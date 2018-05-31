Чудесное спасение Бабченко, или под куполом украинского цирка

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко специально для Sputnik рассуждает о том, кто извлек выгоду из инсценировки убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Итак, Аркадий Бабченко жив-здоров, и цветы у его подъезда, которые должны были символизировать скорбь прогрессивного человечества, переквалифицированы в олицетворение радости "цивилизованного мира".

© Sputnik / Сергей Гунеев Песков: история с Бабченко доказывает - быть журналистом на Украине опасно

Правда "цивилизованный мир" сильно радоваться не спешит. Международные правозащитные организации, западные политики и СМИ откровенно обиделись. Их заставили сыграть роль шутов в чужой постановке. И кто заставил? Луценко (генпрокурор Украины), Грицак (глава СБУ) и Бабченко. Кто эти люди?

Первого если широкая западная общественность еще и помнит, то исключительно как любителя устраивать пьяные дебоши в германских аэропортах. Известность второго связана с профессиональной деятельностью. Он сумел в считанные годы довести спецслужбу до состояния постоянной "игры в шпионов" в старшей группе детского сада. Петр Порошенко уверен в его верности, так как считает, что Грицак не способен сообразить даже то, что шефа можно предать.

Кто такой журналист Бабченко, широкие слои населения до последнего момента вряд ли знали. Мало ли в интернете блогеров, по три раза на дню хоронящих Россию и с замиранием сердца ожидающих, когда же наконец санкции, падение цен на нефть и американские "Абрамсы" подведут черту под русской цивилизацией? Мечтающих вернуться на не оценившую их Родину в обозе интервентов. А пока вынужденно осевших на Украине. Ибо Европа не приняла.

Но теперь Бабченко прославлен на полмира. Его смерть и чудесное воскресение обсудило каждое уважающее себя СМИ России и Европы. Украинские и европейские политики, журналисты и правозащитники, бросившиеся было раздувать новое "дело Скрипалей", вдруг узнали, что все они выступили в кордебалете.

Что-то не срослось у СБУ. То ли Грицак взял руководство операцией в свои руки и решил, что и так сойдет. То ли в последний момент отвечавшие за исполнение офицеры испугались неожиданно громкого международного резонанса (на Украину даже срочно выехала спецкомиссия ОБСЕ, чтобы разобраться с непонятным мором, напавшим на местных журналистов и блогеров).

© Sputnik / Виталий Белоусов "Пропагандистский эффект": Захарова прокомментировала ситуацию с Бабченко

Провокация явно задумывалась с целью обвинить Россию в политическом убийстве, а для этого, помимо "исполнителей", которых СБУ наловит на улицах украинских городов столько, сколько будет надо, было необходимо и тело. Уже находившийся в статусе мертвого юридически, Бабченко, вероятно, должен был бы перейти в него и фактически. Пафосные похороны "жертвы Кремля" завершили бы картину и дали возможность многим "достойным людям" выступить с проникновенными речами.

Информационная картина первой половины дня (пока Бабченко был "мертв") свидетельствует, что он не должен был выжить. Иначе нам придется предположить, что Луценко и Грицак потеряли последние остатки адекватности и решили пошутить (поиграть в казаков-разбойников).

О том, что СБУ проводит "спецоперацию" (организовывает провокацию), думаю, не были предупреждены ни Порошенко, ни Гройсман, ни Климкин, ни союзники Украины. В результате все эти люди уже к концу дня выглядели более чем глупо на фоне живого Бабченко.

Вряд ли "уважаемые западные коллеги" обрадовались, что им пришлось поработать клоунами. И вряд ли Запад простит исполнителям провокации ту неприглядную роль, которая была прописана ему в украинской пьесе "Убийство Бабченко".

В целом, пользу из "спецоперации" СБУ извлек только лично Бабченко. Он резко повысил свою узнаваемость, на время стал фактором медийной жизни половины мира. Выросла его капитализация. Появился шанс получить хорошую работу.

Но у этой медали есть и оборотная сторона. Бабченко лично рассказал всем, что "кремлевский режим" развернул на него охоту, СБУ постоянно разоблачает очередных "убийц-охотников".

© Sputnik / Руслан Кривобок Бабченко жив, а его убийство оказалось инсценировкой

Но ведь в какой-то момент может не разоблачить. Если Бабченко теперь будет убит, версия "кремлевского следа" автоматически станет одной из основных. Скажут, что, вот, Кремль и ФСБ "отомстили оппозиционеру за розыгрыш".

В общем, после "спецоперации" СБУ на Западе появилось большое количество политиков и общественных активистов, недоумевающих и крайне недовольных Украиной, ее руководством, силовиками и спецслужбами. А сам Бабченко превратился в благодатный объект для будущих антироссийских провокаций.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.