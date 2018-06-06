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Памятник Пушкину в Кишиневе

Почему российские дипломаты считают Пушкина своим коллегой

© Sputnik / Юлия Липовая
Колумнисты
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Николай Костыркин
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Колумнист Sputnik объясняет, почему в Молдове День рождения Пушкина - всенародный праздник.

Праздник русского языка отмечается во всем мире шестого июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, гения, без которого современной письменной, да и устной русской речи не было бы и в помине. Этого мнения придерживаются лингвисты и литераторы в России и других странах.

Александр Пушкин
© Sputnik / Sergei Pyatakov
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В Молдове День Пушкина, как его называют по-простому, — праздник всенародный. Без преувеличения. Несмотря на те коллизии по вопросам русского языка, в которые ввергает страну современный политический бомонд, граждане Молдовы едва ли не на генетическом уровне воспринимают и русский язык, и Пушкина, и все, что связано с ним в бессарабском крае как свое, родное, часть истории и культуры земли, где живут они, и жили их предки.

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Традиционно шестого июня представители политики, общественных организаций, культуры, дипмиссий, а также школьники и студенты возлагают цветы к памятнику Пушкину в Кишиневе. Этот монумент, которому уже больше века, пережил не один неспокойный период и — выстоял, что называется, вопреки. Правда, когда-то его на некоторое время перемещали в сторону. Но вот уже не одно десятилетие бюст работы Александра Опекушина — центральный элемент всего парка, коему в этом году ровно 200 лет, а также — Аллеи классиков. Так замыслили когда-то авторы проекта Аллеи, так сохранилось и по сей день, несмотря на "неканоничность" размеров бюстов писателей, изготовленных за последние лет 30.

  • В Кишиневе отметили День рождения Пушкина
    В Кишиневе отметили День рождения Пушкина
    © Sputnik / Юлия Липовая
  • Советник-посланник посольства Российской Федерации в Молдове Роман Романов
    Советник-посланник посольства Российской Федерации в Молдове Роман Романов
    © Sputnik / Юлия Липовая
  • Памятник Пушкину в Кишиневе
    Памятник Пушкину в Кишиневе
    © Sputnik / Юлия Липовая
  • Глава представительства Россотрудничества в Молдове Михаил Давыдов
    Глава представительства Россотрудничества в Молдове Михаил Давыдов
    © Sputnik / Юлия Липовая
  • В Кишиневе отметили День рождения Пушкина
    В Кишиневе отметили День рождения Пушкина
    © Sputnik / Юлия Липовая
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© Sputnik / Юлия Липовая
В Кишиневе отметили День рождения Пушкина

Итак, в среду, как и много лет подряд, подножие памятника Пушкину усеяно цветами. Здесь взрослые и дети читали стихи, говорили о значимости русского языка для мирового сообщества и для Молдовы в частности, обсуждали последние события, связанные со статусом русского языка в стране >>>

Затем слово взяли российские дипломаты. Советник-посланник Посольства Российской Федерации в Молдове Роман Романов передал поздравления с Днем русского языка от посла России в РМ Фарита Мухаметшина.

"Для нас Пушкин — это коллега в некотором роде. Все-таки службу он начинал в Коллегии иностранных дел", — заметил Романов.

Руководитель представительства Россотрудничества в Молдове Михаил Давыдов подчеркнул, что творчество Пушкина проникнуто верой в победу разума и нравственного начала в человеке, а его произведения объединили народы России и Молдовы.

Праздник продолжается: в этот день творческие встречи пройдут в филиале дома-музея Пушкина — в Долне Страшенского района, в бывшей усадьбе знаменитой дворянской семьи Ралли. Там музею будет торжественно вручена копия герба рода Пушкиных, которую передадут представители потомков поэта, живущих в Бельгии — Александра Александровича и Марии Александровны Пушкиных, супружеской четы. >>>

Они уже приезжали к нам в Кишинев и стали гостями радиоэфира Sputnik Молдова и героями ряда наших публикаций.

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Теги:
герб, русский язык, День русског языка, День рождения Пушкина, Россотрудничество, Посольство России в Молдове, Роман Романов, Михаил Давыдов, Александр Александрович Пушкин, Александр Пушкин, Долна, Молдова, Россия, Кишинев
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