"Венский вальс" Владимира Путина

Австрийский визит можно назвать заслуженным бенефисом президента России. Долгие годы ведомая США Европа относилась к России откровенно враждебно. И началось это не в 2014 году, когда Москва восстановила свой суверенитет над Крымом, а гораздо раньше. С начала 2000-х европейцы активно поддерживали все американские козни на постсоветском пространстве. На том самом постсоветском пространстве, которое в 90-е те же американцы и европейцы публично и официально признавали зоной исключительных российских интересов и клялись, что никогда не станут вмешиваться во взаимоотношения бывших республик СССР друг с другом.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Президент США начал спасать Европу от тайного плана России

Стали. Причем их вмешательство имело отчетливую антироссийскую направленность. По сути, никто не скрывал, что Россию пытаются загнать в ее собственные границы и изолировать от остального мира поясом враждебных бывших союзных республик. Для этого американцы активно организовывали цветные перевороты, а европейцы по мере сил помогали своим "старшим товарищам".

Почти двадцать лет Владимир Путин борется с западным давлением. Вначале российский отпор был почти незаметен, поскольку крайне ограничены были возможности Москвы противодействовать коллективному Западу. С 2007 года, с Мюнхенской речи, Россия противостояла все более и более жестко, все более и более откровенно и бескомпромиссно. При этом Москва все время пыталась убедить Европу, что нам делить нечего, что американцы разрушают не только российскую сферу комфорта, но и европейский мир и европейское благополучие.

Только после 2014 года, получив проамериканскую, совершенно неуправляемую и несущую опасность всем соседям Украину, получив разоряющие их антироссийские санкции и контрсанкции, европейцы начали понемногу осознавать актуальность предупреждений Путина. Только с этого момента Европа стала вначале робко, а затем все более настойчиво искать путь к восстановлению отношений.

За последние годы было сделано много европейских шагов навстречу Москве. Звучали заявления президента Чехии и премьера Венгрии. Германия упорно отстаивает "Северный поток – 2". Все большее количество депутатов в парламентах разных стран ЕС начали выступать за нормализацию отношений с Россией. Новое правительство Италии официально обозначило стремление к отмене антироссийских санкций.

На этом фоне то, что произошло 5 июня в Вене, можно и не воспринимать как прорыв. Но на деле можно констатировать, что количество перешло в качество.

Это был не просто успешный визит, не просто удачные переговоры. Австрийское руководство буквально лучилось радостью и счастьем, оно демонстративно стремилось подчеркнуть значимость события, начиная от принятия беспрецедентных, не характерных для Австрии мер обеспечения безопасности мероприятия и заканчивая подчеркнутым отсутствием противоречий, полным единством мнений по ключевым вопросам европейской и глобальной политики. Австрийцы не просто хотели быть гостеприимными хозяевами и конструктивными партнерами по переговорам. Это была их реальная внутренняя потребность. Так бывает, когда человек, долгое время вынужденный скрывать свои истинные чувства, внезапно получает возможность открыто их высказать. Он ощущает одновременно радость, облегчение, удовлетворение, умиротворение.

© Photo : Пресс служба РИСИ Ермаков: НАТО готовится к большой европейской войне

Австрийцы не просто продлили еще на 22 года контракт с "Газпромом" на поставку российского газа. Президент Александр Ван дер Белен сделал совершенно не обязательное в данной ситуации, но более чем знаковое заявление. Он подчеркнул, что США требовали от Европы сократить закупки российского газа, поскольку зависимость от России "слишком велика", но как-то упустили из виду, что американский сжиженный газ, который они предлагают взамен, в 2-3 раза дороже российского. Об этом и раньше говорили эксперты, шептались в кулуарах различных форумов дипломаты, российские официальные лица неоднократно обращали внимание европейских партнеров на этот казус. Но глава европейского государства впервые без экивоков публично отверг американские домогательства.

А вдогонку еще глава австрийской OMV (партнер "Газпрома") Райнер Зеле сообщил, что к 2030 году Европа будет импортировать 80% от потребляемого газа и что Австрия надеется закрыть растущий спрос с помощью России.

Свои решения по газу Австрия не могла бы принять, если бы не была уверена в позиции Германии и Италии – своих ключевых партнеров в ЕС. А это значит, что в Вене уверены, что не только Берлин обеспечит достройку "Северного потока – 2", но и с юга придет газ по второй ветке "Турецкого потока", а там, глядишь, и к проекту "Южного потока" можно будет вернуться, если прогнозы о резком росте объемов импорта газа ЕС окажутся верными.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Придется брать Берлин и Париж: о месте Европы в будущем

Были проигнорированы украинские требования, которыми в последние дни дипломаты Киева всем уши прожужжали. Никто ничего не сказал о гарантиях наполнения украинской ГТС транзитным газом. Только канцлер выразил надежду, что Россия как сверхдержава как-нибудь наведет порядок на востоке Украины.

Ну и в качестве вишенки на торте Путин поблагодарил австрийское руководство за готовность принять участие в восстановлении Сирии. Россия давно намекала Евросоюзу, что надо бы как-то компенсировать свое участие в разжигании гражданской войны и разрушении сирийской экономики. Австрия в этих грехах практически неповинна, поэтому ей легче первой сделать жест доброй воли.

Кстати, и о санкциях поговорили. В стиле, который в последнее время становится для Европы традиционным. Местные журналисты и бизнесмены стали донимать Путина вопросом, когда уже "наши" с вас санкции снимут, а то работать совсем невозможно. На что получили традиционный ответ, что мы и так уже приноровились, так что не торопим – снимут, когда поймут, что страдают зря.

В последний раз атмосфера такого конструктивизма и искренней радости окружала российского лидера в Австрии, когда император Александр I (Благословенный) мир в Европе после победы над Бонапартом устанавливал. Но сегодня-то Бонапарт (США) еще сопротивляется, а Вена уже празднует. Не иначе, как австрийцы что-то знают.

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