

Напомним, что именно в это время ожидаются первые поставки русского газа в Европу и по "Северному потоку — 2". После чего "Газпром" фактически объявляет "негласный тендер" на новые ветки как по северному, так и по турецкому коридору — и ситуация на энергетических рынках Европы кардинально меняется. Потому что теперь конкуренция будет вестись не на уровне "играющих вентилем" стран-лимитрофов. А на уровне двух почти равноценных прямых маршрутов. Которые и будут конкурировать между собой за предоставление лучших условий.

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Тут не надо ничего даже прогнозировать — уже сейчас поставки газа в ту же Германию по "Северному потоку" прилично дешевле, чем по традиционным маршрутам: что через Украину, что через Польшу и Белоруссию.

Строительство газопровода Южный поток / Începutul construcției gazoductului South Stream
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Молдова, "Северный поток – 2" и "Южный поток": откуда брать газ

И оттого неслучайным выглядит "неожиданное" завершение давнего спора между "Газпромом" и брюссельской Еврокомиссией. Ибо именно на прошлой неделе (по чистой случайности, видимо) стало известно об удовлетворяющем обе стороны завершении антимонопольного расследования, которое ЕК проводила против российского газового монополиста.

Россия данным решением полностью удовлетворена. "Мы всегда подтверждали намерение добросовестно сотрудничать с целью поиска конструктивного взаимоприемлемого решения в рамках установленной процедуры", — заявил, в частности, заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

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Теперь пусть северный и турецкий маршруты (читай — Германия и Турция) конкурируют за право строительства через свои хабы "третьих и четвертых ниток". Потому что русский трубопроводный газ в ту же Италию, например, может идти как по одному, так и по другому пути. Или через Австрию, или через дно хоть Ионического, хоть Адриатического моря. Для поставщика ресурса уже не важно.

И это таким коренным образом меняет всю энергетическую карту Европы — к выгоде, кстати, не только поставщика, но и конечных потребителей, — что теперь уже вполне реально может сравниться с той "газовой революцией", которую СССР и ФРГ провели через знаменитую сделку "Газ в обмен на трубы". К взаимному удовольствию и неудовольствию некоей третьей, заокеанской стороны.

Кстати, напомним: тот прежний, сухопутный газовый коридор, построенный Германией и СССР, шел через обретшую позже незалежность Украину.

Которая с тех пор исчерпала свое положение фактического транзитного монополиста — и на новой энергетической карте Европы либо согласится играть сугубо второстепенные роли, либо вообще останется ни при чем.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
трубопровод, газовый поток, газ, "Газпром", Общество
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