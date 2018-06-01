К чему готовят детей в Молдове прямо с пеленок

Весь мир отмечает в пятницу Международный день защиты детей — праздник детства, беззаботности, радости и отдыха. Ведь для большинства мальчишек и девчонок в нашей стране этот день ассоциируется с началом долгожданных летних каникул.
Маленькие, но взрослые не по годам
С трудностями молдавские дети начинают знакомиться с пеленок. Их как бы готовят к непростой или, правильнее сказать, суровой жизни. Ну, чтобы они были закалены.
Все начинается еще в роддоме. Чаще всего молодую маму смачно "обслуживают", если она денежно не простимулирует свои роды. Боже упаси, я не утверждаю, что со всеми так. Но сколько кошмарных историй рассказывают роженицы в сети — роды в туалете или под присмотром санитарки, к примеру. Денег нет? Держитесь…
Эпопея с прививками. Как они у нас в стране делаются знает каждый. Ребенок не проходит никаких скрупулезных обследований, не сдает анализы (как это делают в той же Европе, куда некоторые так стремятся). А у нас — шлеп укол, и иди, деточка, играй. Авось без осложнений обойдется. Ну и что, что вакцину мы закупаем подешевле, а то и вовсе бесплатно она нам достается. Температура 39 не от нее, потеря слуха еще какие-то проблемы со здоровьем не от нее. А не сделаете — в сад не попадаете и в школу вашего ребенка не возьмут. Баста.
Детский сад. Помните историю про гнилые продукты, которые подавали на стол малышам в столичных детсадах и массовые отравления детей? Громкое дело, да что-то тишина на счет виновных. Мне лично запомнились лишь парочка увольнений, да переданное в суд дело и… все. Но в любой нормальной стране такого бы не произошло, а если бы случилось, то за этот чудовищный бизнес на детях и на их здоровье виновных посадили бы в тюрьму.
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Школы. Больная тема особенно для сел. Привет от экс-министра просвещения, а ныне "белой и пушистой" Майи Санду. Сотни школ в Молдове именно по ее указу были закрыты. Забыли? Огромные здания пустуют — там не слышно детских голосов, там пылятся школьные парты.
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Международный день защиты детей — это не просто праздник, а, в первую очередь, напоминание об ответственности общества за настоящее и будущее маленьких сограждан, за обеспечение самого главного права каждого ребенка — права на счастливое детство.
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