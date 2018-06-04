18:20 04 Июня 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 27°C
Прямой эфир
  • EUR19.83
  • USD16.98
  • RUB0.27
  • RON4.26
  • UAH0.65
Поиск
Tokio

Ситуация на планете - это не новая экономическая война, это новый мир

© REUTERS / Yuya Shino/File Photo
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Дмитрий Лекух
33 0 0

"Эпоха торговых войн и ограблений", начатая нынешними хозяевами Белого дома, — это не "эпизод" и не случайная флуктуация "рыночной экономики", считает колумнист Дмитрий Лекух.

"Япония считает неприемлемым решение США ввести пошлины на импорт стали и алюминия". "Тереза Мэй выразила глубокое разочарование необоснованным решением США ввести пошлины на металлы". "Евросоюз оспорил решение США ввести пошлины на металлы из стран сообщества в рамках ВТО, призвав всех остальных последовать его примеру". "Правительство Канады обратилось во Всемирную торговую организацию в связи с введением Вашингтоном пошлин на импорт стали и алюминия".

Президент РФ В. Путин принял участие во втором дне работы ПМЭФ - 2018
© Sputnik / Сергей Гунеев
Путин заявил об угрозе экономического кризиса, "которого мир еще не видел"

Заголовки экономических новостей уже много десятилетий не звучали воинственнее, чем военные, пишет обозреватель РИА Новости Дмитрий Лекух в своей колонке.

Как мы помним, экономическая война США с миром касается не только рынка металлов. Еще в конце января в качестве "пробного шага" американцы установили пошлину на ввоз солнечных батарей и стиральных машин. Идут жесткие битвы за автопром — они у всех на слуху.

Безжалостно уничтожаются все многосторонние торговые соглашения. То, что происходит сейчас с Североамериканским соглашением о свободной торговле, или NAFTA, на котором базировалась фактически вся экономика Североамериканского континента, иначе как "подрывом основ" не назвать.

Далее: выход США из Joint Comprehensive Plan of Action (он же "ядерная сделка с Ираном") наносит, во-первых, удар по экономике Евросоюза. А во-вторых, еще больше разгоняет и так уже не совсем здоровый рост нефтяных цен, в чем США, ставшие по факту страной "добывающей", сегодня очень даже заинтересованы.

Американцы вообще ведут себя очень жестко и очень цинично, и, надо отдать должное, основания у них есть. Потому что если текущие экономические тренды будут продолжены хотя бы в среднесрочной исторической перспективе, то американская экономика просто умрет.

И работавший именно в "реальном секторе" экономики бывший бизнесмен Трамп этого не может не понимать и тренды ломает об колено.

Просто сухие цифры.

Купюры доллары и евро
CC0 / Nikolay Frolochkin
Затягиваем пояса: в мире предсказан новый финансовый кризис

Несмотря на все усилия, в минувшем 2017 году дефицит торгового баланса США вырос на 12,1 процента и составил уже катастрофическую для Соединенных Штатов цифру в 566 миллиардов долларов. Если подробнее, то американский экспорт составил 2,3 триллиона долларов, импорт — 2,9 триллиона.

Из дефицитных 566 миллиардов долларов больше всего, 375,2 миллиарда, приходится на Китай, 151,4 — на Европейский союз, 71,1 — на Мексику, 68,6 — на Японию. А не только в понимании Трампа и его команды, но и в соответствии с базовыми законами экономики, если страна импортирует больше, чем экспортирует, это не просто подрывает экономический рост, но и препятствует появлению новых рабочих мест, дополнительных доходов и налоговых поступлений. А также приводит вообще к сокращению производственного сектора (рост дефицита на более чем 12 процентов — тренд весьма неприятный). И собственно, именно избавление от торгового дефицита было базовой частью предвыборной программы Трампа вместе с сокращением налогов и снятием ограничений на добычу полезных ископаемых. Кстати, два из этих трех "предвыборных" пунктов уже исполнены. А вот с торговым дефицитом американские власти начинают бороться непосредственно сейчас.

То есть "эпоха торговых войн и ограблений", начатая нынешними хозяевами Белого дома, — это не "эпизод" и не случайная флуктуация "рыночной экономики".

Это вполне системные и, более того, осознанные и вынужденные долгосрочные шаги национально ориентированной "команды Трампа". Которая, в отличие от предыдущих администраций, собирается эгоистично работать в интересах именно национальной экономики.

Президент РФ В. Путин принял участие во втором дне работы ПМЭФ - 2018
© Sputnik / Михаил Климентьев
Путин: РФ призывает США, Европу и Азию идти вместе к устойчивому развитию

А не "глобалистских" финансовых кругов, решавших свои задачи по тотальному переустройству мира в том числе и за счет собственного американского народа, а не только всех остальных.

