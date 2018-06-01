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Дети играют в кучу малу

"Жесть" несусветная: во что играли дети в СССР

© Sputnik / Виталий Карпов
Колумнисты
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Валерий Балан
Тема:
Четверть века без СССР (39)
15040

Обозреватель Sputnik Молдова вспомнил свои лучшие годы и уверен, что у многих читателей было точно такое же детство.

Если вспомнить, в какие игры играли мы, дети 80-х, то можно удивиться: как же нам удалось тогда выжить? Чего только стоили эти жуткие названия: "Войнушка", "Казаки-разбойники", "Сифа", "Жмурки", "Крокодил", "Выбивалы-вышибалы", "Ножички"…

После школы, чаще даже не заходя домой, мы начинали играть в самые разные, порой, опасные игры. Все вместе: и мальчишки, и девчонки.

Нам нравилось играть в "ловки" или в казаков-разбойников потому, что можно было касаться друг друга. И никому тогда и в голову не приходило, что это может считаться домогательством.

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Дети играют в "войну" во время плановых тактических учений воздушно-десантных войск Вооруженных Сил СССР

А еще мы умели делать шалаши у дорог и строить "штабы" на ветках деревьев. Мы могли сгонять на "великах" в другой конец микрорайона или даже города, потому что там на деревьях яблоки, абрикосы, сливы были вкуснее. Ничего, что зеленные, зато без нитратов, о которых тогда ни мы, ни наши родители, разумеется, слыхом не слыхивали. А как же угроза диареи, удивимся сегодняшние мы? Да тогда и слова-то такого мы не знали.

Зато изобретали свои выражения, шифруя тем самым "информацию не для родителей". Они, конечно же, делали вид, что не понимали нас, но разоблачали все наши "шпионские истории", иногда даже подыгрывая нам. А мы попадались на их уловки.

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Давайте признаемся: наше детство было одновременно и беззаботным, и с риском для жизни. Помните эти "бутылочки с карбидом, а еще — "дымовушки", а "пугачи" со спичечной серой или световые "бомбы" из марганцовки и магния? Вообще взорвать что-нибудь всегда было приятно. Да, соседи пугались, учителя паниковали, родители наказывали, зато сверстники уважали.

"Жесть", — скажут современные дети, и снова равнодушно "нырнут" в свои гаджеты с горящими танками, замученными зомби, веселыми эльфами, бешенными трансформерами или, на худой конец, разукрашенными пони-русалками.

И ведь, действительно, "жесть"! Потому что у нас не было Интернета, а у них (у так называемого поколения "индиго") нет дворовых компаний. Да и друзей настоящих у многих нет.

Но дети — всегда дети, они познают этот мир через игры. А, может быть, благодаря им они смоделируют потом свой мир. И пусть он будет без реальных взрывов, без глупого героизма, без жертв, без угроз, без войны…

Давайте вспомним, какие игры предпочитали дети, рожденные и выросшие в СССР. Что характерно: жили мы в огромной стране — "необъятной родине нашей", а в игры играли так, будто все вместе выросли в одном дворе.

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Тема:
Четверть века без СССР (39)
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