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Неужели они забыли, кому присягали на верность?

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Колумнисты
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Нику Гончар
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Колумнист Sputnik рассуждает о том, кому на самом деле служат представители органов правопорядка Молдовы, и о чем они напрочь забыли.

Иногда с нами происходят абсолютно случайные события, которые заставляют задуматься о важных явлениях в жизни. Например, о том, насколько свято мы по умолчанию верим в букву закона, а те, кто этот закон должны исполнять, подчас забывают о его наличии.

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Вот, например, видео, опубликованное в соцсетях жителем Молдовы Виталие Мокану. На нем сотрудник полиции в ходе оживленного обмена репликами вдруг заявляет, что… не присягал служить народу своей страны. Эти слова полицейский обронил, составляя протокол о нарушении ПДД, а фигурант протокола снимал весь процесс на видео. Вот фрагмент дискуссии между автолюбителем и сотрудниками инспектората патрулирования.

— Кому вы принесли присягу, не народу ли?

— Почему народу?

— А кому же?

— Точно народу? Думаю, что нет.

— Вы работаете, носите погоны и не знаете, кому служите?

— Не знаю, кому служу? Только не народу.

Что касается этой ситуации. Хорошо, допустим полицейский выпалил эти слова в раздражении — он выполняет свои обязанности, а тут его визави еще и претензии предъявляет. Простим патрульному офицеру эту оплошность, с кем не бывает! И, уверен, это не массовая тенденция, а лишь единичный случай. Уверен, что многие представители силовых структур нашей страны — люди самоотверженные и преисполненные гражданского долга и профессионального рвения.

Остается просто напомнить о том, что текст клятвы сотрудников органов внутренних дел изменен не был — полицейские продолжают быть верны Родине и ее народу. В постановлении Nr. 654 от 22.07.1991 "Об утверждении текста присяги рядового и начальствующего состава полиции и других подразделений органов внутренних дел Республики Молдова" мы находим такие слова:

"…торжественно клянусь быть преданным народу и Республике Молдова…".

А в конце текста присяги есть такие слова:

"Если я нарушу эту присягу, то пусть буду наказан по всей строгости законов Республики Молдова".

Хотя, если исходить не из написанного, а из нашей с вами действительности, то невольно задумываешься: может, патрульный сказал правду, и полиция менее внимательно стала относиться к чаяниям граждан? Вспомним, что происходило 19 мая 2018 года во время марша членов ЛГБТ-сообщества в центре Кишинева. Многие восприняли действия полиции как попытку защитить "свободное от предрассудков меньшинство" от представителей того самого "большинства", то есть, наиболее значительной части нашего общества, которое в целом не любит, когда кто-то агрессивно навязывает свои взгляды другим.

Но удел полицейских в данном случае — обеспечивать порядок, и виноваты во всем этом недопонимании не они, а те силы, которые так активно в последнее время стремятся превратить черное в белое и наоборот. Увы, но мы все — заложники этих игр, вне зависимости от профессии и дела своей жизни.

Что вы, уважаемые читатели, думаете об этом? Свое мнение можете выразить в комментариях под этой публикацией.

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Теги:
гей-парад, ЛГБТ, присяга, патрульные, штраф, полиция, Молдова, Кишинев, Общество
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