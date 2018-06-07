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Кира Муратова

Кира Муратова: дочь молдавских подпольщиков

© Sputnik / Ройзман
Колумнисты
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Лев Рыжков
19310

Сегодня стало известно, что в Одессе скончалась Кира Муратова – кинорежиссер, чье значение переоценить невозможно, уроженка молдавского городка Сороки.

Детство по тюрьмам

Начало биографии Киры Георгиевны – захватывающее, как приключенческий роман. Кира Муратова – родом из очень "неблагополучной" семьи. Ее родители были деятелями румынской компартии, в конце 20-х – начале 30-х годов вели подпольную работу на территории Бессарабии.

Режиссер Кира Муратова во время съемок фильма Среди серых камней по роману В. Короленко Дети подземелья.
© Sputnik / Ройзман
Режиссер Кира Муратова во время съемок фильма "Среди серых камней" по роману В. Короленко "Дети подземелья".

Кира Муратова родилась в городе Сороки, который в то время принадлежал Румынии (сейчас — Молдова),  в ноябре 1934 года.

Если отсчитать девять месяцев назад, то получится, что искра жизни, выведшая в мир будущего режиссера, зажглась в тюрьме города Черновцы. И мать – Наталью Скурту, и отца – Юрия Короткова в феврале 1934 года арестовали по одному и тому же делу.

В общем-то, по тюрьмам и на нелегальном положении прошло все раннее детство Киры Муратовой. В 1940 году в Бессарабию вошли советские войска. Казалось бы, семье молдавских подпольщиков можно бы уйти на покой. Наталья Скурту умела не только клеить листовки – она была еще и прекрасным детским врачом. Но началась война.

Город Сороки на берегу Днестра
© Sputnik / Б. Круцко
Город Сороки на берегу Днестра

Маме и маленькой Кире удалось уехать в эвакуацию. А папа пропал без вести в занятом румынскими войсками Кишиневе. Уже после войны семья узнала, что осенью 1941 года отца два дня пытали, а потом расстреляли. Будущей звезде Берлинского фестиваля было семь лет.

А мама, Наталья Скурту, всю войну проработала на радио România Liberă со знаменитой Анной Паукер – будущим министром иностранных дел Румынии. А в 1945 году (дочке —  уже 11 лет, большая) мама уходит на фронт в составе 2-й румынской пехотной дивизии "Хория, Клошка ши Кришан".

После войны какое-то время Наталья Скурту возглавляет государственную кинокомпанию Romfilm. Видимо, тогда-то ее дочь Кира и полюбила кинематограф. Впрочем, дальше – интереснее. В начале 50-х годов Георге Георгиу-Деж "закручивает" гайки. Всемогущую Анну Паукер публично травят и сажают в тюрьму. А мама Киры Муратовой оставляет пост главы кинокомпании и начинает работать простым врачом в роддоме.

Сергей Сычев
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Наталья Скурту забыла о политике, отдалась любимому делу. Написала румынский национальный бестселлер "Книга молодой матери" — книга эта, кстати, популярна и до сих пор. И в итоге все-таки дослужилась до поста замминистра здравоохранения.

Конец советского кинематографа

Жизненный путь Киры Муратовой тоже изобиловал крутыми поворотами. В ее дебютном полнометражном фильме 1967 года "Короткие встречи" играл популярнейший уже тогда Владимир Высоцкий. Фильм очень не понравился руководству Одесской  киностудии и был положен на полку. В основном из-за Высоцкого, который был в то время полузапрещен, считался "блатным пошляком". Годом был запрещен другой одесский фильм "Интервенция" режиссера Геннадия Полоки. И тоже по той же причине.

XX Всесоюзный кинофестиваль. Вручение Большого приза жюри художественных фильмов за кинофильм Долгие проводы кинорежиссера Киры Муратовой.
© Sputnik / Галина Кмит
XX Всесоюзный кинофестиваль. Вручение Большого приза жюри художественных фильмов за кинофильм "Долгие проводы" кинорежиссера Киры Муратовой.

А после фильма "Долгие проводы" и вовсе возник скандал. Фильм тоже был запрещен, а руководство киностудии хотело положить Киру Георгиевну в сумасшедший дом. Пришлось бежать в Ленинград. В изгнании она встретила будущего мужа и соавтора Евгения Голубенко, который был на двадцать два года младше.

Звездный час Киры Муратовой настал в 1989 году, когда ее фильм "Астенический синдром" получил "Серебряного медведя" на Берлинском кинофестивале. Это страшный, тревожащий фильм буквально потряс фестивальную публику. Стало понятно, что прежний киноязык устарел, что начинается новая кинематографическая эра.

Не будет преувеличением сказать, что "Астенический синдром" стал и гвоздем в крышку гроба советского кинематографа. Дальше все стало по-другому.

Новые правила

У Киры Муратовой снимались лучшие артисты – Владимир Высоцкий, Сергей Маковецкий, Олег Табаков, Рената Литвинова. Ее фильмам рукоплескали на престижнейших кинофестивалях – в Берлине, Локарно, Москве, Киеве, родной Одессе.

Кинорежиссер и сценарист Кира Муратова во время пресс-конференции членов жюри Международного фестиваля современного кино 2-in-1 в кинотеатре 35 мм в Москве.
© Sputnik / Алексей Куденко
Кинорежиссер и сценарист Кира Муратова во время пресс-конференции членов жюри Международного фестиваля современного кино "2-in-1" в кинотеатре "35 мм" в Москве.

Кира Муратова игнорировала все запреты и рисковала. Гнула свою линию, не просчитывая проблемы с цензурой, кинопрокатом, совершала немыслимое. В фильме "Астенический синдром" 1989 года герои, например, ругаются матом. Это сейчас табуированную лексику просто запикивают. А тридцать лет назад так снимать не решались даже "подпольные" режиссеры.

Из хорошо известных актеров Кира Муратова лепила свои образы. Очень часто разрушавшие устоявшиеся впечатления. Олег Табаков и Сергей Маковецкий, например, представали в ее фильмах в необычных амплуа. Но и, надо признать, новые грани – тоже открывали.

Известна история о скульпторе Пигмалионе, который оживил своим талантом изваяния и назвал его Галатеей. Для Киры Муратовой такой Галатеей стала Рената Литвинова. Это у Киры Муратовой Литвинова сыграла первые большие роли и нащупала тот образ, который оставила себе на всю жизнь.

"В народ" ее картины не пошли. Тем не менее, каждый ее фильм был значим, представлял собой событие. Каждый из них открывал новые возможности киноязыка. Показывал, что можно снимать, совершенно пренебрегая устоявшимися правилами. Или изобретая свои.

Кира Муратова
© Sputnik / Ройзман
Кира Муратова

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Теги:
режиссер, творчество, культура, Кира Муратова, Бессарабия, Общество
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