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Фотосессия съемочной группы фильма К. Серебренникова Лето на 71-м Каннском кинофестивале

"Лето": погружение Цоя в любовный треугольник

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Колумнисты
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Лев Рыжков
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Колумнист Sputnik посмотрел нашумевший еще до премьеры фильм о ранних годах Виктора Цоя и делится впечатлениями.

Фильм Кирилла Серебренникова о юных годах Виктора Цоя задолго до премьеры вызвал скандал. С "Матильдой", конечно, разгоревшиеся страсти не сравнить. Но они бурлили, и нешуточные. Борис Гребенщиков, например, заявил, что ничего из показанного в фильме в действительности не было. Сооснователь группы "Кино" Алексей Рыбин тоже отзывался о проекте без всякого восторга.

Стена памяти Виктора Цоя на Старом Арбате в Москве
© Sputnik / Илья Питалев
Звезда по имени Цой

По поводу фильма в соцсетях ходили слухи, что Цой в трактовке Кирилла Серебренникова окажется геем и любовником Майка Науменко. Фанаты Цоя всех возрастов насторожились. Но в отличие от ситуации с "Матильдой" никто не призывал пикетировать кинотеатры.
Затем "Лето" поехало на Каннский кинофестиваль. Приняли этот фильм, как говорят, хорошо. Роме Зверю дали приз за лучшую музыку.

Палтус и корюшка

Рома Зверь в этом фильме – лучший. И в титрах вынесен на первое место. Едва зритель оказывается в фильме, он сталкивается с ним: Рома Зверь в роли Майка Науменко поет самый провокационный хит "Зоопарка" "Ты дрянь". И хорошо поет, с оттяжечкой.

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Цой в исполнении корейского артиста Тео Ю на его фоне теряется как сухонькая корюшка рядом с сочным донским палтусом. Цой, признаюсь, совершенно не обаятельный. Если от вокализов Ромы Зверя по коже пробегают мурашки, то когда начинает петь киношный Цой – зритель скучает. Но это субъективно, наверное.

Ирина Старшенбаум, которая играет жену Майка Наталью, очаровательна, вызывает безоговорочную симпатию. С Цоем у них – своего рода love story. Вся любовь, на самом деле, невинней, чем в младших отрядах детского лагеря. Но, тем не менее, какой-то эмоциональный отклик она дает.

Приметы эпохи

По общим, субъективным же, впечатлениям фильм вызывает больше позитивных откликов в душе, нежели негативных.

Во-первых, у кого как, а у меня возникла приятнейшая ностальгия. Она не может не возникнуть у любого, кто пил портвейн в советских подворотнях. И люди ведь тогда были – ну, точно такие. Да и вообще, с приметами советской эпохи поработали на славу. Иллюзия погружения в СССР – практически полная.

Во-вторых, иногда повествование срывается в мюзикл. Вообще, "Лето" во многом похоже на фильм десятилетней давности "Стиляги". И там, и здесь есть музыкальные номера. Но если в "Стилягах" это были хиты советского рока, то в "Лете" с большой выдумкой перепевают зарубежных рок-героев – Игги Попа, Лу Рида, Марка Болана. Местами с переводом, в духе "митьковских" комиксов.

В фильме Валерия Тодоровского очень харизматичной была героиня Оксаны Акиньшиной. А в "Лете" — не менее очаровательна героиня Ирины Старшенбаум.

Без конфликтов

Теперь о минусах. Понятно, что все герои фильма – хорошие люди, но повествование очень уж бесконфликтное. Есть в фильме момент наивысшего напряжения, когда Майк отводит Цоя поговорить наедине. Все зрители в зале в этот  момент даже запереживали – неужели даст по морде? Но нет! Как выяснилось, они сели музыку слушать.

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Есть какой-никакой конфликт с системой. Но система показана какой-то вегетарианской. Все кэгэбэшники с рок-музыкантов только пылинки не сдувают. Самое большое давление режима испытывает на своей шкуре герой по имени Панк (имеющий вполне реального прототипа – Андрея "Свинью" Панова, лидера панк-группы "Автоматические удовлетворители"). Его забирают в милицию. А что касается Цоя – то чиновники придираются к его текстам. И действительно, что это такое: "У-у-у, я бездельник, мама-мама!"

Но, тем не менее, каким-то образом, на фоне общей бесконфликтности фильм смотреть не скучно.

Ахеджакова сплясала со Свиньей

Тем более, что зрителя подстерегают и сюрпризы. Например, почти в самом финале фильма возникает актриса Лия Ахеджакова. Она играет хозяйку изысканного интеллектуального салона, в котором выступают рок-музыканты. И вот там-то, в этом салоне, наконец-то запевает Панк. Кривляется, валяется по полу, в какой-то момент начинает отплясывать и вовлекает в свой бесноватый танец Лию Меджидовну.

Напрашивается сравнение с другим биографическим фильмом – "Довлатов" Алексея Германа-младшего. "Лето" лучше. Если в "Довлатове" происходит бессмысленное перемещение тусующихся масс, то в "Лете" каждый из тусовщиков имеет свое лицо, свой небольшой характер.

К тому же в "Довлатове"  известный своими алкогольными "подвигами" Сергей Донатович  предстает фактически трезвенником. А вот в "Лете" герои – пьют как в жизни. К тому же курят и, кажется, не всегда табак. Ничего хорошего в этом, конечно, нет. Но становятся они все-таки ближе и человечней. Людьми предстают, а не монументами.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
"Лето", рецензия, Виктор Цой, Серебренников, Культура и искусство
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