И надо очень четко понимать, что эти протекционистские меры переживут президента Трампа, они надолго, если не навсегда. Вал "торговых ограничений" и прочих санкций будет только нарастать. Более того, как бы ни смеялись наши продвинутые экономисты над стратегией импортозамещения, в США она также официально запущена и идет полным ходом. Эта программа называется Buy American and Hire American ("Покупай американское — нанимай американцев") и утверждена еще весной 2017 года. Ее смысл и предназначение состоит в том, чтобы вернуть в США те производства и рабочие места, которые ушли из страны в эпоху глобализации начиная с далеких 1970-1980-х годов.

Поэтому давайте просто констатируем — это не новая экономическая война. Это такой новый мир, в котором придется жить. И все размышления о "законах глобальных рынков", все попытки "встраивания отечественной экономики в международное распределение" и прочие благоглупости в этом новом мире бессмысленны.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

По теме

Проверки Минюста США: вмешивались ли "российские агенты" в выборы
Аж кровь стынет в жилах: в США разработан огромный скелет-убийца
Эксперт: Трамп разрушает международный авторитет США
Теги:
кризис, экономика, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Биеннале современного искусства RIBOCA в Риге
    "Вулкан искусства"

    В Риге открылась первая биеннале современного искусства, в которой принимают участие 99 художников и десять арт-коллективов из разных стран.

  • Корабли НАТО прибыли в Клайпеду на учения Baltops 2018
    Большие маневры

    В крупнейших учениях Baltops 2018, которые начались в понедельник в Литве, участвуют около 50 кораблей и четырех тысяч военных моряков.

  • Многие жители Тарту встали в цепь протеста
    В поисках компромисса

    Целлюлозный завод, против строительства которого выступили жители Тарту, может быть построен в лесу на большом расстоянии от города.

  • Военнослужащий армии Беларуси, архивное фото
    Мы с проверкой

    Инспекционная группа Министерства обороны Беларуси с 6 по 8 июня проведет проверки в одном из регионов в Польше.

  • Житель столицы Грузии у закрытой в связи с забастовкой станции метро Авлабари
    Транспортный коллапс

    Руководитель профсоюза бастующих работников метрополитена извинился перед жителями Тбилиси за причиненный дискомфорт, но отметил, что другого выхода не было.

  • Эльвира Арсалия
    Бесценный опыт

    Об участии в международной выставке "Интермузей" в Москве и о том, как была представлена абхазская экспозиция, рассказала министр культуры республики Эльвира Арсалия.

  • В Баку начался пожар на сталелитейном заводе
    Во власти огня

    В Баку вспыхнул сильный пожар на территории сталелитейного завода – была опасность распространения огня на расположенные вблизи жилые дома.

  • Рудники золота
    Здоровье – золото

    В Армении жители Джермука и Гндеваза требуют остановить работу золоторудного месторождения, разработка которого вредит здоровью людей и окружающей среде.

  • Мусульмане молятся во время священного месяца
    Форс-мажор

    Главный имам Алматы обратился к постящимся во время священного месяца Рамазан (Рамадан) из-за ситуации с менингитом в Казахстане.

  • Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Архивное фото
    Первый госвизит

    Заведующий отделом внешней политики аппарата президента Кыргызстана рассказал о подробностях государственного визита Сооронбая Жээнбекова в Китай.

  • Военные учения в Таджикистане, архивное фото
    Ждите, едем!

    Таджикистан примет участие в соревнованиях инженерных войск, которые пройдут в рамках Армейских международных игр-2018 (АрМИ-2018).

  • РГУ нефти и газа имени Губкина
    Не воспользовались шансом

    В ташкентском филиале Российского государственного университета нефти и газа им. И.М.Губкина назвали законным массовое отчисление студентов.

  • Скорая помощь
    Спасло чудо

    Во Владикавказе пятилетний ребенок выпал из окна пятого этажа и чудом остался жив благодаря тому, что приземлился на клумбу.

  • Биеннале современного искусства RIBOCA в Риге
    "Вулкан искусства"

    В Риге открылась первая биеннале современного искусства, в которой принимают участие 99 художников и десять арт-коллективов из разных стран.

  • Корабли НАТО прибыли в Клайпеду на учения Baltops 2018
    Большие маневры

    В крупнейших учениях Baltops 2018, которые начались в понедельник в Литве, участвуют около 50 кораблей и четырех тысяч военных моряков.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Красота 90-х: самые яркие супермодели конца XX века - в фотоподборке Sputnik
Халк: Уверен, на ЧМ-2018 в России никаких инцидентов не будет
Халк: уверен, на ЧМ-2018 в России никаких инцидентов не будет
Сколько зарабатывают главы государств
Меркель, Путин, Трамп: чья зарплата выше

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться