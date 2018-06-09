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Национальная армия Молдовы

Зачем армию Молдовы подгоняют под чужие стандарты

Ministerul Apărării
Колумнисты
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Федор Ларионов
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Раньше, если вы слышали — "А наш мальчик перешел во второй класс!", — то это могло значить лишь одно — некий карапуз успешно учится в средней школе. Теперь всё стало сложнее.

В Национальной армии рядовым хотят поменять звания — на "рядовой первого класса", "второго", и так далее. Так что придется уточнять в разговоре с приятелями, в какой же именно второй класс перешел ваш мальчик — в школьный или в армейский.

Национальная армия Молдовы
© Sputnik / Rodion Proca
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А если серьезно, то в армии грядет серьезная перетряска и переделка всей системы воинских званий. Начали с рядовых солдат, а затем, видимо, примутся за офицеров и генералов.

Идет реформа, не к ночи это слово будь помянуто. А военные всегда относились к реформам без всякой симпатии. Ведь армейская косточка по сути своей любит стабильность — военные любят, когда плац чист, личный состав построен, отбой происходит согласно распорядку и… отсутствие новостей — это хорошие новости. 

А когда "наверху" начинают придумывать всякие нововведения, — допустим, чья-то умная голова решила поменять форму козырька у фуражки, — то это всегда куча лишней работы. Но тут, наверное, и пикнуть никто не посмел. Ведь вопрос о реформе системы званий в молдавской армии обсуждался на таком высоком "верху", что у любого сотрудника Минобороны РМ закружится голова. 

Есть такие четыре волшебные буквы — НАТО. Министерство обороны прямо и откровенно говорит, что одна из главных причин чехарды с воинскими званиями — это сотрудничество с Североатлантическим Альянсом. "Вы всё поняли? Выполняйте".

НАТО
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Сейчас будет простой и наглядный пример, который поясняет смысл реформ, начатых Министерством обороны. Если вы купите в США пылесос, привезете в Молдову и попробуете включить в розетку, то у вас ничего не выйдет.  В наших розетках отверстия — круглые. А на вилках электроприборов в США стержни — плоские. Не войдет.

Для того, чтобы американский пылесос мог с комфортом воткнуться в молдавскую розетку, нужно ее адаптировать к американским стандартам. А если адаптировать воинские звания в Молдове к натовским стандартам, то структурам НАТО будет легче управлять молдавскими военными.

Ведь и правда же, легче. Представьте, что приезжает к нам из штаб-квартиры НАТО молодой, красивый офицер. Перед ним по стойке "смирно" выстроился молдавский батальон, поедая глазами начальство. Берет натовский командир в руки список личного состава и хмурит лоб. Что это еще такое — "плутоньер-адъютант"? И выше это или ниже "старшего плутоньера"?

А когда звания реформируют, у натовца не будет никаких проблем. Вот вам солдат третьего класса (OR-2, по коду НАТО), а вот вам капрал (OR-5, по коду НАТО). Все понятно и привычно, хоть для американского, хоть для германского, хоть для британского командира.

И вот тут, на этом самом месте, всякий благонамеренный гражданин Республики Молдова вправе споткнуться и остановиться в недоумении. Позвольте, но с каких пор НАТО командует Национальной армией Молдовы?

НАТО
CC BY 2.0 / Chairman of the Joint Chiefs of Staff / 170517-D-SW162-2005
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"Никто и не командует, и не собирается!" — возможно, заявит какой-нибудь вскормленный на стипендиях НАТО эксперт. Но простите, нет других причин для введения общих стандартов в двух армиях. Единый стандарт нужен, чтобы командовать армиями из единого центра. И знаете, меня терзают смутные сомнения — вряд ли этот центр находится в Кишиневе. 

"Все происходит согласно принятому плану действий, в духе сотрудничества и взаимодействия двух суверенных и равноправных партнеров!", — по-американски, широко улыбаясь, возможно, заявит другой эксперт.

И действительно, как сообщает Министерство обороны, реформа воинских званий "вписывается" в Индивидуальный план действий партнерства Республика Молдова — НАТО на 2017-2019 годы. Есть такой документ, о котором многие упоминают, но который мало кто читал целиком.

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Знаете, я честно прочитал весь длинный "Индивидуальный план" до конца, все 30 страниц. И не нашел даже намека на обязательство реформировать армию Молдовы по натовскому образцу. Если, конечно, не существует каких-нибудь секретных приложений к невинному "Индивидуальному плану", открытому для всеобщего обозрения.

Хотя нет, ерунда. Не может там быть ничего подобного. Ведь Молдова — нейтральная страна, которая не состоит ни в каких военных блоках, в том числе и в НАТО. Или нам забыли о чем-то рассказать?

Жители Молдовы верят, что наша страна — нейтральное государство. Поддержка идеи о вступлении Молдовы в НАТО минимальна, на уровне 10-15%. Но кажется, в воображении верхов, где-то во властных эмпиреях, Молдова уже давно утратила нейтральный статус. И очень это тревожно звучит, господа рядовые первого, второго и третьего класса.

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Теги:
НАТО, Национальная армия, Молдова, Общество
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