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Ангела Меркель и Дональд Трамп. Архивное фото

Шантаж Трампа сорвался: Меркель спасает "Северный поток-2"

© AP Photo / Evan Vucci
Колумнисты
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Иван Данилов
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Идея отомстить США с помощью ослабления или отмены антироссийских санкций, или даже полноценного "поворота к России" в плане военного и экономического сотрудничества, еще не прижилась в европейском политическом мейнстриме, об этом рассуждает колумнист Иван Данилов.

Две недели назад флагман американской деловой прессы The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в администрации Дональда Трампа сообщил от том, что американский президент выставил Ангеле Меркель ультиматум: Германия должна отказаться от "Северного потока — 2" в обмен на согласие Трампа начать переговоры по предотвращению торговой войны между США и Евросоюзом.

Трубы для газопровода Nord Stream 2
© Sputnik / Sergey Guneev
"Северный поток - 2" пришел к немецким берегам

Фактически перед немецкой стороной был поставлен нелегкий выбор: нужно было или отказаться от "Северного потока — 2" в обмен на возможность "поговорить с Трампом" с целью как-то убедить его воздержаться от введения санкций против европейских производителей стали и алюминия, или готовиться к настоящей торговой войне с США, пишет обозреватель РИА Новости Иван Данилов в своей колонке. 

Поскольку американское правительство под предлогом того, что импорт европейской стали и алюминия угрожает национальной безопасности США (!), все-таки ввело обещанные тарифы, можно сделать вывод: на данный момент Ангела Меркель проявила нехарактерную для европейских политиков решимость в плане защиты национальных интересов Германии, отказавшись выполнять условия, выставленные американским президентом.
Можно сказать, что Евросоюз прошел важный этап экзамена на право быть одним из полюсов силы будущего многополярного мира, но до успешного финала еще довольно далеко. Как минимум потому, что Вашингтон готовит новый пакет санкций против ЕС.

Как сообщает Foreign Policy со ссылкой на "трех высокопоставленных американских чиновников", администрация Трампа готовится ввести санкции против европейских компаний, которые участвуют в строительстве и финансировании "Северного потока — 2".

"Они ни перед чем не остановятся, чтобы заблокировать "Северный поток", — цитирует FP одного из американских чиновников.

45-ый президент США Дональд Трамп
CC BY 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
Трамп играет на трубе: как США хотят остановить "Северный поток-2"

С учетом того что американское руководство склонно выполнять свои угрозы, а торговая война с Евросоюзом уже фактически началась, стоит рассмотреть варианты развития событий уже после того, как санкции против европейских партнеров "Газпрома" будут введены американской стороной.

Прежде всего, не стоит думать, что санкции станут финальной точкой в сложной истории о строительстве российского газопровода. Наоборот, они лишь откроют новую главу. На санкции против европейских металлургов (а заградительные тарифы являются именно санкциями, хотя и формально объявлены лишь "мерами по защите национальной безопасности") Евросоюз уже ответил симметрично, введя заградительные тарифы против нескольких десятков американских компаний, причем полный список товаров, на которые введены тарифы, составляет более десяти страниц. Стоит отметить, что даже ближайший союзник США, Канада, ввела против США ответные протекционистские меры, что указывает на то, что американцев уже просто перестали бояться. Логично предположить, что на дополнительные американские санкции Евросоюз ответит в том же стиле, то есть введя какие-то ограничения против американских компаний. Например, очевидной (и очень болезненной для американцев) мерой может стать введение заградительной пошлины на импорт американского СПГ в Европу, что станет гарантией того, что США ничего не выиграют от санкций против "Северного потока — 2". Более того: в отличие от случая с нефтяными проектами европейских компаний в Иране, среди европейских акционеров "Северного потока — 2" только Royal Dutch Shell имеет значимую деятельность в США, что делает ее уязвимой перед американскими санкциями.

