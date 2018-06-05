17:51 05 Июня 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 29°C
Прямой эфир
  • EUR19.89
  • USD16.97
  • RUB0.27
  • RON4.27
  • UAH0.65
Поиск
Парламент Молдовы

КС и русский язык: за что надо сказать "спасибо" либералам?

© Sputnik / Евгений Панасенко
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Николай Костыркин
31040

Колумнист Sputnik объясняет, почему сторонникам официального статуса русского языка в Молдове не нужно опасаться последствий решения КС.

В народе говорят: "Обжегшись на молоке, дуем на воду". Так произошло и со вчерашним решением Конституционного суда, давшем заключение по запросу либералов об официальном статусе русского языка в Молдове.

Парламент
© Sputnik / Мирослав Ротарь
В Молдове готовится новая редакция Закона о функционировании языков

Трезвый взгляд на вещи

Профанации трактовок постановления КС наводнили местные СМИ еще в понедельник. Однако если говорить о сути решения инстанции, то в сухом остатке выходит следующее:

— право на использование русского языка в Молдове никто ни у кого не отменяет;

— Закон о функционировании языков признан устаревшим "за выслугой лет", но никто его не упразднил.

Как изменится статус русского языка в Молдове после решения КС >>>

Этот закон был принят в 1989 году, когда наша страна находилась в другом правовом поле. МССР на тот момент по сути оставалась еще федеративной республикой в составе СССР, не имея при этом личного суверенитета и независимости — все это произошло несколько позднее. Поэтому и законы, принятые тогда, какими бы хорошими они ни были, необходимо было после 27 августа 1991 года "перезагрузить", чтобы избежать разночтений и "еретических" трактовок. Почему этого не было сделано за последние 27 (!) лет, вопрос открытый, но он сегодня — основной.

Русский народный праздник Каравон
© Sputnik / Максим Богодвид
Русские Молдовы: почти 50 лет в диаспоре – опыт и цели

Либералы помогли

Либералы же, традиционно выступающие за ликвидацию молдавской государственности, на самом деле, сослужили самим себе медвежью услугу — они своим запросом в КС создали замечательный для местного законотворчества прецедент. Благодаря принятому вчера в Конституционном суде решению, был дан старт пересмотру сегмента законодательства РМ, функционировавшего до провозглашения независимости, что государственность нашей страны как раз и укрепит.

Русский язык в правовом поле Молдовы: почему нам необходимо двуязычие >>>

Иными словами, грядет "перезагрузка" Закона о функционировании языков. Например, Партия социалистов уже готовит соответствующий законопроект для рассмотрения в парламенте. Ожидаем, что главные положения прежнего документа будут в новом проекте сохранены, а большинство депутатов проголосует за эту инициативу.

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон обещает: русский язык останется языком межнационального общения

По большому счету, заботить всех нас в данном случае должно не решение КС, а поведение тех ответственных лиц на местах, которые по разным причинам ставят палки в колеса по языковому признаку. Периодически в прессу и соцсети просачиваются свидетельства о том, что, например, какой-то врач заявляет, что будет говорить исключительно с теми, кто обращается к нему по-молдавски. Или некая инстанция не предоставляет перевод необходимого документа с молдавского на русский язык. Таких примеров, увы, немало. Но эта проблема лежит не в плоскости буквы закона, а заключается в элементарном человеческом отношении друг к другу. Ведь если люди хотят понимать один другого, оказать помощь в затруднительной ситуации, они всегда найдут общий язык, и неважно каким он будет по речи. Главное, чтобы общение оставалось на высоком уровне взаимопонимания.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

По теме

Русский язык в правовом поле Молдовы: почему нам необходимо двуязычие
Сидоров: власти хотят вытеснить русский язык отовсюду
Захарова: русский язык дает странам колоссальный задел на будущее
Теги:
Закон о функционировании языков, либералы, русский язык, закон, КС, ПСРМ, Молдова, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Клубника
    Еще цветочки

    Установившаяся в конце мая — начале июня жаркая и сухая погода может негативно сказаться на урожае фруктов и ягод в Латвии.

  • Посол России в Литве А.И.Удальцов 4 июня почтил память 119 мирных жителей, заживо сожженных в 1944 г. немецко-фашистскими захватчиками в деревне Пирчюпяй
    В память о трагедии

    В Литве почтили память погибших мирных жителей, заживо сожженных в 1944 году в деревне Пирчюпяй фашистами.

  • Якорь корабля
    На дне

    В ходе учений НАТО в эстонских водах обнаружили пять затонувших судов, самое большое из которых имеет металлический корпус и достигает в длину 85 метров.

  • Картофель, архивное фото
    Неизвестный картофель

    День картошки в Беларуси отмечается 5 июня в рамках Белорусской агропромышленной недели. Sputnik собрал пять неизвестных фактов о картофеле.

  • Фонтаны в парке Ваке в Тбилиси
    Требуем справедливости!

    Участники акции протеста в Тбилиси в поддержку Зазы Саралидзе, отца одного из убитых полгода назад школьников, выдвинули ультиматум властям Грузии.

  • Алена Бардовская
    "Мама, я влюбилась!"

    Видеоблогеры из Крыма, у которых на двоих более 150 тысяч подписчиков, впервые посетили Абхазию и рассказали об увиденном.

  • Последний звонок
    Большая перемена

    В 2018 году в Азербайджане школу окончат 83 тысячи человек, в то время как в первый класс будут зачислены свыше 165 тысяч первоклассников.

  • Церковь Святого Воскресения. Дакка, Бангладеш
    Торговый принц

    Sputnik о некогда процветавшей армянской общине Дакки и об армянском предпринимателе, которого торговля джутом сделала одним из богатейших людей XIX века.

  • Вывоз ракеты-носителя Союз-ФГ на стартовую площадку космодрома Байконур
    На старт!

    Казахстанская сторона приняла от России всю инфраструктуру для запусков ракет "Зенит" на космодроме "Байконур".

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

В Лос-Анджелесе прошло бурлеск-шоу по мотивам "Звездных войн"
Аршавин повздорил с Маркосом Пизелли
Дерзкий Аршавин: как российский футболист повздорил с Маркосом Пиццелли
Стратегический бомбардировщик Ту-95
Стратегический бомбардировщик Ту-95

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться