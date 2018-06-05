КС и русский язык: за что надо сказать "спасибо" либералам?

В народе говорят: "Обжегшись на молоке, дуем на воду". Так произошло и со вчерашним решением Конституционного суда, давшем заключение по запросу либералов об официальном статусе русского языка в Молдове.

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Трезвый взгляд на вещи

Профанации трактовок постановления КС наводнили местные СМИ еще в понедельник. Однако если говорить о сути решения инстанции, то в сухом остатке выходит следующее:

— право на использование русского языка в Молдове никто ни у кого не отменяет;

— Закон о функционировании языков признан устаревшим "за выслугой лет", но никто его не упразднил.

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Этот закон был принят в 1989 году, когда наша страна находилась в другом правовом поле. МССР на тот момент по сути оставалась еще федеративной республикой в составе СССР, не имея при этом личного суверенитета и независимости — все это произошло несколько позднее. Поэтому и законы, принятые тогда, какими бы хорошими они ни были, необходимо было после 27 августа 1991 года "перезагрузить", чтобы избежать разночтений и "еретических" трактовок. Почему этого не было сделано за последние 27 (!) лет, вопрос открытый, но он сегодня — основной.

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Либералы помогли

Либералы же, традиционно выступающие за ликвидацию молдавской государственности, на самом деле, сослужили самим себе медвежью услугу — они своим запросом в КС создали замечательный для местного законотворчества прецедент. Благодаря принятому вчера в Конституционном суде решению, был дан старт пересмотру сегмента законодательства РМ, функционировавшего до провозглашения независимости, что государственность нашей страны как раз и укрепит.

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Иными словами, грядет "перезагрузка" Закона о функционировании языков. Например, Партия социалистов уже готовит соответствующий законопроект для рассмотрения в парламенте. Ожидаем, что главные положения прежнего документа будут в новом проекте сохранены, а большинство депутатов проголосует за эту инициативу.

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По большому счету, заботить всех нас в данном случае должно не решение КС, а поведение тех ответственных лиц на местах, которые по разным причинам ставят палки в колеса по языковому признаку. Периодически в прессу и соцсети просачиваются свидетельства о том, что, например, какой-то врач заявляет, что будет говорить исключительно с теми, кто обращается к нему по-молдавски. Или некая инстанция не предоставляет перевод необходимого документа с молдавского на русский язык. Таких примеров, увы, немало. Но эта проблема лежит не в плоскости буквы закона, а заключается в элементарном человеческом отношении друг к другу. Ведь если люди хотят понимать один другого, оказать помощь в затруднительной ситуации, они всегда найдут общий язык, и неважно каким он будет по речи. Главное, чтобы общение оставалось на высоком уровне взаимопонимания.

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