Александр Асафов
© Sputnik /
Асафов: "Северный поток-2" очень мешает амбициозным интересам США

Все же остальные акционеры — Uniper, OMV, Engie, Wintershall — в основном работают вне США, а их деятельность сконцентрирована в Евросоюзе, не говоря уже о том, что некоторые из них имеют значительные активы в России, что будет служить дополнительной мотивацией для сопротивления американским санкциям. С сугубо финансовой точки зрения, даже в случае выхода одного или нескольких акционеров из проекта "Газпром" (при соответствующей поддержке российского государства) вполне может завершить проект в одиночку, и единственной проблемой может стать то, что некоторым европейским политикам сильно не понравится ситуация, в которой американские санкции приведут к дополнительному усилению роли "Газпрома", который будет владеть "трубой" в одиночку.

У американских санкций может быть еще один непредвиденный эффект. Так как американцы начинают "связывать" в рамках торговых переговоров никак не связанные между собой вопросы (например, нет никакой связи между "Северным потоком" и пошлинами на европейскую сталь), у европейских политиков возникает серьезный соблазн "надавить" на болезненную для американцев точку — антироссийские санкции. В качестве ответной меры против США у снятия антироссийских санкций есть дополнительный плюс — эта ответная мера не предполагает никакого ущерба для европейских компаний, а даже наоборот — возвращает им возможности, связанные с чрезвычайно перспективным российским рынком. Первое предложение такого "асимметричного ответа" уже озвучено.

В ответ на вопрос журналиста австрийской газеты Osterreich о том, как Евросоюз должен ответить на действия США, вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил: "Желательно, чтобы ЕС переосмыслил свою позицию (по отношению к России. — Прим. ред.). Ведь санкции прежде всего навредили австрийской экономике. Я всегда предостерегал от того, чтобы отдавать Россию в руки Китая. Настало самое время прекратить злосчастные санкции и нормализовать политические и экономические отношения с Россией".

Gazprom
© Sputnik / Ilya Pitalev
Как аукнется Молдове дружба с теми, кому не угодил Северный поток-2

Бесспорно, идея отомстить США с помощью ослабления или отмены антироссийских санкций или даже полноценного "поворота к России" в плане военного и экономического сотрудничества еще не прижилась в европейском политическом мейнстриме, так же как и не до конца прижилось осознание того, что возврата к золотым временам евроатлантического партнерства уже никогда не будет. Еще не весь европейский истеблишмент осознает, что все попытки "перетерпеть и пережить Трампа" на самом деле являются попытками завязать глаза, лежа на рельсах перед тепловозом истории. Не стоит недооценивать колоссальную инерцию политических и экономических связей между США и Евросоюзом, однако не стоит и переоценивать их влияние. Достаточно посмотреть на российско-украинские отношения, чтобы понять: даже крепчайшие экономические связи, общая история и общие великие победы ничего не значат в том случае, если политическая воля как минимум одной из сторон берет курс на разрыв. В отличие от Украины, которая в принципе является экономически нежизнеспособной без России, Евросоюз без США вполне жизнеспособен с экономической точки зрения, и единственное, чего ему не хватает, — это надежного и не слишком дорогого военного прикрытия, которое вполне может обеспечить Россия.

Если Европа пройдет предстоящий санкционный экзамен на право быть свободной, то остановить политический и экономический дрейф Европы от США уже вряд ли получится, причем силу этому дрейфу будут придавать не только политические, но и экономические причины. Говорят, что нет такого подвига или преступления, которое не смог бы совершить бюргер в борьбе за собственный кошелек и собственную лавку. В этом смысле Трамп покусился на святое — на кошельки и лавки европейских бюргеров. Это не гарантия того, что в спину Трампа вонзится европейский нож, но, судя по первоначальной европейской реакции, шанс на это действительно есть.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
газовый вопрос, Северный поток-2, Ангела Меркель, Дональд Трамп, Общество
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