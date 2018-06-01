К чему готовят детей в Молдове прямо с пеленок

Цветы жизни, в прямом смысле пробивающиеся с самого детства через тернии безразличия, коррупции и нищеты: колумнист Sputnik рассуждает о том, как живут дети в Молдове, и от кого их нужно защищать?

Весь мир отмечает в пятницу Международный день защиты детей — праздник детства, беззаботности, радости и отдыха. Ведь для большинства мальчишек и девчонок в нашей стране этот день ассоциируется с началом долгожданных летних каникул.

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Маленькие, но взрослые не по годам

А для взрослых 1 июня — не просто очередная дата в календаре или дополнительный выходной, а напоминание о том, что именно от нас зависит, насколько благополучным будет настоящее и будущее наших маленьких сограждан.

С трудностями молдавские дети начинают знакомиться с пеленок. Их как бы готовят к непростой или, правильнее сказать, суровой жизни. Ну, чтобы они были закалены.

Все начинается еще в роддоме. Чаще всего молодую маму смачно "обслуживают", если она денежно не простимулирует свои роды. Боже упаси, я не утверждаю, что со всеми так. Но сколько кошмарных историй рассказывают роженицы в сети — роды в туалете или под присмотром санитарки, к примеру. Денег нет? Держитесь…

© Photo : Derek Maul Почему в Молдове гибнут дети, или Тотальная анестезия

Эпопея с прививками. Как они у нас в стране делаются знает каждый. Ребенок не проходит никаких скрупулезных обследований, не сдает анализы (как это делают в той же Европе, куда некоторые так стремятся). А у нас — шлеп укол, и иди, деточка, играй. Авось без осложнений обойдется. Ну и что, что вакцину мы закупаем подешевле, а то и вовсе бесплатно она нам достается. Температура 39 не от нее, потеря слуха еще какие-то проблемы со здоровьем не от нее. А не сделаете — в сад не попадаете и в школу вашего ребенка не возьмут. Баста.

Детский сад. Помните историю про гнилые продукты, которые подавали на стол малышам в столичных детсадах и массовые отравления детей? Громкое дело, да что-то тишина на счет виновных. Мне лично запомнились лишь парочка увольнений, да переданное в суд дело и… все. Но в любой нормальной стране такого бы не произошло, а если бы случилось, то за этот чудовищный бизнес на детях и на их здоровье виновных посадили бы в тюрьму.

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Школы. Больная тема особенно для сел. Привет от экс-министра просвещения, а ныне "белой и пушистой" Майи Санду. Сотни школ в Молдове именно по ее указу были закрыты. Забыли? Огромные здания пустуют — там не слышно детских голосов, там пылятся школьные парты.

© Sputnik / Miroslav Rotari "Убитых школ" Майе Санду прощать нельзя

Спортивные площадки заросли травой по колено, а сами "храмы знаний" превратились в лакомый кусок для мародеров. Теперь с легкой руки Майи Санду, чтобы попасть в школу надо преодолеть несколько десятков километров, и это хорошо если есть школьный автобус, а если его нет или если он сломался, то на попутках или дома сидеть. А ведь в школу надо и в дождь, и в жару, и в снег? Но ведь речь идет о детях, а не о взрослых, которым к трудностям не привыкать… Вот так без угрызения совести Санду оставила молдавские села без школ. Теперь село без школы, зато с баром да не одним, где старшеклассники будут коротать свои вечера. Ну, а что же еще им делать? Ликбез говорите, как бы не так… Какое дело Майе Санду до наших детей, она же в президенты рвется — держитесь, как говорится, у этой "леди" куча подобных ликвидации школ идей.

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Международный день защиты детей — это не просто праздник, а, в первую очередь, напоминание об ответственности общества за настоящее и будущее маленьких сограждан, за обеспечение самого главного права каждого ребенка — права на счастливое детство.

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